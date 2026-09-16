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Află din rândurile de mai jos cine este, de fapt, fotbalistul care s-a însurat la 21 de ani cu o femeie mai mare cu 10 ani. Tânărul a dat lovitura în carieră la scurtă vreme după ce s-a căsătorit cu aleasa inimii sale.

Performanța atinsă de un sportiv de doar 21 de ani

Aleksey Batrakov (21 de ani) este un sportiv de origine rusă care a reușit o performanță uriașă în planul profesional. Acesta se numără . Turcii au cheltuit sume importante pentru a-i aduce la cluburile din țară, fotbalistul fiind unul dintre cei mai bine plătiți.

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Va încasa 3.250.000 de euro pe an datorită unui contract pe 5 ani semnat cu Galatasaray. Mijlocașul ofensiv a fost transferat de la Lokomotiv Moscova. În momentul de față, este unul dintre cei mai promițători tineri jucători din Rusia. De asemenea, este considerat un viitor pretendent la Balonul de Aur.

În plus, este al doilea cel mai scump fotbalist rus, însă puțini știu faptul că s-a însurat în urmă cu puțin timp. A ajuns la altar pe data de 16 iunie 2026, alături de o fostă fotbalistă rusă, mai mare cu aproape 10 ani, pe numele ei Irina Podshibyakina. Ceremonia s-a desfășurat pe moșia Villa Michetti de lângă Moscova, evenimentul fiind anunțat de cuplu pe social media.

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Vestea a fost oferită de către Aleksey Batrakov pe Instagram printr-o fotografie însoțită de mesajul „Ziua noastră. Povestea noastră. 16.06.2026”. Povestea lor de dragoste s-a desfășurat destul de repede. Au apărut împreună prima oară în iulie 2025. În iarna din același an cei doi parteneri au decis să se mute sub același acoperiș.

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Cine este soția fotbalistului de 21 de ani

Aleksey Batrakov și partenera sa, născută pe 5 iulie 1995, împărtășesc aceeași pasiune pentru sport. Soția jucătorului este o fostă fotbalistă care a evoluat la Lokomotiv Moscova. A jucat pe postul de fundaș, pasiunea pentru sport fiind descoperită la vârsta la doar 8 ani, la școala Chernatanovo. A debutat în prima ligă rusă în 2014, la Izmailovo.

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Ulterior, a mai avut contract cu Zorky (2014–2015), Ryazan-VDV (2016) și Zvezda-2005 Perm (2017–2020). A jucat inclusiv pentru naționala Rusiei, având 10 selecții. Și-a încheiat cariera în anul 2024, iar acum Irina lucrează în cadrul clubului pentru care a jucat. În plus, este prezentatoare pentru televiziunea clubului.

Cuplul este discret și a vrut încă de la început să nu apară în lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, fanii au fost curioși să afle cât mai multe amănunte despre ei. Astfel, au anunțat că s-au logodit, cererea având loc în Paris, într-un restaurant cu vedere spre Turnul Eiffel. Într-un material recent, rus s-a arătat foarte fericit cu statusul său amoros.

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Mai mult, cei doi îndrăgostiți au declarat că au obiceiul să joace fotbal în apartament cu o minge moale, ca să nu facă zgomot. Soția lui Aleksey Batrakov a mai subliniat că nu o deranjează deloc diferența de vârstă. Totodată, ea este mai înaltă decât sportiv. Irina are 176 de centimetri, iar fotbalistul are 171 de centimetri, scrie .