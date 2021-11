Zlatan Ibrahimovic, interviu sincer în presa britanică: „Am făcut o prostie. Dar aș repeta-o, 100%”. Sfat savuros pentru Man United

Vârsta rămâne doar un număr pentru Zlatan Ibrahimovic. Atacantul lui AC Milan rămâne, chiar și la cei 40 de ani, unul dintre cei mai în vogă fotbaliști ai planetei. Suedezul n-are de gând să se retragă prea curând și se pregătește să semneze un nou contract cu echipa de pe San Siro.

Rezent, Zlatan a acordat un interviu în , în care a vorbit despre , Premier League și secretul longevității sale.

Zlatan Ibrahimovic face eforturi să joace și la 40 de ani: „Am dureri peste tot”

Zlatan Ibrahimovic a împlinit 40 de ani pe 3 octombrie, dar se încăpățânează să joace. Atacantul nu are de gând să se retragă mai devreme de vara lui 2023, atunci când , pe care o va semna cel mai probabil după sărbători.

„Nu este ușor. Am dureri peste tot în fiecare zi în care mă trezesc. Și în această dimineață am avut dureri, dar atâta timp cât am obiective de îndeplinit, atâta timp cât simt adrenalină, voi continua să joc. Știu că fac ceva bun, dar trebuie să muncesc pentru a rămâne în top.

Voi continua să joc cât de mult voi putea. Nu vreau să mă retrag și, peste câțiva ani, să spun ‘Ar fi trebuit să continui, pentru că mă simțeam bine’. E mai bine să fii terminat total și să spui’ Nu mai pot’. Dar eu pot și o să continui să joc

Nu e vorba de contracte sau de a fi faimos. Nu am nevoie de așa ceva. Singurul lucru care mă motivează este adrenalina pentru că dureri am peste tot în fiecare dimineața. Doi urmăritori în plus nu te vor vindeca. Să ai mai mulți bani nu te va vindeca. Să primești atenție nu te va vindeca. Ceea te vindecă e adrenalina.

Nu am o problemă să sufăr. Pentru mine, suferința e ca micul dejun. Dar mulți oameni, mai ales noua generație, nu înțeleg ce înseamnă să suferi. Sunt foarte mândru că fac parte din garda veche”, s-a destăinuit Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic nu a reușit să marcheze în acest sezon de UEFA Champions League, dar se bucură să facă parte din tânăra echipă a Milanului, cu cea mică medie de vârstă din competiție. „Diavolul” e în grupa B, pe ultimul loc, cu doar un punct, trei mai puține decât următoarea adversară, Atletico Madrid.

„E incredibil ce se întâmplă. Ei (n.r. – colegii de la AC Milan) mă fac mai tânăr. Crede-mă, dacă vii aici, în șase luni vei avea părul negru închis. Mă simt ca Benjamin Button”, a adăugat suedezul.

„Vreau să joc până apare următorul Maldini”

O bornă importantă a longevității suedezului e reprezentată de faptul că, de-a lungul carierei, i-a fost adversar lui Paolo Maldini, care s-a retras la 41 de ani, iar acum a ajuns să fie coechipier cu fiul de 20 de ani al acestuia, Daniel.

„Unul este foarte de treabă. Celălalt, dacă vrea să te omoare, te omoară. Mă bucur că nu sunt la fel, pentru că nu e ușor pentru un fiu să fie comparat cu tatăl său, mai ales când tatăl a avut cariera pe care a avut-o. Noi îl ajutăm pe băiat cu tot ce puten.

E un talent uriaș, dar i-am spus: ‘Fă-ți jocul tău, luptă, și vei reuși să te descoperi’. Sunt fericit. Am jucat împotriva tatălui, iar acum joc alături de fiu. Poate că într-o zi Daniel va avea și el un băiat…

E ambiția mea. Vreau să joc până când apare următorul Maldini la Milanello. Atunci miracolul Zlatan va fi complet ”, s-a amuzat suedezul.

„L-am lovit inteționat pe Azpilicueta. Am greșit, dar aș face-o din nou”

Tot în The Guardian, Zlatan Ibrahimovic a vorbit deschis și despre incidentul cu Azpilicueta din preliminariile Campionatului Mondial, care a dus la suspendarea lui pentru primul meci din play-off.

„L-am lovit intenționat. Nu mi-e rușine să o spun, pentru că și el i-a greșit unui coleg de-al meu. S-a crezut mai mare decât este. Am făcut o prostie, dar aș repetat-o, 100%. Am vrut să îl fac să înțeleagă. Nu ai cum să faci așa ceva! Nu ai avea curaj să îmi faci mie. Dar am să îți arăt ce se întâmplă dacă îmi faci mie. De aceea l-am lovit.

El ce îmi putea spune mie. Nu îmi poate mie spune nimic, dar i-a spus colegului meu, care nu va face nimic pentru că e prea de treabă. Am greșit, dar aș face-o din nou. Așa sunt eu. Nu îmi e rușine.

Nu e vorba de a rata barajul. E vorba că trebuia să îl fac pe Azpilicueta să înțeleagă că nu poți să te iei de cineva care e la pământ. Nu ataci un câine care nu latră. Atacă-l pe cel care îți poate face ceva. E ușor să te iei de colegii mei, care au 20 de ani și care sunt prea de treabă. Sper că l-am făcut acum să înțeleagă”, a comentat Zlatan.

Sfatul lui Ibrahimovic pentru Manchester United: „Trebuie să mergi la spital și să îți limpezești mintea”

Zlatan Ibrahimovic a vorbit și despre problemele care o macină pe Manchester United, echipă care tocmai a rămas fără antrenor după demiterea lui Ole Gunnar Solskjaer. Zlatan a jucat și el pe Old Trafford, între 2016 și 2018, când a dat 29 de goluri și 10 pase de gol.

„Ei (n.r. – Man United) vorbesc prea mult despre trecut. Când am fost acolo am declarat ‘Sunt aici să mă concentrez asupra prezentului și să îmi creez propria poveste’. Trebuie să te gândești la prezent, dacă nu, trebuie să mergi la spital și să îți limpezești mintea.

Am avut o experiență grozavă în Anglia. Manchester United este un club incredibil și cu care am câștigat câteva trofee. Calitatea campionatului e supraevaluată din punct de vedere tehnic. Dar sunt alte particularități pe care le are Premier League, cum ar fi ritmul. Degeaba ești cel mai bun fotbalist din lume dacă nu poți face față acestui ritm.

În Spania, Franța, Italia, tehnica este mai bună. De aceea sunt atât de mulți străini în Premier League. Ei aduc tehnica în campionat”, a conchis Ibrahimovic.