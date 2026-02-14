Sport

Ziua şi scandalul de arbitraj în SuperLiga! Horia Mladinovici a dat un penalty controversat, verificat 5 minute la VAR. Video

La nici 24 de ore de la scandalul din meciul Petrolul - FC Argeș, SuperLiga României se confruntă cu o nouă fază controversată. Oțelul Galați a primit un penalty discutabil în meciul cu Metaloglobus
Ciprian Păvăleanu
14.02.2026 | 15:42
Ziua si scandalul de arbitraj in SuperLiga Horia Mladinovici a dat un penalty controversat verificat 5 minute la VAR Video
ULTIMA ORĂ
Horia Mladinovici a dictat un penalty controversat în Metaloglobus - Oțelul. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Fazele controversate continuă să apară în meciurile din SuperLiga României! Oțelul Galați a primit un penalty foarte ușor în meciul cu Metaloglobus. VAR-ul a avut nevoie de 5 minute pentru a analiza un posibil contact la marginea careului de 16 metri.

Oțelul Galați, penalty controversat în meciul cu Metaloglobus București

Oțelul Galați se află într-o scădere de formă, iar după ce a fost eliminată din Cupa României, i-a mai rămas ca obiectiv doar calificarea în play-off. Deși șansele lor sunt mici, elevii lui Laszlo Balint vor lupta până la capăt și vor trata fiecare meci cu seriozitate.

ADVERTISEMENT

După ce în ultimele ore s-a vorbit doar despre greșeala de arbitraj a lui Radu Petrescu din meciul Petrolul Ploiești – FC Argeș, primul meci al zilei a început, la rândul său, cu o decizie controversată. În minutul 24, Ștefan Bană a pătruns prin defensiva gălățeană și a căzut în urma unui duel cu Moses Abbey.

Din reluările oferite, se observă cum ghanezul întinde piciorul, însă și-l retrage la timp pentru a nu-l împiedica pe atacant. Cu toate acestea, tânărul de 21 de ani s-a agățat la limită de vârful bocancului adversarului și a profitat pentru a obține o fază fixă pentru echipa sa.

ADVERTISEMENT
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică...
Digi24.ro
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică de operatori de drone a câștigat în fața aliaților

Deși Horia Mladinovici a dictat în primă fază lovitură liberă din marginea careului, Lucian Rusandu a decis de la VAR că este vorba despre un contact în suprafața de pedeapsă, iar oțelarii au beneficiat de un penalty după ce faza a fost analizată timp de cinci minute. Horia Mladinovici nu s-a mai dus la monitorul VAR pentru a revedea faza, ceea ce înseamnă că analiza a fost pentru a stabili locul contactului, nu existența lui. VEZI VIDEO AICI.

ADVERTISEMENT
Cu ce a ajuns să se ocupe, după ce a fost violată după...
Digisport.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe, după ce a fost violată după participarea la JO. ”Prietenii nu mai vorbesc cu mine din cauza asta”

Ce alte decizii controversate de arbitraj au avut loc în ultimele zile în România

Atât SupeLiga României, cât și Cupa României s-au confruntat cu decizii controversate de arbitraj în ultimele zile. În meciul de joi dintre Universitatea Craiova și FCSB, Gigi Becali l-a făcut praf pe Horațiu Feșnic după ce oltenii au trecut în avantaj în urma unui presupus henț făcut de Luca Băsceanu.

Dacă această fază a fost una discutabilă, care poate fi acoperită regulamentar, ceea ce a făcut Radu Petrescu în Petrolul – FC Argeș este inacceptabil. La scorul de 1-1, „centralul” cu experiență de două decenii în arbitraj a anulat un gol perfect valabil piteștenilor, care în final au pierdut partida împotriva prahovenilor. VAR nu a putut interveni asupra deciziei, deoarece Petrescu a fluierat înainte ca mingea să intre în poarta „lupilor galbeni”.

ADVERTISEMENT
SuperLiga, live blog etapa 27. Metaloglobus – Oțelul 0-1. Moldovenii deschid scorul dintr-un...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 27. Metaloglobus – Oțelul 0-1. Moldovenii deschid scorul dintr-un penalty acordat cu ajutorul VAR
Andrei Nicolescu a dezvăluit ce prime au jucătorii de la Dinamo, după calificarea...
Fanatik
Andrei Nicolescu a dezvăluit ce prime au jucătorii de la Dinamo, după calificarea în sferturile Cupei României: „E foarte consistent”
Performanţă rară în sport. Un român la Mondialul de fotbal şi la JO...
Fanatik
Performanţă rară în sport. Un român la Mondialul de fotbal şi la JO de iarnă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fostul campion cu CFR Cluj a șters pe jos cu Cristi Balaj: 'Slab!...
iamsport.ro
Fostul campion cu CFR Cluj a șters pe jos cu Cristi Balaj: 'Slab! Aproape a băgat clubul în faliment'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!