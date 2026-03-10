Ziua Ungariei schimbă programul din Superliga! Haos total cu privire la prima etapă din play-off și play-out. Exclusiv

ADVERTISEMENT

LPF a efectuat deja mai multe schimbări cu privire la programul primei etape din play-out și play-off, însă e foarte probabil ca acesta să se mai modifice o dată. Derby-ul Clujului, dintre Universitatea și CFR, a fost programat duminică, 15 martie, dată care coincide cu Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, iar autoritățile din zonă au transmis că nu vor putea asigura siguranța evenimentului.

Ziua Ungariei schimbă programul din Superliga

Inițial, derby-ul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj urma să se dispute luni, 16 martie, însă partida a fost mutată pentru ziua de duminică, 15 martie. Această programare nu este însă pe placul autorităților din zonă, deoarece ziua meciului coincide cu Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. „Este într-adevăr o problemă ca U – CFR să se joace duminică, pe 15 martie, când este și Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.

ADVERTISEMENT

Am făcut deja o adresă la LPF ca partida să aibă loc pe 16 martie, așa cum a fost pe programarea inițială. Am discutat cu autoritățile din zonă și ne-au transmis că nu au cum să acopere în siguranță evenimentul. Așteptăm acum răspunsul LPF pentru că este o situație delicată ce trebuie rezolvată”, a declarat președintele Universității Cluj, Radu Constantea, pentru FANATIK. Din informațiile FANATIK, va fi refăcut din nou, urmând a fi anunțat în cursul serii.

Cum a comentat Iuliu Mureșan programarea partidei

Programarea meciului în ziua de luni nu ar fi pe placul celor de la CFR Cluj, deoarece gruparea din Gruia va evolua în etapa a doua din play-off vineri, 20 martie, pe teren propriu contra Rapidului. „Nu e normal așa ceva și consider că suntem cea mai dezavantajată echipă. E a patra oară în ultimă perioadă când avem cu o zi mai puțin.

ADVERTISEMENT

Am încercat să discutăm cu cei de la LPF și FRF, dar nu am găsit înțelegere. Problema nu e neapărat meciul cu U Cluj, ci meciul cu Rapid să fie mutat de vineri sâmbătă să avem și noi un ciclu săptămânal de 5 zile pentru a pregăti meciul. Altfel, suntem dezavantajați și nu mi se pare corect”, a declarat președintele CFR-ului, Iuliu Mureșan, pentru FANATIK. .

ADVERTISEMENT

Haos total cu privire la programul primei etape din play-off și play-out

Programul primei etape din play-off și play-out a suferit deja mai multe modificări, însă nici varianta actuală nu pare a fi cea finală, ținând cont de situația privind derby-ul Clujului. Liga Profesionistă de Fotbal a modificat zilele și orele anunțate inițial datorită faptului că Mircea Lucescu a dorit ca jucătorii din Superliga convocați la națională pentru barajul cu Turcia să aibă suficient timp de odihnă.