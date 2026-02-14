Ziua şi scandalul de arbitraj în SuperLiga! Horia Mladinovici a dat un penalty controversat, verificat 5 minute la VAR. Video

ADVERTISEMENT

Fazele controversate continuă să apară în meciurile din SuperLiga României! Oțelul Galați a primit un penalty foarte ușor în meciul cu Metaloglobus. VAR-ul a avut nevoie de 5 minute pentru a analiza un posibil contact la marginea careului de 16 metri.

Oțelul Galați, penalty controversat în meciul cu Metaloglobus București

Oțelul Galați se află într-o scădere de formă, iar după ce a fost eliminată din Cupa României, i-a mai rămas ca obiectiv doar calificarea în play-off. Deși șansele lor sunt mici, elevii lui Laszlo Balint vor lupta până la capăt și vor trata fiecare meci cu seriozitate.

După ce în ultimele ore s-a vorbit doar despre primul meci al zilei a început, la rândul său, cu o decizie controversată. În minutul 24, Ștefan Bană a pătruns prin defensiva gălățeană și a căzut în urma unui duel cu Moses Abbey.

Din reluările oferite, se observă cum ghanezul întinde piciorul, însă și-l retrage la timp pentru a nu-l împiedica pe atacant. Cu toate acestea, tânărul de 21 de ani s-a agățat la limită de vârful bocancului adversarului și a profitat pentru a obține o fază fixă pentru echipa sa.

Deși Horia Mladinovici a dictat în primă fază lovitură liberă din marginea careului, Lucian Rusandu a decis de la VAR că este vorba despre un contact în suprafața de pedeapsă, iar oțelarii au beneficiat de un penalty după ce faza a fost analizată timp de cinci minute. Horia Mladinovici nu s-a mai dus la monitorul VAR pentru a revedea faza, ceea ce înseamnă că analiza a fost pentru a stabili locul contactului, nu existența lui. .

Ce alte decizii controversate de arbitraj au avut loc în ultimele zile în România

Atât SupeLiga României, cât și Cupa României s-au confruntat cu decizii controversate de arbitraj în ultimele zile. În meciul de joi dintre Universitatea Craiova și FCSB, în urma unui presupus henț făcut de Luca Băsceanu.

Dacă această fază a fost una discutabilă, care poate fi acoperită regulamentar, ceea ce a făcut Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeș este inacceptabil. La scorul de 1-1, „centralul” cu experiență de două decenii în arbitraj care în final au pierdut partida împotriva prahovenilor. VAR nu a putut interveni asupra deciziei, deoarece Petrescu a fluierat înainte ca mingea să intre în poarta „lupilor galbeni”.