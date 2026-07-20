Zlatan Ibrahimovic, reacție virală după ce Spania a câștigat Cupa Mondială: ”Îți sug sufletul și speranțele”

Retras din activitate, Zlatan Ibrahimovic (44 de ani) a devenit unul dintre cei mai acizi analiști. Reacțiile sale au făcut deliciul fanilor pe timpul Cupei Mondiale 2026, iar suedezul nu s-a dezmințit nici după ce Spania a învins Argentina în finală.
Consultant pentru Fox Sport pe timpul turneului final, fostul mare atacant a mărturisit că fotbalul a avut câștig de cauză odată cu succesul Spaniei și a explicat că jocul prestat de naționala lui Luis de la Fuente poate scoate din sărite orice adversar.
”Fotbalul a câștigat astăzi. Modul în care Spania joacă fotbal și felul în care au abordat acest turneu… Când te uiți la fotbal, asta vrei să vezi. Astăzi, Argentina nu a trimis niciun șut pe poartă. Cea mai bună apărare a turneului? Este Spania. Iar cea mai bună echipă a câștigat.
Chiar dacă Lamine Yamal nu a jucat la nivelul său maxim pe parcursul turneului, Spania a dominat fiecare meci. Acest lucru demonstrează cât de puternică este echipa din punct de vedere colectiv. Când spaniolii încep să-și paseze mingea, îți sug sufletul și speranțele.
Când jucam, dacă nu atingeam mingea pentru că adversarii o țineau, înnebuneam și îmi pierdeam răbdarea… Îți vine pur și simplu să alergi după ei și să-i lovești. Mi-ați pus această întrebare înainte de turneu, iar eu v-am spus că Spania va câștiga. Când spun ceva, se împlinește!”, a declarat Zlatan Ibrahimovic.
Coleg de platou cu suedezul, fostul mare internațional francez Thierry Henry s-a arătat impresionat de rapiditatea cu care reprezentativa Spaniei recuperează mingea și consideră că la acest moment ibericii domină fotbalul mondial.
”Mă impresionează ce face această echipă fără minge. Abia reușești să dai trei pase înainte ca ei să-ți ia mingea… Iar fără minge, nu poți marca. Ei domină fotbalul la toate nivelurile”, a spus Henry, campion mondial cu naționala Franței în 1998.