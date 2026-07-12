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Zlatan Ibrahimovic, furios după faza controversată din Norvegia – Anglia 1-2: „Un haos general!”. Video

Intră pe site-ul FANATIK pentru a afla ce a declarat legendarul Zlatan Ibrahimovic despre faza controversată din meciul Norvegia - Anglia 1-2, duel din sferturile CM 2026.
Dragos Petrescu
12.07.2026 | 18:22
Zlatan Ibrahimovic furios dupa faza controversata din Norvegia Anglia 12 Un haos general Video
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Zlatan Ibrahimovic consideră că golul egalizator al englezilor din meciul cu Norvegia trebuia să fie anulat // FOTO: colaj FANATIK
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Anglia s-a calificat în semifinalele CM 2026 după o victorie obținută în prelungiri în fața primei reprezentative din Norvegia, scor 2-1 (1-1 după 90 de minute), și urmează să dea piept cu Argentina pentru un loc în ultimul act al competiției. Partida de la Miami a fost marcată însă de câteva decizii controversate de arbitraj, cea mai contestată dintre ele fiind cea de la golul egalizator al englezilor. La finalul meciului, Zlatan Ibrahimovic a răbufnit, considerând că reușita de 1-1 trebuia să fie anulată.

Zlatan Ibrahimovic, furios din cauza arbitrajului după Norvegia – Anglia 1-2, în sferturile CM 2026!

Ambele reușite ale trupei lui Thomas Tuchel au fost semnate de Jude Bellingham, însă prima dintre acestea a stârnit numeroase controverse. În finalul primei reprize, pe când norvegienii se aflau la conducere pe tabelă, mijlocașul lui Real Madrid a izbutit să egaleze după ce a fost servit perfect în apropierea careului advers de către Anthony Gordon. Totuși, înainte ca englezii să inițieze atacul respectiv, se pare că mingea degajată de portarul nordicilor, Ørjan Nyland, ar fi lovit „spyder-cam”-ul care atârna deasupra terenului. Din acest motiv, traiectoria balonului a fost modificată, fapt ce i-a permis lui Harry Kane să între în posesie și să declanșeze acțiunea care, în cele din urmă, s-a încheiat cu gol.

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Ulterior, cei de la FIFA au infirmat contactul folosindu-se de microcipul din minge, dar părerile rămân împărțite. Golul nu a fost anulat, iar fostul mare atacant suedez Zlatan Ibrahimovic, în prezent analist TV pentru FoxSports, a taxat decizia lui Clement Turpin: „Nu mă interesează dacă este primul sau al 90-lea minut. Regulile sunt reguli. Dacă mingea lovește cablul camerei și își schimbă traiectoria, este o influență externă asupra jocului. Arbitrul trebuia să oprească imediat meciul! Toată lumea vorbește despre finalizarea lui Bellingham. În regulă, a fost bună, dar întrebarea este <> Conform regulilor, nu, este clar. Fotbalul nu trebuie să devină un joc în care ignorăm legile doar pentru că un gol este spectaculos. Dacă Norvegia ar fi marcat un gol similar împotriva Angliei, ar fi izbucnit un haos general”.

Anglia a învins Norvegia și va da piept cu Argentina lui Messi în semifinalele CM 2026!

Al doilea gol marcat de Bellingham a venit în prima repriză de prelungiri a duelului de la Miami, în urma unei erori comise de portarul Nyland, și a reprezentat reușita care i-a dus pe englezi în semifinale. Acolo, trupa lui Thomas Tuchel va da peste campioana mondială en-titre, Argentina, care la rândul ei, s-a calificat în penultimul act după o victorie obținută în 120 de minute, 3-1 cu Elveția (1-1 după 90 de minute).

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Meciul dintre Anglia și Argentina va avea loc miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00 (ora României), și se va disputa pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta. Câștigătoarea acestei partide va întâlni în marea finală de pe 19 iulie învingătoarea dintre Franța și Spania, un duel care va avea loc cu o zi înainte, și anume marți, 14 iulie, de la aceeași oră.

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Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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