Zlatan Ibrahimovic îi distruge pe englezi și le amintește cât de uriaș e Messi: ”Au văzut mâna lui Dumnezeu. Acum au văzut și stângul și dreptul lui Dumnezeu”

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Fost coleg cu Lionel Messi (39 de ani) la FC Barcelona, Zlatan Ibrahimovic (44 de ani) nu și-a ascuns niciodată admirația față de cel mai mare fotbalist din istorie, în opinia majorității specialiștilor. ”Ibra” a fost din nou impresionat de prestația argentinianului la Cupa Mondială. Ce săgeți a trimis suedezul către englezi.

Cum a anticipat Zlatan Ibrahimovic victoria uriașă a Argentinei cu Anglia și prestația lui Messi: ”Au văzut mâna lui Dumnezeu. Vor vedea și stângul lui Dumnezeu”

La o vârstă la care mulți au pus deja ghetele în cui, Lionel Messi continuă să domine fotbalul mondial. La Cupa Mondială 2026 din SUA, Mexic și Canada, Lionel Messi își trage echipa după el ca o veritabilă locomotivă. Argentina este din nou într-o finală de Mondial, acolo unde va da piept duminică, 19 iulie, cu Spania.

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Fanii ”Albiceleștilor” și ai fotbalului în general au văzut, miercuri seara, la Atlanta, . Într-un moment în care nimeni nu mai spera, cu câteva minute înainte de finalul semifinalei cu Anglia, la scorul de 0-1, starul lui Inter Miami a scos din joben două pase geniale, iar tabela s-a întors cu 180 de grade. Acum, Argentina speră la al doilea titlu mondial consecutiv și la al 4-lea din istoria țării.

Cu câteva ore înaintea meciului Anglia – Argentina, din semifinalele Cupei Mondiale 2026, Zlatan Ibrahimovic i-a înțepat pe englezi. Fostul mare atacant suedez a făcut aluzie la golul a cărui povară încă planează asupra rivalității dintre cele două naționale. Cunoscut pentru declarațiile sale neconvenționale și replicile tăioase, ”Ibra” a făcut referire, înaintea semifinalei Argentina – Anglia, la celebrul gol ”Mâna lui Dumnezeu” marcat de Diego Maradona la Cupa Mondială din 1986. Ibrahimovic a spus, la FOX Sports: ”Anglia a văzut mâna lui Dumnezeu. Acum va vedea și piciorul stâng al lui Dumnezeu”.

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🚨🎙️Zlatan Ibrahimović: “England has seen the Hand of God. Today, they will witness the Left Foot of God.” 🇦🇷🐐 — MC (@CrewsMat10)

Zlatan Ibrahimovic, după Anglia – Argentina: ”Acum au văzut și stângul și dreptul lui Dumnezeu”

Zlatan a revenit cu o analiză și după partida de la Atlanta, în care a anticipat evoluția stelară a lui Messi. ”Ieri (n.r. marți) am spus că veți vedea piciorul stâng al lui Dumnezeu. Ați văzut și piciorul drept al lui Dumnezeu. Ce centrare!”, a spus suedezul. Sud-americanul a pasat cu stângul pentru golul de 1-1 (minutul 85) al lui Enzo Fernandez, apoi a centrat cu piciorul drept pentru golul de 2-1 înscris de Lautaro Martinez (minutul 90+2).

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”Pot spune că Leo e incredibil! Pentru Anglia a fost primul meci adevărat, cu tot respectul pentru Norvegia și celelalte adversare. Azi ar fi trebuit să demonstreze ce poate. Acum mai au un meci, pot obține locul 3. Nu e puțin. Dar azi a fost un test împotriva unei echipe reale”, a adăugat Zlatan Ibrahimovic, tot la FOX Sports.

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Ce a spus Zlatan despre tactica dezastruoasă a lui Tuchel din finalul meciului cu Argentina

Același Zlatan Ibrahimovic l-a luat în vizor și pe . În opinia fostului fotbalist, schimbările germanului au adus dezastru pentru englezi. ”Nu aperi un avantaj de un gol împotriva Argentinei, ci închizi meciul. În momentul în care a început să facă schimbări cu profil defensiv, le-a dat argentinienilor încredere.

Fotbalul e simplu. Dacă domini jocul, continuă să domini. Dacă faci un pas înapoi, ei vor face unul înainte. Iar Argentina nu are nevoie de multe invitații să te atace. Schimbările sale (n.r. ale lui Tuchel) nu au făcut Anglia mai puternică. Au făcut-o să pară speriată. Campionii simt frica, iar Argentina a simțit-o”.