Ziua Tatălui în România nu se ține azi, 15 iunie, ca în alte țări, dar când? Bărbatul care a introdus sărbătoarea la noi e la pușcărie pentru o faptă oribilă

Ziua Tatălui se sărbătorește astăzi, 15 iunie, în Statele Unite, Marea Britanie, Canada și în majoritatea țărilor latinoamericane. În România, evenimentul are loc în luna mai. Care e, însă, data originală și cine e personajul controversat care a militat pentru această zi la noi?

Ziua Tatălui în România și în lume

Ziua Tatălui a apărut pentru prima oară în anul 1910 și a fost propusă de fiica unui veteran al războiului civil american, în onoarea tatălui ei, care i-a crescut singur pe ea și frații ei. În mod original, pornind de la propunerea fiicei soldatului american, această zi ar trebui să aibă loc în a treia duminică de iunie din fiecare an, însă nu toate țările respectă acest calendar. Sărbătoarea a devenit relevantă odată cu trecerea anilor, însă abia în anul 1972 președintele american Richard Nixon a proclamat-o oficial.

În Spania, de pildă (și în mai toate țările catolice din Europa), s-a ales data de 19 martie, cea în care este pomenit Sfântul Iosif, cel care, împreună cu , l-a crescut pe Iisus și i-a fost tată pe pământ. Dacă e să ne luăm după data originală a acestei sărbători, proclamată oficial de Nixon, aceasta ar trebui să se țină an de an pe 19 iunie, indiferent de ziua în care pică, însă fiecare țară are propriul ei calendar.

Bărbatul care a propus sărbătoarea în România face pușcărie pentru că și-a violat fata

În România, Ziua Tatălui are loc an de an, din 2010 încoace, în a doua duminică din luna mai. Propunerea, avizată de Parlamentul României, a venit din partea unui personaj extrem de controversat, Bogdan Drăghici, președintele asociației TATA, care vizibilizează problemele cu care se confruntă părinții de sex masculin în creșterea copiilor, în ideea că și bărbații ar avea dreptul să obțină custodia totală a copiilor lor după divorț.

Bogdan Drăghici, însă, s-a confruntat cu serioase probleme cu legea, iar toate eforturile pentru care a militat cu asociația lui au intrat într-un con de umbră. În anul 2019, bărbatul a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, acuzat că și-a fiica în perioada 2013-2016. Ulterior, acesta a fost condamnat la 15 ani de închisoare cu executare.