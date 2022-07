Zlatan Ibrahimovic, fizic demn de Mr. Olympia! Cum arată suedezul 40 de ani: „Sunt o altă rasă”. Foto

nu o poate ajută în această perioadă pe AC Milan. Superstarul suedez a suferit o intervenție chirurgicală la genunchi și așteaptă să revină pe gazon abia la începutul anului viitor.

Zlatan Ibrahimovic e un pachet de mușchi! Fizicul cu care se laudă suedezul pe internet

Zlatan Ibrahimovic cu echipa lui Stefano Pioli și vrea să pună umărul la cât mai multe succese ale „Diavolului Milanez”. Sezonul trecut, când AC Milan a cucerit titlul în Serie A, atacantul a marcat opt goluri și a dat trei assist-uri în 23 de apariții.

„AC Milan se bucură să anunțe prelungirea contractului lui Zlatan Ibrahimovic până la data de 30 iunie 2023. Atacantul va continua să poarte tricoul cu numărul 11”, a anunțat campioana Italiei, pe site-ul oficial.

Zlatan va încasa însă un salariu mai mic decât cel anterior (7 milioane de euro/sezon). Suedezul va primi doar 1-1,5 milioane de euro, la care se adaugă și eventuale bonusuri de performanță.

Până va reveni pe gazon, Zlatan se laudă cu mușchii pe care îi are pe rețelele de socializare. Suedezul și-a uimit fanii cu forma fizică excelentă în care se află. Unii dintre urmăritorii lui Ibra au remarcat că fotbalistul nu a arătat niciodată atât de bine.

Suedezul a postat o fotografie la bustul gol, în care își arată mușchii extrem de bine definiți. Imaginea a fost însoțită de o descriere în stilul caracteristic al atacantului „O altă rasă”.

Different Breed — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official)

Mesajul lui Zlatan după operația la genunchi

Ibrahimovic a fost operat la genunchiul stâng şi va lipsi între şapte şi opt luni de pe terenul de fotbal. Atacantul în vârstă de 40 de a postat după intervenția chirurgicală un mesaj în care le explică fanilor cât de mult a suferit în ultima jumătate de an din cauza accidentării la genunchi.

„În ultimele șase luni am jucat fără un ligament încrucișat anterior în genunchiul stâng. Timp de șase luni am avut genunchiul umflat. Nu m-am antrenat cu echipa decât de zece ori în ultimele șase luni. Am făcut peste douăzeci de injecții în ultimele șase luni.

Am golit genunchiul o dată pe săptămână timp de șase luni. Am luat analgezice în fiecare zi timp de șase luni. Abia am reușit să dorm din cauza durerii în ultimele șase luni. N-am suferit niciodată atât de mult pe teren și în afara lui. Am transformat ceva imposibil în ceva posibil.

În mintea mea era un singur obiectiv, sa îmi fac colegii si antrenorii campioni ai Italiei pentru că le-am promis. Astăzi am un nou ligament încrucișat anterior și încă un trofeu”, a transmis suedezul, pe Facebook.