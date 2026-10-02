Ziua în care Dinamo i-a spus NU lui Lewandowski. Cum putea ajunge atacantul mondial al Poloniei în SuperLigă: „L-am văzut la Manager”

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Robert Lewandowski (38 de ani) putea fi adus la cost 0, dar Dinamo a plătit 1,2 milioane de euro pe Miranda. Argentinianul n-a confirmat. A jucat 28 de meciuri în Ștefan cel Mare în decursul a aproape 2 ani și a marcat de numai 4 ori. A încheiat prin a fi vândut la Astra pe 350.000 de euro, puțin peste un sfert din investiția făcută în el. În ziua meciului Polonia – România din Nations League, FANATIK aduce în atenția publicului unul dintre transferurile care puteau marca istoria Ligii 1.

Numele lui Lewandowski a ajuns la Dinamo prin intermediul lui Gabriel Glăvan, care atunci era scout. Peste ani, Glăvan însuși a devenit director sportiv al clubului. Alături de Ovidiu Burcă, el este cel care a construit lotul cu care Dinamo a promovat în prima ligă în 2023.

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„În 2009 m-a sunat Daniel Stanciu, care era impresar. M-a întrebat dacă nu am vreun atacant pe care să i-l propună lui Dinamo. I-am spus că mă interesez, apoi i-am transmis că era disponibil un polonez, Robert Lewandowski, de la Lech Poznan”, a spus Glăvan într-un video postat pe TikTok.

Dinamo n-a fost impresionată. „Daniel mi-a spus pe urmă că Dinamo îl consideră prea tânăr pe Lewandowski, avea nevoie de un atacant mai experimentat. Și l-a adus pe Osvaldo Miranda”, a dezvăluit Glăvan.

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Ulterior, în dialog cu , acesta e detaliat: „Am ajuns să lucrez cu Daniel Stanciu când a fost propunerea asta cu Lewandowski. Nu el l-a refuzat pe jucător, pur și simplu s-a considerat că este prea tânăr. La momentul respectiv, ei căutau pe cineva cu experiență, care să confirme. Probabil că nu l-au analizat. Dacă îl analizau din mai multe puncte de vedere, își dădeau seama că e un jucător de calitate. Eu l-am remarcat la Football Manager, nu existau atunci platformele InStat sau Wyscout.

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E greu de spus ce s-ar fi întâmplat cu Lewandowski în România. Să nu uităm și că Lewandowski a avut ofertă de la Blackburn Rovers când era la Lech Poznan, dar nu s-a dus pentru că a erupt un vulcan în Islanda, iar toate zborurile au fost blocate. Nu știu dacă avea aceeași traiectorie dacă venea la Dinamo”.

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Traiectorie fantastică pentru Robert Lewandowski Dortmund – Bayern – FC Barcelona

Lewandowski a ajuns la Lech Poznan în 2008, de la Znicz Pruszków. A petrecut 2 ani la echipă, apoi a făcut pasul către Borussia Dortmund. Au urmat 8 ani de senzație alături de Bayern Munchen și alți 4 la FC Barcelona. Din vară, Lewandowski are un bilanț extraordinar la naționala Poloniei. A marcat de 89 de ori în 168 de selecții.

La echipele de club totalizează 995 de meciuri și 669 de reușite. pentru partida cu România.

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