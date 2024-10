Ziua vânzătoare în Obor, seara vedetă Pro Tv. Povestea Ionelei Grigore: cum i s-a schimbat viața după apariția la Masterchef România

Ionela Grigore, concurenta de la MasterChef 2024, show-ul culinar ce se difuzează luni și marți, de la 20.30, pe VOYO și pe PRO TV, este vânzătoare de mezeluri în Obor, de 11 ani. Lucrează de aproximativ 30 de ani în acest domeniu. Concurenta este căsătorită de 31 de ani și are două fete, una de 30 de ani, alta de 16 ani. Mai mult, este și bunica unei nepoțele de 11 luni.

Ionela Grigore este vedetă în Obor, după participarea la MasterChef 2024

Ionela Grigore și-a făcut apariția în fața celor trei chefi, Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, în ediția din 16 septembrie. Ea le-a pregătit chiftele din bacon și kaizer, parizer pane și ruladă din mezeluri. A reușit să ia șorțul și să meargă mai departe în competiție.

, unde au găsit-o și reporterii FANATIK. De după tejghea, femeia le povestește clienților cum a fost experiența la MasterChef 2024, fără însă să le dea prea multe detalii despre ce va urma.

Ce mesaje ați primit, , după apariția la MasterChef 2024? Ați primit felicitări sau au fost și oameni care au lăsat comentarii sau mesaje răutăcioase?

Eu n-am avut până acum Instagram, . Nu am postat prea multe despre mine, în general, dar nu mi-a spus nimeni ceva de rău până acum. Din contra, am persoane care îmi cer rețeta pe care am făcut-o la Masterchef. Nu-mi place să-mi ceară rețeta. Nu mi se pare, pentru o gospodină, să nu știe să facă un chec în care să pui orice, ce îți trece prin cap, adică să faci o invenție. Eu asta am inventat.

Din sărăcie, că pe timpuri era mai altfel, nu eram așa de avuți. Uite, îmi rămân capete de mezeluri pe care clientul nu le vrea, el vrea felie. Nu ți-l cumpără clientul. Capetele alea eu le iau acasă. Fac parte din banii mei, din gestiunea mea. Le iau acasă și le fac mâncare pentru familia mea. Apropo, am făcut musaca. Le-am tocat și am făcut musaca.

Cu cât au crescut vânzările? Ionela Grigore: “De la 6000 – 7000 de lei, s-a dus la 10.000 de lei”

Toată hala, toată piața, știe că sunteți la MasterChef 2024?

Aproape toată hala, că sunt și persoane care nu prea urmăresc la televizor, că n-au timp. Lucrează de dimineața până seara.

Dar clienții vă recunosc, totuși. Mai devreme o doamnă vă întreba curiozități din culise.

Stând la coadă mă întreabă unii ce am făcut, dacă merg mai departe, dacă am luat șorțul. Mă întreabă despre chefi…

A crescut numărul clienților după ce ați participat la MasterChef 2024 și v-a văzut o țară întreagă?

Cozile s-au mai mărit, într-adevăr, și din punct de vedere al vânzării. Și pentru că au început școlile, dar și pentru că unii chiar vin să mă vadă. Unele persoane sunt noi, vor să mă cunoască, într-adevăr. Uneori se întâmplă, mai ales dimineața, să fie coadă destul de mare.

Cu cât au crescut vânzările? Cu cât la sută?

Nu știu ce înseamnă la sută, dar de la 6000 – 7000 de lei, s-a dus la 10.000 de lei.

Ce preparate mai putem găti din mezeluri? În ediția MasterChef 2024 ați făcut chiftele din bacon și kaizer, parizer pane și ruladă cu mezeluri.

În copilărie, când găseam salam, era salamul de vară pe timpuri, făceam salam prăjit. Am învățat să fac acum câțiva ani și o ciorbă de salam. Cine aude de chestia asta o să i se pară ciudat. Dar chestia asta am învățat-o în primul rând de la niște clienți moldoveni. Se numește “soleanca” și este o ciorbă din Republica Moldova și Ucraina. Ei m-au învățat să fac soleanca, ciorbă de salam. Și îmi place.

Ionela Grigore, concurenta de la MasterChef, face ciorbă de salam

Ne oferiți rețeta? Pentru cititorii FANATIK?

Aș putea să vă dau rețeta, de ce nu? Ceapă, păstârnac, morcov, ardei, roșii, le punem pe toate, le călim și după aceea le fierbem. Apoi condimente, ce se pune, și aproape de sfârșit, după ce s-au fiert legumele, fâșiuțe micuțe de salam. În general un salam este bun cu usturoi, să aibă gustul de usturoi. Tot ce este salam cu usturoi. Dar merge și bacon, merge și kaizer, merge o șunculiță că e mușchi. Dar important e să aibă un gust de usturoi. Dacă nu are gust de usturoi, măcar punem usturoi în compoziția ciorbiței.

Apoi, după ce se pun mezelurile, se pun castraveți murați tăiați rondele. Și la sfârșit, fără fierbere, se aruncă câteva măsline. Sunt persoane care pun leuștean la ciorbiță. Sunt multe persoane care pun mărar, sunt multe persoane care pun pătrunjel. Am încercat mai multe variante, dar cel mai preferabil este un pic de pătrunjel și un pic de mărar.

Există zi în care să nu mâncați mezel? Acasă consumați mezeluri sau doar faceți mâncare gătită cu ele?

Acasă nu mănânc mezel, la mine acasă, se mănâncă majoritatea timpului, mâncare gătită. Dar când sunt la serviciu, de exemplu, dacă încep un calup de parizer până nu iau și eu un pic din el, nu mă simt bine. Mai am o chestie când desfac punga de polonezi de porc, până când nu caut și eu un polonez mai mic așa, nu mă simt bine, până nu-l mănânc rece, nu-mi place cald. Polonezul îmi mai place la grătar sau la grill, nu fiert. Nu mănânc fiert. Îmi plac mezelurile de porc, nu de pui. Am eu o problemă cu puiul. Mănânc pui, dar să nu fie preparat din pui. Mi se pare o mâncare de bolnavi, n-are niciun gust.

“Pe Chef Scărlătescu l-am mai văzut, pe aici, prin Obor. Vine și face cumpărături din piață. A cumpărat și de la mine niște cârnați”

Cum vi s-au părut Chefii? Care este cel mai dur, să spunem?

Până să-i cunosc pe Chefi, îmi era teamă de Chef Dumitrescu pe care eu îl știam. Chiar dacă era o persoană mai exigentă, mă refer în fața ecranelor, adică, cu concurenții. Dar acum, fiind la emisiune, la sorț, mi s-a părut mai exigent Chef Sorin Bontea. Foarte maleabil și foarte drăguț Chef Scărlătescu și Chef Dumitrescu. Mi-a fost teamă atunci când am luat șorțul. Mi-a fost teamă de dânsul și mai ales că a venit primul care a gustat din preparatul meu. Am tremurat. Aveam o chestie între plâns și râs, între bucurie și emoție. Nu știu cum să le încadrez. Mă bucur că le-a plăcut, nu îmi revin nici acum.

Pe Chef Scărlătescu l-am mai văzut, pe aici, prin Obor. Vine și face cumpărături din piață. A cumpărat și de la mine niște cârnați, înainte de a intra eu în emisiune, înainte de a participa la MasterChef. Eu voiam să mă înscriu la MasterChef și aveam 2 platinguri pe telefon, 2 farfurii făcute de mine, cu care aș fi vrut să mă prezint.

Ionela Grigore, de la MasterChef 2024, are autograf de la Chef Florin Dumitrescu: “Venea la cofetărie și-și cumpăra prăjituri”

Și : “Chef, vă rog frumos, știu că toate persoanele vor să facă poze cu dumneavoastră, vor să facă selfie-uri și așa mai departe, eu nu vreau. Nu că nu v-aș îndrăgi, dar eu nu vă rețin decât pentru 2 chestii. Vă arăt 2 farfurii și îmi spuneți care plating este mai frumos. Acesta sau acesta?”. S-a uitat pe telefonul meu, mi-a arătat cu degetul unul dintre ele. Și m-a întrebat: “Dar unde te duci?”. Și i-am spus: “Aș vrea să mă înscriu la MasterChef”. Atunci, dânsul a zâmbit într-un fel anume, cum zâmbește și soțul meu când este un pic sarcastic, așa. Și când știu că minte ceva, soțul meu, știu că mă minte.

Și eu atunci, eu l-am întrebat “Chef, nu vă supărați, cumva vă întâlnesc pe la MasterChef?”. Și el a zis că “nu”, și cu zâmbetul ăla… am citit imediat că mă minte, dar am lăsat-o așa.

Și când ați văzut știrea cum că Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu sunt chefii sezonului 9 MasterChef 2024, de la Pro Tv, ce ați spus?

La 2 săptămâni de când m-am întâlnit cu Chef Scărlătescu am văzut la televizor, la emisiunea doamnei Andreea Esca, că chefii s-au întors la MasterChef PRO TV. Vă dați seama că bucuria a fost și mai mare. Zic “Nu se poate! Râsul ăla… deci eu l-am ghicit, zâmbetul ăla în colțul gurii, așa un pic sarcastic”. Probabil că Chef Scărlătescu n-avea cum să-mi spună mie că “da”, o fi semnat în contract să nu spună.

Pe Chef Dumitrescu l-am cunoscut cu ani în urmă. Acum vreo 14 ani, am lucrat la un magazin la Bobocica. El venea la cofetăria de lângă și-și cumpăra prăjituri. Mi-a dat un autograf, atunci m-am ținut după dânsul să-mi dea. Nu știu ce am făcut cu autograful dânsului, dar de atunci am prins drag de el. Era tânăr și cu o ambiție de a găti și cu felul lui de a fi, ca om.

Și-a cunoscut soțul la gura de metrou unde vindea casete: “Eu l-am agățat”

Sunteți căsătorită de 31 de ani. Cum v-ați cunoscut soțul?

Eu îmi iubesc soțul, eu l-am agățat pe data de 25 februarie 1993. Era o zi geroasă, cu zăpadă până la genunchi. Eu l-am agățat. Vindeam casete. Aveam 18 ani și vindeam casete la Universitate, cu casetofonul. Și ne-am cunoscut la Universitate la gura de metrou. De atunci suntem împreună. Ne-am căsătorit pe 11 decembrie 1993, deci, după 10 luni. Nu știu dacă a fost și pentru soțul meu dragoste la prima vedere, dar pentru mine a fost.

Dumneavoastră vindeți mezeluri la Obor. Soțul ce lucrează?

El este taximetrist. Am fost vânzători înainte, amândoi. El a decis să nu mai lucreze ca vânzător și și-a deschis un PFA. Taxiul lui, munca lui, jobul lui. Este taximetrist de vreo 17 ani și este ok. Nu suntem mari avuți, avem și noi ca tot omul. Ne-am cumpărat un apartament, chiar dacă nu este într-o zonă rezidențială, dar este munca noastră, atunci, dintre doi vânzători.

Am pus bani pe bani. Poate că astăzi n-am mâncat toată bucata, am mâncat doar jumătate, ca să ne ajungă și pentru mâine. Ca să faci ceva în viață, trebuie să renunți la câteva lucruri. Dacă nu renunți la unghii și la tot felul de parfumuri scumpe și la altele, nu reușești să-ți iei o casă în viață sau nu reușești să duci o familie departe.

Tocmai de astea sunt atâtea divorțuri. Femeile din ziua de astăzi nu-și mai permit să taie ceapa cu unghiile alea lungi că să facă o ciorbă sau mâncare. Pentru că își taie unghiuțele, la ceapă, la morcov. Eu nu-mi permit să am unghiile făcute din cauza meseriei. Pentru că dacă veniți dumneavoastră să vă servesc cu ceva și mie oja de pe unghie mi-a căzut în mezelul dumneavoastră și ajungeți acasă și găsiți oja mea, pe mezelul dumneavoastră, sincer, am o reclamație. Și mie nu mi-a plăcut așa ceva, să aibă omul ceva urât de spus despre mine.

Ionela Grigore, concurenta MasterChef 2024, de la 131 kilograme, la 90

Înțeleg că ați slăbit destul de mult. La un moment dat, cântarul vă arăta 130 de kilograme.

Am avut o greutate mult mai mare decât am acum. Acum am 90 kg, am avut 131 kg. Am slăbit mergând la nutriționist. Am slăbit 41 kg. Am mâncat și mezeluri, polonez și parizer, și slănină cu pâine, dar nu mai mult de 100 grame pe zi. Deci n-am sărit calul. Așadar am mâncat și din astea. Dar important este să le iei cu măsură.