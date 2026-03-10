Ziua Ungariei schimbă programul din Superliga! Haos total cu privire la prima etapă din play-off și play-out. Exclusiv

LPF a efectuat deja mai multe schimbări cu privire la programul primei etape din play-out și play-off, însă e foarte probabil ca acesta să se mai modifice o dată. Derby-ul Clujului, dintre Universitatea și CFR, a fost programat duminică, 15 martie, dată care coincide cu Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, iar autoritățile din zonă au transmis că nu vor putea asigura siguranța evenimentului.
Inițial, derby-ul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj urma să se dispute luni, 16 martie, însă partida a fost mutată pentru ziua de duminică, 15 martie. Această programare nu este însă pe placul autorităților din zonă, deoarece ziua meciului coincide cu Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. „Este într-adevăr o problemă ca U – CFR să se joace duminică, pe 15 martie, când este și Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.
Am făcut deja o adresă la LPF ca partida să aibă loc pe 16 martie, așa cum a fost pe programarea inițială. Am discutat cu autoritățile din zonă și ne-au transmis că nu au cum să acopere în siguranță evenimentul. Așteptăm acum răspunsul LPF pentru că este o situație delicată ce trebuie rezolvată”, a declarat președintele Universității Cluj, Radu Constantea, pentru FANATIK. Din informațiile FANATIK, programul primei etape din play-off și play-out va fi refăcut din nou, urmând a fi anunțat în cursul serii.
Programarea meciului în ziua de luni nu ar fi pe placul celor de la CFR Cluj, deoarece gruparea din Gruia va evolua în etapa a doua din play-off vineri, 20 martie, pe teren propriu contra Rapidului. „Nu e normal așa ceva și consider că suntem cea mai dezavantajată echipă. E a patra oară în ultimă perioadă când avem cu o zi mai puțin.
Am încercat să discutăm cu cei de la LPF și FRF, dar nu am găsit înțelegere. Problema nu e neapărat meciul cu U Cluj, ci meciul cu Rapid să fie mutat de vineri sâmbătă să avem și noi un ciclu săptămânal de 5 zile pentru a pregăti meciul. Altfel, suntem dezavantajați și nu mi se pare corect”, a declarat președintele CFR-ului, Iuliu Mureșan, pentru FANATIK. Acesta a prefațat derby-ul cu U în cadrul unei intervenții la FANATIK SUPERLIGA.
Programul primei etape din play-off și play-out a suferit deja mai multe modificări, însă nici varianta actuală nu pare a fi cea finală, ținând cont de situația privind derby-ul Clujului. Liga Profesionistă de Fotbal a modificat zilele și orele anunțate inițial datorită faptului că Mircea Lucescu a dorit ca jucătorii din Superliga convocați la națională pentru barajul cu Turcia să aibă suficient timp de odihnă.