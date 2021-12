Zlatan Ibrahimovic, mesaj pentru Kylian Mbappe: ”L-am sfătuit să meargă la Real Madrid”

Președintele Florentino Perez este convins că va reuși să pună mâna pe starul francez de 22 de ani și a anunțat că vor veni la 1 ianuarie 2022, atunci când jucătorul intră în ultimele 6 luni de contract cu parizienii.

Zilele trecute, antrenorul Carlo Ancelotti a vorbit și el pe marginea acestui subiect și i-a făcut pe la noi transferuri ”galactice”.

Mesajul lui Zlatan Ibrahimovic pentru Kylian Mbappe

Într-un amplu interviu acordat pentru publicația italiană Corriere della Sera, în care despre viața și cariera sa, Zlatan Ibrahimovic a afirmat că l-a sfătuit pe Kylian Mbappe să meargă la Real Madrid. Cei doi nu au apucat să fie colegi la PSG, suedezul plecând din Franța cu un an înainte ca starul francez să ajungă la Paris.

”Pe Mbappe l-am sfătuit să meargă la Madrid, e adevărat. Are nevoie de un mediu mai structurat, ca cel de la Real. Totuși, ulterior i-am spus președintelui lui PSG că nu trebuie să-l vândă…”, a declarat atacantul suedez, conform publicației .

Madrilenii pe starul francez pe Santiago Bernabeu, încercând să evite o concurență acerbă ce se va isca după ce Mbappe va intra în ultimele șase luni de contract, dar s-au lovit de refuzul celor de la PSG deși oferta era una amețitoare: 180 de milioane de euro.

Ronaldo și Maradona, idolii suedezului

În interviul acordat în presa italiană, Zlatan Ibrahimovic a vorbit despre rivalitatea dintre Leo Messi și Cristiano Ronaldo, despre Balonul de Aur din acest an, dar și despre cum a ratat un transfer la Napoli.

”Între Messi și Ronaldo îl aleg pe Messi pentru că am jucat împreună. Am avut o relație profesională bună, dar Balonul de Aur de anul acesta merita să-l câștige Lewandowski. Cel mai bun din istorie? Ronaldo Nazario. În copilărie l-am imitat.

Maradona este un mit. După ce m-am uitat la un documentar m-am hotărât să merg la Napoli pentru a câștiga titlul ca el. Totul era gata, dar De Laurentiis l-a concediat pe Ancelotti. Așa că i-am spus lui Raiola: care echipă e mai proastă? Milan pierduse 5-0 cu Atalanta și așa am ajuns aici”, a explicat suedezul.

Ibra nu crede în Dumnezeu

Atacantul Milanului a dezvăluit că nu este o persoană credincioasă și nu își dorește să aibă parte de o înmomântare și a povestit cât de grea i-a fost viața în Suedia din cauza faptului că era copil de imigranți.

”În copilărie am suferit mereu. De îndată ce m-am născut, asistenta m-a scăpat de la un metru înălțime. La școală eram altfel: toată lumea era blondă, eu eram negru și aveam nasul mare. M-au urât mereu. Cu fetele eram foarte timid, am făcut dragoste pentru prima dată când aveam 17 ani, când am ieșit din ghetoul din Malmo.

Nu cred în Dumnezeu, cred doar în mine. Când ești mort, ești mort. Nici nu știu dacă vreau o înmormântare sau un mormânt, un loc în care să sufere oamenii care m-au iubit”, a încheiat Zlatan Ibrahimovic.