Ziua Națională a României, sărbătorită pe Cluj Arena de ”șepcile roșii”. Spectacolul galeriei la U Cluj – Universitatea Craiova. Video

Ziua Națională a României a fost sărbătorită la meciul U Cluj - Universitatea Craiova, din etapa a 18-a a SuperLigii. Ce au făcut suporterii echipei gazdă pe Cluj Arena.
Alex Bodnariu, Iulian Stoica
01.12.2025 | 20:11
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Ziua Națională a României, sărbătorită în U Cluj - Universitatea Craiova. Sursă foto: Colaj Fanatik
Două meciuri din SuperLiga au fost programate pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României. Iubitorii fotbalului s-au conformat, iar startul duelului dintre U Cluj și Universitatea Craiova a avut parte de un moment special.

UPDATE: Show pirotehnic al galeriei lui U Cluj

Cu ocazia Zilei naționale a României, galeria echipei U Cluj a realizat un show pirotehnic impresionat la meciul cu Universitatea Craiova, din etapa a 18-a a SuperLigii.

Fanii ”șepcilor roșii” din peluza de pe Cluj Arena au aprins mai multe fumigene și au creat o atmosferă incendiară. De asemenea, ei au afișat banner-ul: ”De la primul pas pe stadion am simțit sentimentul intens, pur românesc și fiorul studențesc”.

Suporterii clujeni au cântat în prima repriză a partidei cu Universitatea Craiova cântecul militar ”Treceți, batalioane române, Carpații”. În plus, un fan a venit cu banner cu chipul lui Avram Iancu, iar dedesubt era scris în culorile roșu, galben și albastrul mesajul: ”Suntem toți!”.

Show făcut de ”șepcile roșii” la U Cluj - Universitatea Craiova

Ziua Națională a României, sărbătorită pe Cluj Arena de „șepcile roșii”

Ultimul duel din etapa 18 din SuperLiga este cel dintre U Cluj și Universitatea Craiova. Partida a fost programată în zi de mare sărbătoare, mai exact pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României.

Fanii au luat cu asalt tribunele de pe Cluj Arena, iar aceștia au pregătit un moment special cu ocazia Zilei Naționale a României. Suporterii au afișat un banner uriaș în care scrie: „Sub tricolorul nostru sfânt, aceeași dragoste ne strânge. România, și-n mormânt, ne e lege, ne e voce, ne e sânge”.

Totodată, la scurt timp după ce Radu Petrescu a fluierat startul partidei, în tribunele de pe Cluj Arena și-a făcut apariția un drapel uriaș. FANATIK a surprins momentul în care fanii „șepcilor roșii” au fluturat preț de minute bune tricolorul.

Scenografie superbă în U Cluj - Universitatea Craiova

Cum arată echipele de start din U Cluj – Universitatea Craiova

  • U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Capradossi, I. Cristea, Miguel Silva – Simion, Codrea, Bic – Macalou, Lukic, El Sawy. Rezerve: Lefter, Chinteș, Cisse, Toșca, Van der Werff, Murgia, Orban, Bota, Fabry, Ad. Gheorghiță, Postolachi, Trică. Antrenor: Cristiano Bergodi.
  • Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, A. Rus, Screciu – Teles, Mekvabishvili, T. Băluță, Bancu – D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram. Rezerve: Isenko, S. Lung, Stevanovic, Fl. Ștefan, Badelj, Cicâldău, Al. Crețu, Houri, Nsimba, Băsceanu, Etim, Paradela. Antrenor: Filipe Coelho.
