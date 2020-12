Zlatan Ibrahimovic a vrut să se retragă din fotbal în vară. Ce l-a determinat să se răzgândească

Zlatan Ibrahimovic, starul lui AC Milan, a vrut să se retragă din fotbalul profesionist în această vară însă a dezvăluit motivul care l-a determinat să se răzgândească.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Suedezul, în vârstă de 39 de ani, a revenit la Milano la începutul acestui an, după ce contractul său cu LA Galaxy a expirat.

Acesta a recunoscut că la finalul sezonului 2019-2020 i-a transmis managerului Stefano Pioli că timpul său ca jucător activ a trecut și este momentul să se retragă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Zlatan Ibrahimovic a vrut să se retragă în vară. Ce l-a determinat să se răzgândească

“Atunci când Pioli m-a întrebat ce am de gând referitor la cariera de jucător, i-am răspuns că nu am să continui. Suficient. Familia este importantă iar eu sunt aici singur. 6 luni am acceptat dar pentru încă un an nu mai sunt dispus.

Pioli mi-a răspuns că este ok, și mă înțelege. A doua zi am continuat discuția și mi-am menținut decizia renunțând la contract. Apoi ceva s-a schimbat, nu am vrut să am vreun regret. I-am sunat pe cei de la Milan și le-am zis că am să continui până la finalul anului.

ADVERTISEMENT

Încă din perioada petrecută la Manchester United mă gândeam la retragere, aveam 35-36 de ani pe atunci”, a declarat Zlatan Ibrahimovic pentru SkySport Italia.

Zlatan Ibrahimovic: “Cine sunt fără fotbal”

“După accidentarea la genunchi mi-am propus să continui cât de mult pot, cât mă ține fizicul. Cine sunt fără fotbal? Atunci când te oprești din ceva ce ai făcut 25 de ani nu este ușor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sunt gata să mă retrag din fotbal în acest moment? Nu, pentru că ma simt în continuare excelent”, a completat Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic este golgheter-ul la zi din Serie A, în acest sezon, cu 10 goluri marcate pentru liderul din clasament, AC Milan.

ADVERTISEMENT