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Zlatan Ibrahimovic a răbufnit după decizia controversată de arbitraj de la CM 2026: „Au furat visul unei întregi națiuni!”

Zlatan Ibrahimovic nu a suportat decizia controversată de arbitraj de la CM 2026! Intră pe site-ul FANATIK pentru a vedea ce a declarat legendarul atacant suedez.
Dragos Petrescu
28.06.2026 | 00:46
Zlatan Ibrahimovic a rabufnit dupa decizia controversata de arbitraj de la CM 2026 Au furat visul unei intregi natiuni
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Zlatan Ibrahimovic a reacționat după decizia controversată din finalul partidei Egipt - Iran (1-1), de la CM 2026 // FOTO: colaj FANATIK
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Zlatan Ibrahimovic (44 de ani), fostul mare internațional suedez, s-a arătat extrem de indignat de decizia VAR-ului de a anula, în prelungirile meciului dintre Iran și Egipt, încheiat cu scorul de 1-1, golul marcat de Shoja Khalilzadeh, hotărâre care, în cele din urmă, a interzis selecționatei iraniene calificarea în fazele eliminatorii de la CM 2026.

Zlatan Ibrahimovic a răbufnit după decizia controversată de arbitraj de la CM 2026, în Egipt – Iran 1-1!

Duelul decisiv pentru calificarea în șaisprezecimile de finală ale Campionatului Mondial din SUA, Canada și Mexic, disputat între Iran și Egipt, a fost marcat de un scandal monstru de arbitraj. În cel de-al treilea minut suplimentar al întâlnirii, Iranul a marcat golul victoriei prin Shoja Khalizadeh, dar reușita acestuia fost anulată pentru ofsaid, după intervenția arbitrilor din camera VAR. Odată cu încheierea partidei, au apărut foarte multe critici în ceea ce privește respectiva decizie, printre contestatari numărându-se și Zlatan Ibrahimovic, care consideră că prima reprezentativă din Iran a marcat un gol perfect valid.

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Am văzut reluarea de nenumărate ori și tot nu pot să înțeleg cum este posibil să se semnalizeze ofsaid. Dacă anulezi un gol care poate decide soarta unei națiuni la un Mondial, trebuie să fii 100% sigur, nu să ghicești în spatele unui ecran. Milioane de iranieni au sărbătorit ceea ce credeau că este un gol istoric, doar pentru a vedea ulterior un grup de arbitri anulându-l în câteva secunde. Nu au anulat doar un gol, ci au furat visul unei întregi națiuni (n.r – Iranul nu s-a calificat niciodată în fazele eliminatorii la Campionatul Mondial)”, a declarat suedezul, citat de abola.pt.

Naționala Iranului, la mâna celorlalte rezultate pentru calificarea în șaisprezecimile CM 2026!

În urma remizei cu Egipt, Iranul a terminat grupa G pe locul al 3-lea, cu 3 puncte, iar în momentul de față, fotbaliștii lui Amir Ghalenoei așteaptă disputarea tuturor meciurilor rămase din faza grupelor pentru a vedea dacă se va califica sau nu în fazele eliminatorii. Grupa a fost câștigată de Belgia (5 puncte), iar locul al 2-lea le-a revenit egiptenilor (4 puncte). Ultima clasată a fost Noua Zeelandă, cu doar două puncte.

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Înainte de disputarea ultimelor șase meciuri din prima fază a turneului final, Iranul ocupă locul 6 în clasamentul celor mai bine clasate țări care au completat podiumul în grupele lor. Cele mai bune opt vor merge mai departe, în timp ce ultimele patru vor fi eliminate din competiție.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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