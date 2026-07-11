Zlatan Ibrahimovic a găsit vinovatul în tabăra Belgiei pentru eliminarea de la CM 2026 și l-a taxat dur: „Ar trebui să-i fie rușine!”

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Drumul Belgiei la CM 2026 s-a încheiat vineri seară, , în sferturile de finală ale competiției. După încheierea partidei, Zlatan Ibrahimovic, fostul mare internațional suedez și actualmente analist TV pentru postul FoxSports, l-a arătat cu degetul pe Rudi Garcia, selecționerul „Diavolilor Roșii”, considerându-l pe acesta principalul vinovat pentru eliminare.

Zlatan Ibrahimovic consideră că Rudi Garcia este responsabil pentru eliminarea Belgiei de la CM 2026!

Selecționata „Diavolilor Roșii” a întâmpinat o problemă mare în actul secund al meciului, atunci când , portarul echipei și unul dintre cei mai importanți oameni ai lui Rudi Garcia, a suferit o accidentare și nu a mai putut continua partida. În locul său a fost introdus pe teren Senne Lammens, goalkeeper-ul lui Manchester United, care a comis-o grav la golul victoriei marcat de spanioli, prin Mikel Merino, în minutul 87 al întâlnirii.

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Decizia selecționerului de a-l introduce pe Lammens a fost ulterior aspru criticată de către Zlatan, acesta considerând că nu portarul lui Manchester United ar fi trebuit să-i ia locul lui Courtois, ci Mike Penders, goalkeeper-ul celor de la Strasbourg, care în sezonul recent încheiat a avut niște prestații solide. Ba mai mult, suedezul este de părere că Lammens este un portar supraevaluat, iar faptul că Rudi Garcia a mers pe mâna lui, la propriu, denotă lipsa de calitate a antrenorului.

„Este în întregime vina lui Rudi Garcia. De ce să-l introduci pe Lammens când Penders era pe bancă? Doar pentru că unul joacă la Manchester United, iar celălalt la Strasbourg? Nu așa se alege un portar pentru echipa națională. Penders este mult mai valoros. Lammens este supraevaluat la acest nivel. Toată lumea a văzut asta. Ar trebui ca selecționerului și antrenorului cu portarii să le fie rușine”, a declarat Zlatan la FoxSports.

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Spania a eliminat Belgia și va da piept cu Franța în semifinalele CM 2026!

La interviul de la finalul meciului, selecționerul Belgiei nu și-a pus însă cenușă în cap, considerând că a luat decizia corectă în cazul lui Lammens: „Nu am niciun regret. La Cupa Mondială, trebuie să fii la 100% din capacitate. Nu am introdus niciodată în teren jucători care nu se aflau la apogeul formei lor”.

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Odată cu victoria obținută în fața Belgiei, naționala Spaniei s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale, unde urmează să dea piept cu Franța, un duel care este extrem de așteptat de întregul mapamond. Partida va avea loc marți, 14 iulie, de la ora 22:00, și se va disputa pe AT&T Stadium din Dallas, Texas.

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