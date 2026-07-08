Sport

Ziua și scandalul la CM 2026. Franța protestează: „FIFA n-are pic de rușine!”

Un nou scandal iscat la CM 2026. De data aceasta, Franța este cea care vociferează după ce a văzut cea mai recentă decizie dictată de FIFA.
Mihai Dragomir
08.07.2026 | 11:54
Ziua si scandalul la CM 2026 Franta protesteaza FIFA nare pic de rusine
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Franța se revoltă înaintea sferturilor CM 2026 contra Marocului. Foto: Colaj FANATIK.
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Decizia luată de FIFA privind delegarea arbitrilor pentru meciul din sferturile de finală ale Campionatului Mondial 2026, în care Franța întâlnește Marocul, a scandalizat susținătorii naționalei lui Didier Deschapms.

Franța face scandal după delegarea făcută de FIFA în privința arbitrajului de la meciul cu Maroc

Sferturile CM 2026 le aduc față în față pe Franța și Maroc joi seară, de la ora 23:00. Campioana din 2018, recent implicată într-un scandal ce îl vizează pe Kylian Mbappe, a ieșit la atac după cea mai recentă decizie luată de FIFA. Mai exact, meciul contra nord-africanilor va fi condus la centru de arbitrul argentinian Facundo Tello. Susținătorii echipei lui Dider Deschapms s-au arătat extrem de indignați de această delegare.

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Revolta este amplificată de faptul că absolut toți oficialii din acest meci (arbitrul de centru, asistenții, al patrulea oficial și întreaga echipă din camera VAR) sunt din Argentina. Jurnaliștii francezi de la RMC au reacționat dur, titrând că „FIFA n-are pic de rușine!”. Nemulțumirea pornește de la rivalitatea extrem de tensionată care s-a dezvoltat între Franța și Argentina după finala Cupei Mondiale din 2022, câștigată de sud-americani.

În plus, cele două naționale se află pe tabere diferite și se pot întâlni din nou în finala acestui turneu. Din acest motiv, presa consideră că FIFA trebuia să evite delegarea unor arbitri din Argentina, pentru a nu lăsa loc suspiciunilor de parțialitate, mai ales după ce echipa lui Lionel Messi a fost tot mai acuzată de favoritisme după „remontada” cu Egiptul.

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Anomalia FIFA pentru sferturile CM 2026. Ce se întâmplă la meciul Franța – Maroc

Facundo Tello este un arbitru experimentat, însă FIFA comite o anomalie. Mai exact, este neobișnuit ca întreaga brigadă (inclusiv VAR-ul) să provină din aceeași țară în această fază a competiției. La alte meciuri din sferturi, FIFA a ales echipe mixte. De exemplu, la Spania – Belgia, arbitrii de teren sunt din Anglia, dar în camera VAR se află reprezentanți din Brazilia.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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