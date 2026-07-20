Zlatan Ibrahimovic, reacție virală după ce Spania a câștigat Cupa Mondială: ”Îți sug sufletul și speranțele”

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Retras din activitate, Zlatan Ibrahimovic (44 de ani) a devenit unul dintre cei mai acizi analiști. Reacțiile sale au făcut deliciul fanilor pe timpul Cupei Mondiale 2026, iar suedezul nu s-a dezmințit nici după ce Spania a învins Argentina în finală.

Zlatan Ibrahimovic a dat cărțile pe față după Spania – Argentina din finala Cupei Mondiale

Consultant pentru Fox Sport pe timpul turneului final, fostul mare atacant a mărturisit că fotbalul a avut câștig de cauză odată cu și a explicat că jocul prestat de naționala lui Luis de la Fuente poate scoate din sărite orice adversar.

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”Fotbalul a câștigat astăzi. Modul în care Spania joacă fotbal și felul în care au abordat acest turneu… Când te uiți la fotbal, asta vrei să vezi. Astăzi, Argentina nu a trimis niciun șut pe poartă. Cea mai bună apărare a turneului? Este Spania. Iar cea mai bună echipă a câștigat.

Chiar dacă Lamine Yamal nu a jucat la nivelul său maxim pe parcursul turneului, Spania a dominat fiecare meci. Acest lucru demonstrează cât de puternică este echipa din punct de vedere colectiv. Când spaniolii încep să-și paseze mingea, îți sug sufletul și speranțele.

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Când jucam, dacă nu atingeam mingea pentru că adversarii o țineau, înnebuneam și îmi pierdeam răbdarea… Îți vine pur și simplu să alergi după ei și să-i lovești. Mi-ați pus această întrebare înainte de turneu, iar eu v-am spus că Spania va câștiga. Când spun ceva, se împlinește!”, a declarat Zlatan Ibrahimovic.

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Thierry Henry and Zlatan Ibrahimović react to Spain beating Argentina to win the World Cup 1-0 with Ferran Torres getting the winner — NBA Hoops (@Thechat101)

Ce l-a încântat cel mai mult pe Thierry Henry

Coleg de platou cu suedezul, fostul mare internațional francez Thierry Henry s-a arătat impresionat de rapiditatea cu care reprezentativa Spaniei recuperează mingea și consideră că la acest moment .

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”Mă impresionează ce face această echipă fără minge. Abia reușești să dai trei pase înainte ca ei să-ți ia mingea… Iar fără minge, nu poți marca. Ei domină fotbalul la toate nivelurile”, a spus Henry, campion mondial cu naționala Franței în 1998.