Ziua în care s-a scris o nouă pagină din istoria Stelei. Reportaj Fanatik de la inaugurarea stadionului Ghencea. Foto+Video

A venit ziua mult așteptată în care stadionul Ghencea a fost în sfârșit inaugurat în compania celor de la OFK Belgrad, exact ca în urmă cu 47 de ani, când a avut loc primul meci din istorie în „templul fotbalului românesc”, așa cum a fost supranumit.

În Ghencea. a fost mare sărbătoare, foștii mari jucători ai Stelei 86 fiind celebrați la 35 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, așa cum FANATIK încă din luna mai.

Reportaj FANATIK de la inaugurarea stadionului Ghencea. Zeci de glorii pe metru pătrat și atmosferă de mare sărbătoare

FANATIK a ajuns la stadionul Ghencea încă de la ora 16:00, cu trei ore și 15 minute înainte de marele eveniment și a încercat să ia pulsul atmosferei din jurul stadionului. Suporterii care roiau cu zecile au fost întâmpinați de Poliție și Jandarmerie, instituții de ordine pregătite foarte atent pentru acest eveniment ce avea un grad mare de risc.

În ciuda unei călduri sufocante, peste 30 de grade Celsius, suporterii Stelei au creat cozi la intrarea în stadion înainte de ora 17:00, când s-au deschis porțile pentru public: „Murim de cald, bă!”, au strigat disperați suporterii, nerăbdători să treacă de filtre și să pășească din nou pe stadionul Ghencea după o lungă „vacanță”.

Suporterii au venit cu steaguri și mesaje, pregătiți ca de un mare meci din zilele de glorie ale stadionului Ghencea, când era umplut până la refuz. Fiecare steag sau banner a fost controlat în amănunt de către forțele de ordine, însă ultrașii tot au reușit să introducă pe stadion torțe și alte materiale pirotehnice, care au „incendiat” Ghencea.

Iulian Miu, Gabriel Boștină și George Ogăraru anunțau un spectacol grandios la inaugurarea stadionului Ghencea

FANATIK a dat nas în nas cu oficialii celor de la Steaua, Iulian Miu, Gabriel Boștină și George Ogăraru, care erau destul de emoționați și agitați înainte de acest mare eveniment pe care îl pregătesc de luni bune.

Iulian Miu anunța un spectacol grandios în „Templu”: „O să fie un spectacol adevărat. O să fie și ceva surprize. Vin toți în afară de Emeric Ienei”, în timp ce Gabi Boștină a vorbit despre munca titanică din spatele acestui eveniment: „Ne-am pregătit de un an pentru evenimentul ăsta. Totul a fost pregătit până la ultimul detaliu”, a spus și fostul mijlocaș.

Pe de altă parte, George Ogăraru era extrem de încântat de ceea ce Clubul Sportiv al Armatei a pregătit pentru fostele glorii ale CSA Steaua, dar și pentr suporterii prezenți: „Sunt multe surprize. Nu pot să vă spun. O să vedeți. Va fi ceva special”, a declarat și el pentru FANATIK.

Eveniment-special dedicat gloriilor Stelei și inaugurarea „Sălii Sevilla”

Am scăpat de căldura înăbușitoare de afară și am intrat în interiorul stadionului, unde avea să fie inagurată „Sala Sevilla”. Zeci de glorii pe metru pătrat, care te făceau să te simți de parcă te-ai întors în timp, în vremurile de aur ale fotbalului românesc. Singurul lucru care te făceau să te trezești la realitatea erau ridurile de pe fețele lor și părul cărunt, care îți reaminteau că au trecut nu mai puțin de 35 de ani de la seară magică de la Sevilla.

Helmuth Duckadam, Ştefan Iovan, Adrian Bumbescu, Anton Weissenbacher, Miodrag Belodedici, Anghel Iordănescu, Gavril Balint, Ladislau Bölöni, Tudorel Stoica, Mihail Majearu, Victor Piţurcă și Marin Radu II s-au strâns din nou laolaltă după mulți ani și au depănat amintiri.

Lipseau doar cei plecați prematur din această lume, Ilie Bărbulescu și Lucian Bălan, dar și seniorul Emerich Ienei, care a transmis un FANATIK foștilor săi jucători și suporterilor Stelei. Marius Lăcătuș s-a lăsat așteptat așa cum îi stă bine unui idol. Nu a scăpat însă de înțepăturile lui Victor Pițurcă: „Bă, unde ai fost până acum? Ai pierdut toate pozele!”, a spus „Satana”, omul responsabil cu glumele, ca de obicei.

Anghel Iordănescu și Nicolae Ciucă, ministrul Apărării, au tăiat panglica în Sala Sevilla

„Generalul” , Nicolae-Ionel Ciucă, au tăiat panglica în Sala Sevilla, unde erau expuse mai multe tricouri și alte obiecte care au aparținut foștilor mari jucători ai Stelei care au reușit să câștige Cupa Campionilor Europeni la Sevilla.

„Uitându-mă la ei, pot spune că și eu am trăit în Epoca de Aur”, au fost cuvintele extrem de inspirate ale unui invitat din partea clubului

În poza de grup, la inistentențele lui Adrian Bumbescu, a fost cooptat și fostul mare handbalist al Stelei, Cristian Gațu: „Hai, nea’ Cristi la poză!”, l-a îndemnat „Colonelul”, care era nerăbdător la începutul evenimentului: „Abia aștept să înceapă meciul. Suntem în sala Sevilla și mă bucur că mi-am revăzut colegii”, a spus fostul mare jucător al Stelei pentru FANATIK.

Comandatul Clubului Sportiv al Armatei a ținut și el un scurt discurs în care le-a mulțumit celor prezenți: „Mă bucur că ați acceptat invitația și sper să vă simțiți bine în templul fotbalului românesc”.

George Ogăraru a luat apoi cuvântul și a prezentat „Sala Sevilla”, totodată mulțumindu-le tuturor celor prezenți la acest eveniment deosebit, de a cărui organizare s-a ocupat personal.

Tricoul lui Helmuth Duckadam din finala Cupei Campionilor, expus în „Sala Sevilla”: „Un moment special pentru mine”

Helmuth Duckadam, eroul principal de la Sevilla, unde a apărat patru lovituri de la departajare, a fost extrem de încântat să își vadă tricoul expus în „Sala Sevilla” și a rugat FANATIK să fie fotografiat cu tricoul înrămat: „E un moment special pentru mine. Mă bucur că s-a făcut asta după atâta timp. Nu ai cum să nu te bucuri”, a spus fostul mare portar.

Pe lângă aceste nume grele, la eveniment au fost prezenți Ilie Dumitrescu, Gică Popescu, Dan Petrescu sau Țiți Dumitriu, dar și fostul mare jucător de tenis Ilie Năstase.

Ilie Năstase și-a făcut apariția ca un adevărat rockstar

Ilie Năstase și-a făcut și el apariția cu aproximativ o oră înainte de startul partidei, ca un adevărat rockstar, în stilul său obișnuit și îmbrăcat la patru ace, în uniformă militară.

Fostul mare tenismen a fost întâmpinat de Iulian Miu, iar „Nasty” l-a luat imediat în vizor: „Iuliane, dai și tu o bere?”, a spus foarte dezinvolt Ilie Năstase.

„Mister” Ilie Dumitrescu a fost și el foarte binedispus și a fost asaltat pentru poze de către toți cei prezenți. O prezență impecabilă, ca deobicei, la fel ca Ilie Năstase.

Frontispiciu dedicat Stelei 86 în fața tribunei oficiale

CSA Steaua București a mai pregătit o surpriză dedicată componenților Stelei 86, de care FANATIK aflase cu puțin timp înainte. La tribuna oficială, au fost gravate pe pereții de sus ai arenei numele foștilor mari jucători ai Stelei.

Anghel Iordănescu a ținut un discurs și și-a adus aminte și de creatorul marii echipe a Stelei, Emerich Ienei, care nu a putut fi prezent la eveniment, având probleme de sănătate. Astfel, ajuns la 84 de ani, a decis să rămână acasă la Oradea.

Ladislau Boloni a semnat o colecție impresionantă a unor suporteri care au strâns fanioane, tricouri, ziare și multe alte obiecte de colecție Steaua București: „Ce colecție!”, a exlamat plăcut surprins fostul mare jucător, care s-a reîntâlnit cu foștii săi colegi după mulți ani.

„Mă bucur că am reușit să ajung și că mi-am revăzut colegii după atâta timp”, a spus fostul antrenor al lui Panathinaikos pentru FANATIK.

Cine este cel care a realizat ilustrațiile din „Sala Sevilla”

Cristi Dan e un tânăr extrem de talentat și care a reușit să îmbine pasiunea pentru desen cu cea pentru fotbal, fiind un mare fan al celor de la Steaua București.

„Mi-am pus sufletul de stelist pe pereți și am îmbinat pasiunea pentru desen și Steaua. Eu am scris și textele. Am muncit peste 300 de ore, mai bine de două săptămâni”, a spus pentru FANATIK tânărul care a absolvit Facultatea de Marketing.

Stadionul Ghencea a vuit din nou de cântecele galeriei Stelei

Galeria Stelei a revenit din nou în peluzele stadionului Ghencea după mulți ani, iar ultrașii și-au început recitalul cu mult înainte de startul partidei, creând o atmosferă de meci mare.

Meciul a fost unul fără istoric, atenția fiind îndreptată în primul rând către tribune, unde fanii Stelei au făcut spectacol ca în vremurile bune. FANATIK a selectat , care nu ar trebui ratate sub nicio formă.

În mod surprinzător, la pauză scorul a fost egal, 0-0, între CSA Steaua și OFK Belgrad, spre bucuria puținilor fani sârbi din tribune, care i-au scandat numele lui Miodrag Belodedici.

De altfel, sârbii l-au sunat pe „Belo”, au vrut să îl cunoască personal și chiar l-au invitat la masă pe fostul câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua Roșie Belgrad, așa cum pentru FANATIK: „Pe mine m-au sunat și băieții de la OFK Belgrad, să mă întrebe dacă sunt în București. Vor să mă vadă. Mă știu și ei”.

Coregrafii impresionante ale galeriei, dedicate anului înființării Stelei și lui Marius Lăcătuș

„Peluza Sud Steaua” a pregătit două coreografii speciale pentru meciul cu OFK Belgrad. Cea din startul partidei a făcut referire la anul înfințării clubului, 1947, an sfânt pentru orice suporter stelist. Pe 7 iunie, Steaua București a sărbătorit 74 de ani de existență.

Cea de a doua, care a avut loc în repriza a doua, a fost un omagiu adus „Fiarei” al cărui tricou a fost retras cu acest prilej: „Steaua și numărul 7/ Se unesc pentru eternitate”, a fost un banner afișat de ultrașii roș-albaștrilor.

Suporterii de la tribuna a doua au surprins și ei cu o coreografie specială, învăluită în fum roș-albastru și cu un mesaj scurt și concis: „Complexul Sportiv Steaua/ A înviat beleaua!”, au avertizat suporterii.

Moment special dedicat celebrării a 35 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni

Steaua a reușit să marcheze nu mai puțin de șase goluri în repriza a doua, însă ochii au fost ațintiți în primul rând către spectacolul tribune, în așteptarea celebrării a 35 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor în finala de la Sevilla contra Barcelonei.

Jucătorii Stelei din 1986 au pășit la finalul jocului pe gazon, unde a fost instalată o scenă. Pe ecranele stadionului au rulat imagini cu fiecare dintre ei, care a avut parte de o prezentare demnă de un jucător al Stelei, iar la final gloriile au primit din nou trofeul Cupei Campionilor Europeni.

Apoi au făcut un tur de onoare al stadionului, în uralele publicului care i-a aplaudat la scenă deschisă și le-a scandat numele fiecăruia în parte. În jurul orei 22:00, foștii mari jucători ai Stelei au părăsit din nou gazonul, iar suporterii au început ușor-ușor să plece spre casă, fericiți că au asistat la o nouă pagină din istoria Stelei, în „templul fotbalului românesc”.