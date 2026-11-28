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Zlatan Ibrahimovic a făcut o comparație interesantă între trei dintre cele mai puternice campionate ale Europei: La Liga, și Serie A. Fostul mare atacant a explicat ce diferențiază fotbalul din Spania, Anglia și Italia, iar concluziile sale sunt cu atât mai relevante cu cât a evoluat în toate cele trei competiții, la cluburi de top precum Barcelona, Manchester United, Juventus, Inter și AC Milan.

Zlatan Ibrahimovic, analiză despre La Liga și Premier League! Diferențele dintre cele două campionate

În opinia suedezului, fotbalul spaniol pune accent pe construcția jocului și pe tehnică, chiar dacă nu toate echipele au neapărat jucători de cel mai înalt nivel: „În La Liga (n.r – Spania), cluburile încearcă să joace fotbal. Încearcă să construiască de la fundași, chiar și în cazul echipelor care nu au cei mai grozavi jucători”, a explicat fostul atacant.

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În schimb, Premier League este definit de un ritm mult mai alert. Ibrahimovic a atras atenția că tehnica individuală nu este suficientă pentru a reuși în Anglia, asta dacă fotbalistul respectiv nu poate ține pasul cu intensitatea meciurilor: „Premier League are un ritm foarte ridicat, jocul se desfășoară de la o poartă la alta. Chiar dacă ești un jucător foarte tehnic, dacă nu poți controla ritmul, nu vei putea juca acolo”.

Ce spune Ibrahimovic despre Serie A: „Apărarea este mai importantă decât atacul”

Cea mai amplă analiză a suedezului a fost rezervată fotbalului italian. Ibrahimovic consideră că în Serie A pregătirea tactică are un rol esențial, iar echipele pun deseori organizarea defensivă înaintea jocului ofensiv.

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„În Italia, fotbalul este foarte tactic, totul este studiat. Apărarea este mai importantă decât atacul. Este foarte dificil. Când ajungi să joci în Serie A ca atacant, într-o echipă care se concentrează în principal pe apărare, nu este deloc ușor. De aceea, când reușești acolo, satisfacția este foarte mare”, a explicat fostul internațional suedez.

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Zlatan Ibrahimovic explained the differences between La Liga, the Premier League, and Serie A: 🇪🇸 „In La Liga, they try to play. They attempt to build from the back, even if the teams aren’t the best level” 🇬🇧 „The Premier League has a high tempo, back and forth. Even if you’re a player with great technique, if you can’t control the pace, you won’t be able to play there” 🇮🇹 „In Italy, it’s very tactical, everything is studied. Defending is more important than attacking. It’s very difficult. When you come to play in Serie A as a forward and you’re on a team that focuses mostly on defending, it’s not easy. That’s why when you succeed there, it’s a great feeling.” — Bruno football (@BrunofootballHQ)

Declarația vine din perspectiva unui fotbalist care a cunoscut foarte bine rigorile campionatului italian. Ibrahimovic a evoluat pentru Juventus, Inter și AC Milan, cucerind titluri în Serie A și devenind unul dintre cei mai importanți atacanți ai generației sale.

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Ibrahimovic a jucat în toate cele trei campionate! Barcelona, Manchester United și marile rivale din Italia

Zlatan nu vorbește doar din postura unui observator. În Spania, suedezul a îmbrăcat tricoul Barcelonei în sezonul 2009-2010, perioadă în care a câștigat titlul în La Liga. A bifat 46 de apariții în toate competițiile pentru formația catalană, înainte să plece în Italia.

În Anglia, Ibrahimovic a jucat pentru Manchester United, între 2016 și 2018. A avut 33 de apariții în Premier League și a marcat 17 goluri, contribuind la câștigarea Cupei Ligii și a Europa League în primul sezon petrecut pe Old Trafford. Experiența sa cea mai bogată a fost însă în Italia. A evoluat pentru Juventus, și AC Milan, iar în tricoul „rossonerilor” a avut două mandate. În total, acesta a cucerit cinci titluri de campion în Serie A (trei cu Inter și două cu Milan).

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Cea mai prolifică perioadă din cariera sa s-a produs însă în Franța, la Paris Saint-Germain, între 2012 și 2016, timp în care și-a trecut în palmares nu mai puțin de 12 trofee, printre care și patru titluri de campion în Ligue 1.