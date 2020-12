Zlatan Ibrahimovic a acordat un interviu inedit! Care sunt întrebările la care a răspuns starul

UEFA a făcut un interviu diferit cu Zlatan Ibrahimovic, în care starul a fost pus să aleagă între diferite lucruri, dar și să-și utilizeze imaginația.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La aproape 40 de ani, fotbalistul este la un nivel incredibil. A primit pentru a 12-a oară premiul pentru jucătorul suedez al anului și scrie istorie în campionatul Italiei, una dintre cele mai tari competiții din lume. Zlatan a dorit să se reatragă în vară din fotbal.

Chiar dacă are deja 39 de ani, atacantul nordic arată la fiecare joc că fotbalul este pasiunea sa și încă mai are poftă de joc. Cu Zlatan vârf, Milan a ajuns până în fruntea clasamentului din Serie A.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Le-aș bate 100% eu”

Mai mult decât atât, jucătorul suedez este cel mai bun marcator din campionatul Italiei, cu 10 reușite. Asta în condițiile în care a început din primul minut în numai 6 jocuri, pentru că a fost infectat cu coronavirus și a suferit și o accidentare.

UEFA i-a luat un interviu vârfului lui Pioli, iar răspunsurile oferite de suedez au fost foarte amuzante. Mai jos sunt unele dintre cele mai interesante răspunsuri.

ADVERTISEMENT

Ibrahimovic a fost chestionat cine ar putea să evolueze până la 50 de ani și a avut de ales între el și Buffon: ”Buffon. Pentru el este ușor: trebuie doar să rămână nemișcat și să blocheze mingile. Eu trebuie să mă mișc, trebuie să creez, trebuie să pot trage, trebuie să pot lupta cu apărătorii. Dacă nu o să mă mai mișc la fel de bine ca acum, aș îngreuna misiunea echipei”.

Jucătorul lui Milan a fost întrebat și cine ar bate un penalty decisiv dintre el și Messi dacă ar putea să-și facă echipa visurilor sale: ”Le-aș bate 100% eu. Pentru că aș fi căpitanul acestei echipe și aș decide cine trage”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”L-aș distruge 100%”

O altă întrebare la care a trebuit să răspundă a fost cine are tatuaje mai impresionante dintre el și Beckham: ”Toate tatuajele mele sunt pe spate. Așa că nu le pot vedea și nu mă pot sătura de ele. Pentru că, dacă le-aș vedea în fiecare zi, m-aș sătura. Am decis să mă opresc din a-mi tatua corpul. Nu mai am loc pe spate și nu mă ating de picioare pentru că sunt un cadou pentru mine. Nici pe piept nu vreau să îmi fac”.

Cei care l-au intervievat i-au adresat și o întrebare despre Benjamin Button legată de cine îmbătrânește mai bine dintre cei doi: ”Mă descurc mai bine pentru că sunt dovada vie a acestui lucru. Benjamin Button este doar o poveste inventată. Sunt profilul perfect pentru acel film. Eu realizez adevăratul film, în timp ce Benjamin Button a fost doar o peliculă pentru cinema”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

O altă întrebare inedită a fost cine ar câștiga o luptă între suedez și King Kong, iar răspunsul lui Zlatan nu a întârziat să apară: ”L-aș distruge 100% pe King Kong. L-aș distruge”. Un alt răspuns marca Ibrahimovic a fost oferit la întrebarea cine este mai puțin probabil să fie domesticit. La care suedezul a avut de ales între el și un leu: ”Zlatan, 100%. Poți îmblânzi un leu, dar nu și pe Zlatan. Este un animal diferit”.

Ibrahimovic a evoluat în șase jocuri în acest sezon pentru echipa sa de club în campionatul Italiei. În Europa League a bifat patru jocuri și a înscris un gol. Suedezul este cotat la 3 milioane și 500 de mii de euro pe site-urile de specialitate. Zlatan a discutat și despre scandalul provocat de Sebastian Colțescu.

ADVERTISEMENT