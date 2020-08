Ziua în care s-a născut noua „Campioană a unei Mari Iubiri”?! Oltenii şi-au adus aminte de drama din care s-a născut prima mare generaţie a lui U Craiova

CFR Cluj a cucerit cel mai ciudat campionat din istorie, însă nu avem cum să nu remarcăm forma extraordinară a Universității Craiova de după pauza provocată de pandemie de coronavirus.

Cristiano Bergodi a reușit să aibă parte de un mandat aproape perfect. Șase victorii și o înfrângere a adunat italianul pe banca tehnică a Craiovei. Dacă ar mai fi așteptat și eșecul puțin..

Așadar, luni seară, pe „Ion Oblemenco”, Știința și CFR au dat bătălia finală pentru titlu. Clujenii s-au impus cu 3-1 și au reușit să cucerească cel de-al șaselea campionat și al treilea consecutiv. Luni nu a fost doar despre învingătorii de pe teren, ci și despre cei mai buni din inimile noastre. A fost ziua în care s-ar putea naște o nouă „Campioană a unei Mari Iubiri”.

Se naște o nouă „Campioană a unei Mari Iubiri?” Amintiri din sezonul 1972-1973

Când se vorbește despre fotbalistul Ion Oblemenco, cei mai mulți dintre cunoscătorii fotbalului îl asociază pe „Tunar” cu prima echipă a Universității Craiova care a reușit să cucerească titlul de campioană. Totuși, nu atunci s-a născut „Campioana unei Mari Iubiri”, ci un an înainte.

În sezonul 1972-1973, Craiova ar fi putut câștiga campionatul, dar sunt cunoscute episoadele cu Dinamo București și chiar CFR Cluj. FANATIK le-a prezentat pe larg. În ziarul ce a prezentat finalul acelui campionat al Ligii 1, campionii din „Ștefan cel Mare” aveau dedicate pagini în alb-negru, în timp ce Universitatea avea parte de o pagină color și primea un supranume de refeeință, ce evidenția iubirea oltenilor față de echipa fanion. Acele cuvinte frumoase erau făruite de Adrian Păunescu.

Nu campioanatele câștigate au făcut-o pe Craiova una dintre cele mai iubire echipe din țară, ci pur și simplu frumusețea fotbalului practicat sau frumusețea oamenilor care iubesc această echipă. O iubire neînțeleasă de mulți, o dragoste a unor orgolioși, a unor oameni ce-și pun echipa favorită pe primul loc. Luni noaptea, Oltenia a plâns.

Un mesaj al suporterilor olteni spunea: „Când câștigi, ești a tuturor. Când pierzi, ești numai a noastră”. Așa este, acum, Știința este doar a noastră , a celor care am fost pe esplanada stadionului și care am strigat că Bancu și compania sunt campioni. Au devenit campionii inimilor noastre. Putem spune multe despre acest sezon. Am ajuns la data limită în care trebuiau trimise la UEFA echipele participante în competițiile europene. A cui să fie vina? A nimănui! Pandemia a dat totul peste cap și trebuie să ne supunem regulilor, atât ale Guvernului, cât și cele ale FRF și LPF.

Lacrimi multe au fost vărsate lângă „Central”.. Tineri, bătrâni, cu toții așteptam un campionat după 29 de ani. Nu a fost să fie, CFR ne-a ruinat visele, vechea și fosta campioană. Nu trebuie uitat că ardelenii nu au fost învinși de Sevilla, într-o dublă manșă, dar nu trebuie uitat nici că au fost aproape să nu bată „FCSB Academy”. Luni seară, Universitatea a avut 15 zile fără meci jucat, CFR a avut parte chiar și de un antrenament televizat. Ne aducem aminte de 1973? Nu mai contează acum. Chiar și „Craiova – Maxima” anilor 1982-1983 s-a clasat pe locul secund în prima ligă. Urmează un drum greu în preliminariile UEFA Europa League, iar noua „Campioana unei Mari Iubiri” ne poate face să visăm din nou..

Mii de oameni au venit să îi aplaude pe jucătorii Universității Craiova

Esplanada stadionului „Ion Oblemenco” ar fi putut să devină cel mai frumos loc de pe pământ, dar în realitate, a fost cel mai trist loc. Totuși, nu am cum să nu remarc speranța din ochii oamenilor. Cumva, suporterii Universității Craiova au găsit puterea să vină și să le mulțumească lui Bancu și compania pentru acest sezon.

Chiar și Ionuț Stroe, ministrul MTS, a avut un mesaj de încurajare pentru „alb-albaștri”: „Indiferent de rezultatul din această seară, sunteți campionii inimilor noastre, sunteți cei care ne fac de fiecare dată să visăm, sunteți ‘campioana unei mari iubiri’. Luați atât ce a fost bun, cât și ceea ce a fost mai puțin bun în acest sezon și priviți cu încredere înainte, ne așteaptă o luptă nouă.

Indiferent de controverse, Craiova, toți oltenii și suporterii voștri din țară sunt cu voi! Fiți o nouă ‘generație maxima’ pentru Craiova, e timpul!”

A trecut un sfert de veac de când Bănia nu a mai avut o echipă cu titlul neoficial de vicecampioană. Am văzut speranța din ochii oamenilor. Sunt conștienți de faptul că echipa a avut o realizare în acest an și că poate „cinciul” este pe cale să vină, doar că a mai făcut „un popas” timp de un an. Craiova trebuie să aibă soarta lui Liverpool, să treacă 30 de ani. Poate oltenii sunt nevoiți să plângă ca să poată să zâmbească la anul. Ne revedem în curând, echipă frumoasă și nebună a „Maximilor”..