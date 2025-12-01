Ziua Națională a României, sărbătorită pe Cluj Arena de ”șepcile roșii”. Spectacolul galeriei la U Cluj – Universitatea Craiova. Video

ADVERTISEMENT

Două meciuri din SuperLiga au fost programate pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României. Iubitorii fotbalului s-au conformat, iar startul duelului dintre U Cluj și Universitatea Craiova a avut parte de un moment special.

Cu ocazia Zilei naționale a României, galeria echipei U Cluj a realizat un show pirotehnic impresionat la meciul cu Universitatea Craiova, din etapa a 18-a a SuperLigii.

Fanii ”șepcilor roșii” din peluza de pe Cluj Arena au aprins mai multe fumigene și au creat o atmosferă incendiară. De asemenea, ei au afișat banner-ul: ”De la primul pas pe stadion am simțit sentimentul intens, pur românesc și fiorul studențesc”.

Suporterii clujeni au cântat în prima repriză a partidei cu Universitatea Craiova cântecul militar ”Treceți, batalioane române, Carpații”. În plus, un fan a venit cu banner cu chipul lui Avram Iancu, iar dedesubt era scris în culorile roșu, galben și albastrul mesajul: ”Suntem toți!”.

Ziua Națională a României, sărbătorită pe Cluj Arena de „șepcile roșii”

Ultimul duel din etapa 18 din SuperLiga este cel dintre U Cluj și Universitatea Craiova. Partida a fost programată în zi de mare sărbătoare, mai exact pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României.

Fanii au luat cu asalt tribunele de pe Cluj Arena, iar aceștia . Suporterii au afișat un banner uriaș în care scrie: „Sub tricolorul nostru sfânt, aceeași dragoste ne strânge. România, și-n mormânt, ne e lege, ne e voce, ne e sânge”.

Totodată, la scurt timp după ce , în tribunele de pe Cluj Arena și-a făcut apariția un drapel uriaș. FANATIK a surprins momentul în care fanii „șepcilor roșii” au fluturat preț de minute bune tricolorul.

Scenografie superbă în U Cluj - Universitatea Craiova

