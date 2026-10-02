Sport

Ziua în care Dinamo i-a spus NU lui Lewandowski. Cum putea ajunge atacantul mondial al Poloniei în SuperLigă: „L-am văzut la Manager”

Robert Lewandowski a fost propus la Dinamo în urmă cu 17 ani. Conducerea de atunci a "câinilor" i-a dat seen și l-a preferat pe Osvaldo Miranda în loc.
Emanuel Roşu, Razvan Nicolae
02.10.2026 | 13:40
Ziua in care Dinamo ia spus NU lui Lewandowski Cum putea ajunge atacantul mondial al Poloniei in SuperLiga Lam vazut la Manager
CORESPONDENŢĂ DIN POLONIA
Robert Lewandowski a fost refuzat de Dinamo în turmă cu mai bine de 15 ani. FOTO: colaj FANATIK
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Robert Lewandowski (38 de ani) putea fi adus la cost 0, dar Dinamo a plătit 1,2 milioane de euro pe Miranda. Argentinianul n-a confirmat. A jucat 28 de meciuri în Ștefan cel Mare în decursul a aproape 2 ani și a marcat de numai 4 ori. A încheiat prin a fi vândut la Astra pe 350.000 de euro, puțin peste un sfert din investiția făcută în el. În ziua meciului Polonia – România din Nations League, FANATIK aduce în atenția publicului unul dintre transferurile care puteau marca istoria Ligii 1.

Lewandowski a fost propus la Dinamo de omul care urma să devină director sportiv al clubului: l-a remarcat la Football Manager

Numele lui Lewandowski a ajuns la Dinamo prin intermediul lui Gabriel Glăvan, care atunci era scout. Peste ani, Glăvan însuși a devenit director sportiv al clubului. Alături de Ovidiu Burcă, el este cel care a construit lotul cu care Dinamo a promovat în prima ligă în 2023.

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„În 2009 m-a sunat Daniel Stanciu, care era impresar. M-a întrebat dacă nu am vreun atacant pe care să i-l propună lui Dinamo. I-am spus că mă interesez, apoi i-am transmis că era disponibil un polonez, Robert Lewandowski, de la Lech Poznan”, a spus Glăvan într-un video postat pe TikTok.

Dinamo n-a fost impresionată. „Daniel mi-a spus pe urmă că Dinamo îl consideră prea tânăr pe Lewandowski, avea nevoie de un atacant mai experimentat. Și l-a adus pe Osvaldo Miranda”, a dezvăluit Glăvan.

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Ulterior, în dialog cu GSP, acesta e detaliat: „Am ajuns să lucrez cu Daniel Stanciu când a fost propunerea asta cu Lewandowski. Nu el l-a refuzat pe jucător, pur și simplu s-a considerat că este prea tânăr. La momentul respectiv, ei căutau pe cineva cu experiență, care să confirme. Probabil că nu l-au analizat. Dacă îl analizau din mai multe puncte de vedere, își dădeau seama că e un jucător de calitate. Eu l-am remarcat la Football Manager, nu existau atunci platformele InStat sau Wyscout.

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E greu de spus ce s-ar fi întâmplat cu Lewandowski în România. Să nu uităm și că Lewandowski a avut ofertă de la Blackburn Rovers când era la Lech Poznan, dar nu s-a dus pentru că a erupt un vulcan în Islanda, iar toate zborurile au fost blocate. Nu știu dacă avea aceeași traiectorie dacă venea la Dinamo”.

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Traiectorie fantastică pentru Robert Lewandowski Dortmund – Bayern – FC Barcelona

Lewandowski a ajuns la Lech Poznan în 2008, de la Znicz Pruszków. A petrecut 2 ani la echipă, apoi a făcut pasul către Borussia Dortmund. Au urmat 8 ani de senzație alături de Bayern Munchen și alți 4 la FC Barcelona. Din vară, polonezul este jucătorul lui Chicago Fire. Lewandowski are un bilanț extraordinar la naționala Poloniei. A marcat de 89 de ori în 168 de selecții.

La echipele de club totalizează 995 de meciuri și 669 de reușite. Lewandowski e anunțat titular diseară, în atacul Polonie,i pentru partida cu România.

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  • 7 goluri în 15 apariții are Robert Lewandowski la Chicago Fore, pentru care a semnat în iunie
  • 2 trofee The Best a câștigat Lewandowski în carieră – 2020 și 2021. Este premiul individual acordat de FIFA celui mai bun fotbalist al lumii
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Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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