Culisele succesului lui David Popovici: a intrat în istoria Campionatelor Europene! Fotoreportaj Fanatik de la cursa de AUR de la Paris

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David Popovici a câştigat aurul şi în proba de 200 de metri liber. Românul a controlat cursa de la un capăt la altul şi e gata, în sfârşit, de vacanţă. , fiind primul înotător care face dubla 100-200 liber la trei ediţii consecutive ale Campionatelor Europene.

Ziua de aur a lui David Popovici! Fotoreportaj de excepţie despre finala de 200 de metri liber

FANATIK vă prezintă culisele cursei de aur printr-un fotoreportaj de excepţie, cu imaginile realizate de Mihai Antonio Vasile. De la un start perfect de cursă, la finişul în forţă, şi premiul special primit la finalul sesiunii, la Paris.

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A doua finală a sesiunii de seară a fost cursa de 200 de metri liber. Cursa în care David Popovici este campion olimpic, mondial şi european en-titre. Iar la Paris 2026, Popovici pornea din nou în postură de mare favorit, aclamat de publicul francez, dar şi de zecile de fani români, care au venit cu steaguri să îl susţină.

David Popovici, o nouă cursă aproape de perfecţiune!

Startul finalei a fost perfect. David Popovici a preluat rapid conducerea şi a controlat ritmul cursei. Chiar dacă în declaraţii înaintea cursei, nu a rezistat decât pe prima lungime de bazin lângă David Popovici.

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David Popovici s-a menţinut la conducerea cursei pe toate lungimile de bazin şi a câştigat aurul european cu timpul 1:44:15. Argintul a fost obţinut surprinzător de lituanianul Tomas Navikonis, iar bronzul de James Guy. Lukas Martens s-a „sufocat” şi a încheiat abia al şaptelea.

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Uşurarea de la final! David Popovici, zâmbet larg după o nouă victorie

Al treilea titlu consecutiv câştigat de David Popovici în proba de 200 de metri liber i-a adus un mare zâmbet pe buze la final, în bazinul din Paris Aquatics Centre. Cel mai mare obiectiv al sezonului a fost îndeplinit, iar în panoplie sunt acum şase medalii de aur continentale pentru campionul român.

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Familia Popovici a trăit cursa cu sufletul la gură! Moment emoţionant la imn

Familia sportivului a trăit cu sufletul la gură o nouă finală a lui David Popovici. Cu steagurile tricolore în mâini, familia Popovici a fost foarte bucuroasă la finalul cursei, după un nou succes al fiului lor pe cea mai înaltă scenă.

La finalul cursei, David Popovici a strâns mâna cu adversarii a ieşit din bazin şi a mers la zona mixtă, acolo unde s-a declarat foarte bucuros de realizările sale şi de faptul că a scris o nouă pagină de istorie. La scurt timp a avut loc ceremonia de premiere, una emoţionantă pentru fiecare român prezent în sală.

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Premiu special la finalul sesiunii: „Cel mai bun înotător din 2025!”

Dar Campionatele Europene de Nataţie nu s-au încheiat pentru David Popovici cu ceremonia de premiere de la 200 de metri liber. Înotătorul român a primit un premiu special, care îi cimentează valoarea printre cei mai tari din acest sport. , alături de Marrit Steenbergen, la feminin.

David Popovici şi-a îndeplinit obiectivul pentru acest sezon, încheiat cu alte două medalii de aur la Campionatele Europene. Un palmares strălucitor pentru un sportiv de 21 de ani care .