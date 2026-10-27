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Leicester City a fost una dintre cele mai mari revelații ale fotbalului englez, la mijlocul deceniului trecut. Echipa a reușit să câștige titlul de campioană în Premier League, în sezonul 2015-2016, după ce în stagiunea trecută se salvase cu greu de la retrogradare. Totuși, .

Patronul-minune al lui Leicester City a murit într-un accident aviatic

Rezultatele clubului nu s-au mai ridicat la nivelul sezonului cu Claudio Ranieri pe bancă. Totuși, Leicester City avea o prezență stabilă în Premier League. După un sezon în care echipa a terminat pe locul 12 și în următoarea stagiune a încheiat campionatul pe poziția a noua, clubul a fost lovit de o tragedie de proporții, care a schimbat destinul ”vulpilor”.

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Pe 27 octombrie 2018, patronul clubului care a reușit performanța istorică de pe King Power Stadium, Vichai Srivaddhanaprabha, a murit într-un accident aviatic. După o partidă încheiată la egalitate contra lui West Ham, 1-1, conducătorul thailandez a vrut să plece cu elicopterul privat, chiar de pe gazonul stadionului.

La numai câteva minute după ce aparatul de zbor s-a ridicat de la sol, o defecțiune la coada elicopterului s-a dovedit fatală. Problema tehnică a provocat o rotire incontrolabilă a elicopterului, fiind imposibil de pilotat. Aparatul de zbor a picat. Maneverele pilotului au atenuat aterizarea, salvând viața a patru dintre cei cinci pasageri. Totuși, o scurgere masivă de combustibil a declanșat instantaneu un incendiu violent. Astfel, Vichai Srivaddhanaprabha și ceilalți patru pasageri au decedat în accident.

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După momentul dureros, clubul a rămas în proprietatea aceleiași familii milionare de thailandezi. ”Vulpile” au fost conduse, de atunci, de fiul lui Vichai Srivaddhanaprabha, Aiyawatt. Totuși, Leicester City a trăit o reală prăbușire. , iar consorțiul King Power a anunțat, în luna august 2026, că este dispus să renunțe la club în schimbul a 200 de milioane de lire sterline, conform .

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Leicester City a reușit cel mai necruțător scor din Premier League la un an de la moartea patronului

Pe 27 octombrie 2019, ”vulpile” au reușit o performanță greu de egalat. Îndurerați de marcarea a unui an de la pierderea patronului legendar al clubului, jucătorii lui Leicester au dat de pământ cu Southampton. Pe St. Mary Stadium, elevii lui Brendan Rogers nu au avut milă de ”sfinți” și au marcat de nu mai puțin de nouă ori.

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Golurile lui Leicester City au fost înscrise de Chilwell (’10), Tielemans (’17), Perez (’19, ’39, ’57), Vardy (’45, ’58, ’90+4 -pen.) și Maddison (’85). Victoria respectivă urcase ”vulpile” până pe locul 2 în Premier League. Elevii lui Brendan Rogers strânseseră 20 de puncte în 10 partide disputate din Premier League și marcaseră un record greu de doborât.

Victoria contra lui Southampton a egalat cea mai mare victorie din istoria campionatului englez. ”Vulpile” au reușit o performanță asemnătoare cu cea a lui Manchester United, din sezonul 1994-1995. Acestea sunt cele mai mari victorii înregistrate, de-a lungul timpului, în Premier League:

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