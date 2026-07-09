Ziua revanșei! Ce scrie presa internațională înainte de sfertul Franța – Maroc de la CM 2026

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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic a intrat pe ultima sută de metri. Iubitorii sportului de pretutindeni așteaptă cu nerăbdare să afle ce națională va deveni campioană la turneul final din 2026.

Franța – Maroc, sfertul revanșei

Franța – Maroc nu este doar un sfert de finală la Cupa Mondială 2026. Este meciul care rescrie una dintre cele mai frumoase povești fotbalistice ale ultimelor ediții de Cupă Mondială: semifinala din 2022, disputată pe 14 decembrie, la Al Khor, câștigată de francezi cu 2-0. Cu toate acestea, semifinala (chiar dacă încheiată cu o înfrângere) a rămas în memoria marocanilor drept momentul în care naționala lor a intrat definitiv în elita mondială.

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FANATIK a realizat pentru cititorii săi revista presei internaționale, pentru a surprinde atmosfera electrică din jurul acestui meci așteptat cu sufletul la gură nu doar de cele două națiuni fotbalistice, ci de toți microbiștii, indiferent de naționalitate sau simpatii.

Maroc – de la miracolul din Qatar la statutul de mare putere fotbalistică

În decembrie 2022, după semifinala pierdută, Marocul nu mai era tratat doar ca echipă-revelație, ci ca prima echipă africană ajunsă în careul de ași al Cupei Mondiale. De aici pleacă orice discuție legată de noul duel cu Franța; nu este o simplă reeditare a unui meci pierdut, ci o tentativă de a reconfirma statutul obținut în Qatar.

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Presa marocană tratează partida ca pe una de validare a unui statut. notează că Marocul, „altădată perceput ca invitatul-surpriză”, este privit acum în Franța ca o putere respectată și chiar temută, iar observă că întrebarea nu mai este dacă „Leii din Atlas” pot rivaliza cu Franța, ci cum poate Franța să controleze o selecționată marocană instalată deja printre pretendentele la titlu. În aceeași logică, vorbește despre un „șoc planetar între doi giganți ai fotbalului modern”.

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E evident că presa nu mai vede Marocul drept outsider, ci ca o echipă de nivelul adversarului. Important și relevant pentru starea de spirit, tonul nu sugerează niciun fel de complex de inferioritate. Dimpotrivă: ambiție bazată pe conștiința propriei valori. Marocul nu își propune să reziste în fața Franței, ci să o elimine din competiție. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Selecționerul Mohamed Ouahbi a transmis înaintea meciului că Marocul nu se mulțumește cu laude sau cu prezența în sferturi, ci vrea să câștige Cupa Mondială ( ).

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“No room for praise yet, we want World Cup title”

Pentru presa marocană (Médias24, TelQuel) sfertul cu Franța este pur și simplu meciul validării pentru nivelul și valoarea fotbalistică a echipei naționale.

În presa franceză și internațională, există un favorit, el se numește Franța, dar discursul este unul prudent. Reuters descrie duelul cu Maroc drept primul examen complet al Franței la acest Mondial, iar Didier Deschamps avertizează că echipa sa trebuie să fie și mai eficientă ofensiv, chiar dacă are unul dintre cele mai productive atacuri ale turneului. În aceeași cheie, notează că selecționerul francez a vorbit despre calitatea Marocului și despre dificultatea tot mai mare a meciurilor din fazele eliminatorii.

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Mbappé – Hakimi – povestea din spatele fotbalului

Una dintre poveștile duelului din această noapte este duelul Mbappé – Hakimi. Prieteni apropiați și foști colegi la PSG (așa cum amintește Reuters), cei doi au fost transformați de presă în simboluri ale unei confruntări cu miză sportivă, culturală și emoțională. Franța – Maroc este un meci care excede sfera fotbalului și devine astfel o punte între familii, generații și identități (culturale și naționale deopotrivă).

Marocul are de depășit problema absenței lui Ismael Saibari (accidentat la coapsă în meciul cu Canada), unul dintre oamenii săi decisivi în turneu. Cu toate acestea, selecționerul Mohamed Ouahbi a transmis că nu pregătește surprize tactice și că Marocul va rămâne fidel propriei identități: răbdare în posesie și capacitatea de a ataca spațiile atât central, cât și pe benzi (Reuters, 8 iulie).

Franța, în schimb, are problema eficienței. Conform Reuters, deși a ajuns în sferturi fără mari emoții, jocul cu Paraguay a arătat că organizarea defensivă a adversarului poate duce Franța într-o zonă inconfortabilă — într-un meci de uzură. Deschamps știe că împotriva Marocului nu este suficient să domini: trebuie să creezi spații și să le exploatezi.

„Dima l-Maghrib” (Maroc pentru totdeauna)!

În Maroc, atmosfera creată de suporteri a căpătat dimensiunea unei mobilizări naționale. notează că Royal Air Maroc a realizat un adevărat pod aerian pentru sfertul cu Franța: 12 zboruri speciale directe între Casablanca și Boston, puse la dispoziția fanilor marocani, cu o capacitate totală de aproximativ 3.600 de locuri. E evident că meciul este trăit în Maroc ca un eveniment de interes național. Mai mult decât atât, diaspora marocană din America de Nord și Europa a luat cu asalt Bostonul. Reuters relatează că în Boston Common, peste 1.000 de fani marocani s-au adunat deja, cu mult înaintea partidei, cu steaguri, torțe și mult entuziasm.

. Fără un VAR care să compromită rezultatul sau spectacolul, fără suspendarea suspendărilor; fotbalul poate și trebuie să rămână jocul simplu și spectaculos de care cu toții ne-am îndrăgostit.