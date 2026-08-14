Sport

Culisele succesului lui David Popovici: a intrat în istoria Campionatelor Europene! Fotoreportaj Fanatik de la cursa de AUR de la Paris

David Popovici a devenit primul înotător din istorie care reuşeşte dubla 100-200 liber la trei ediţii consecutive ale Campionatelor Europene. Fanatik vă prezintă un fotoreportaj de excepţie după o nouă cursă de aur a campionului român.
Marian Popovici
15.08.2026 | 00:44
Culisele succesului lui David Popovici a intrat in istoria Campionatelor Europene Fotoreportaj Fanatik de la cursa de AUR de la Paris
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
Ziua în care David Popovici a intrat în istoria Campionatelor Europene! Culisele cursei de AUR de la Paris. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
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David Popovici a câştigat aurul şi în proba de 200 de metri liber. Românul a controlat cursa de la un capăt la altul şi e gata, în sfârşit, de vacanţă. Înotătorul român a mai doborât un record, fiind primul înotător care face dubla 100-200 liber la trei ediţii consecutive ale Campionatelor Europene.

Ziua de aur a lui David Popovici! Fotoreportaj de excepţie despre finala de 200 de metri liber

FANATIK vă prezintă culisele cursei de aur printr-un fotoreportaj de excepţie, cu imaginile realizate de Mihai Antonio Vasile. De la un start perfect de cursă, la finişul în forţă, bucuria părinţilor şi premiul special primit la finalul sesiunii, la Paris.

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David Popovici, zâmbitor după un nou aur european. Sursa: Mihai Antonio Vasile / Fanatik
David Popovici, zâmbitor după un nou aur european. Sursa: Mihai Antonio Vasile / Fanatik

A doua finală a sesiunii de seară a fost cursa de 200 de metri liber. Cursa în care David Popovici este campion olimpic, mondial şi european en-titre. Iar la Paris 2026, Popovici pornea din nou în postură de mare favorit, aclamat de publicul francez, dar şi de zecile de fani români, care au venit cu steaguri să îl susţină.

David Popovici salută publicul care îl aclamă. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
David Popovici salută publicul care îl aclamă. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK

David Popovici, o nouă cursă aproape de perfecţiune!

Startul finalei a fost perfect. David Popovici a preluat rapid conducerea şi a controlat ritmul cursei. Chiar dacă neamţul Martens a fost ofensiv în declaraţii înaintea cursei, nu a rezistat decât pe prima lungime de bazin lângă David Popovici.

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Startul perfect de cursă al lui David Popovici. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
Startul perfect de cursă al lui David Popovici. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK

David Popovici s-a menţinut la conducerea cursei pe toate lungimile de bazin şi a câştigat aurul european cu timpul 1:44:15. Argintul a fost obţinut surprinzător de lituanianul Tomas Navikonis, iar bronzul de James Guy. Lukas Martens s-a „sufocat” şi a încheiat abia al şaptelea.

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David Popovici, în bazinul din Paris Aquatics Centre. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
David Popovici, în bazinul din Paris Aquatics Centre. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK

Uşurarea de la final! David Popovici, zâmbet larg după o nouă victorie

Al treilea titlu consecutiv câştigat de David Popovici în proba de 200 de metri liber i-a adus un mare zâmbet pe buze la final, în bazinul din Paris Aquatics Centre. Cel mai mare obiectiv al sezonului a fost îndeplinit, iar în panoplie sunt acum şase medalii de aur continentale pentru campionul român.

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Zâmbetul lui David Popovici după cursa de 200 de metri liber. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
Zâmbetul lui David Popovici după cursa de 200 de metri liber. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK

Familia Popovici a trăit cursa cu sufletul la gură! Moment emoţionant la imn

Familia sportivului a trăit cu sufletul la gură o nouă finală a lui David Popovici. Cu steagurile tricolore în mâini, familia Popovici a fost foarte bucuroasă la finalul cursei, după un nou succes al fiului lor pe cea mai înaltă scenă.

Familia lui David Popovici, după un nou succes. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
Familia lui David Popovici, după un nou succes. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK

La finalul cursei, David Popovici a strâns mâna cu adversarii a ieşit din bazin şi a mers la zona mixtă, acolo unde s-a declarat foarte bucuros de realizările sale şi de faptul că a scris o nouă pagină de istorie. La scurt timp a avut loc ceremonia de premiere, una emoţionantă pentru fiecare român prezent în sală.

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Podiumul european de la 200 de metri liber. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
Podiumul european de la 200 de metri liber. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK

Premiu special la finalul sesiunii: „Cel mai bun înotător din 2025!”

Dar Campionatele Europene de Nataţie nu s-au încheiat pentru David Popovici cu ceremonia de premiere de la 200 de metri liber. Înotătorul român a primit un premiu special, care îi cimentează valoarea printre cei mai tari din acest sport. La finalul sesiunii i s-a decernat titlul de „înotătorul anului 2025”, alături de Marrit Steenbergen, la feminin.

David Popovici, cu premiul de
David Popovici, cu premiul de „cel mai bun înotător al anului 2025”. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK

David Popovici şi-a îndeplinit obiectivul pentru acest sezon, încheiat cu alte două medalii de aur la Campionatele Europene. Un palmares strălucitor pentru un sportiv de 21 de ani care spune însă că e cel mai bucuros de faptul că părinţii şi apropiaţii sunt sănătoşi.

David Popovici, cu medalia de aur la gât. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
David Popovici, cu medalia de aur la gât. Sursa: Mihai Antonio Vasile / FANATIK
  • 1:44,15 este timpul cu care David Popovici a câştigat aurul la Campionatele Europene
  • 6 medalii de aur la Campionatele Europene are David Popovici în palmares
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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