Sport

Locul spectaculos unde se antrenează Zlatan Ibrahimovic. Fostul fotbalist a devenit instant viral

Zlatan Ibrahimovic a renunțat la sala de forță pentru un antrenament într-o locație complet surprinzătoare. A intrat în atenția admiratorilor imediat.
Alexa Serdan
03.09.2026 | 18:10
Locul spectaculos unde se antreneaza Zlatan Ibrahimovic Fostul fotbalist a devenit instant viral
În ce loc superb se antrenează Zlatan Ibrahimovic. Sursa foto: Instagram.com
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Cum arată, în realitate, locul spectaculos unde se antrenează fostul fotbalist al lui AC Milan, Zlatan Ibrahimovic. Celebrul sportiv din Suedia a devenit instant viral cu fotografiile pe care le-a expus în văzul tuturor fanilor săi.

Unde se antrenează Zlatan Ibrahimovic

A decis să se retragă din activitatea competițională la 41 de ani și 8 luni, dar a rămas conectat cu pasiunea sa. Zlatan Ibrahimovic (44 ani) a pus ghetele în cuie în vara lui 2023, însă continuă să comenteze meciurile pe care le urmărește. A vorbit despre golul lui Leo Messi de la Cupa Mondială care l-a înfuriat teribil.

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Cu altă ocazie, a reacționat după ce unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști a trecut printr-o schimbare de look. I-a spus lui Erling Haaland să-i șteargă numărul de telefon, bineînțeles în spirit de glumă. Declarația a fost făcută în spațiul virtual, acolo unde este foarte activ. De curând, a postat câteva imagini speciale.

Fostul atacant al lui AC Milan a dezvăluit că adoră să se antreneze în aer liber. Suedezul a renunțat la sala de forță pentru un antrenament într-o locație complet surprinzătoare. A intrat în mijlocul pădurii pentru a realiza o serie de exerciții care îl ajută să fie în formă maximă. Astfel, a fost în atenția admiratorilor de pretutindeni.

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„Puterea naturii”, este descrierea lăsată de Zlatan Ibrahimovic, pe Instagram. Pentru acest antrenament ieșit din comun fostul sportiv a renunțat la tricou, dar nu a uitat de ochelarii de soare. Acesta a optat pentru o pereche iconică care poartă denumirea Oakley Meta și care costă aproximativ 3.000 de lei.

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Accesoriul combină ochelarii de soare sport cu o tehnologie inteligentă. Dispun de o cameră 3K, sistem audio open-ear și lentile Prizm pentru claritate maximă. Producătorul anunță că sunt concepuți pentru performanță și stil, forma lor fiind una inconfundabilă. Mai mult decât atât, lentilele au culori foarte plăcute.

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O postare distribuită de Zlatan Ibrahimović (@zlatan)

 

Modelul lui Zlatan Ibrahimovic din copilărie

Într-un interviu acordat înainte de retragere Zlatan Ibrahimovic a dezvăluit care este reperul său în sport. În copilărie l-a urmărit foarte mult pe unul dintre cei mai cunoscuți boxeri americani. E vorba de un bărbat care a scris istorie și care a fost desemnat „Sportivul secolului” de revista americană Sports Illustrated, în 1999.

„Tatăl meu m-a pus să mă uit mult la Muhammad Ali și îmi place genul ăsta de personaj. Vorbești, dar performezi; vorbești, dar te dovedești. Nu vorbești pentru că te crezi cineva; vorbești pentru că ești încrezător. 

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[În ceea ce privește fotbaliștii,] pentru mine, cel mai bun jucător [din] istorie este Ronaldo «O Fenômeno». L-am urmărit; l-am admirat. A făcut lucruri pe care toată lumea voia să le facă; a făcut lucruri pe care nu le-ai mai văzut până acum și toată lumea a încercat să le copieze.

Așa că, atunci când am venit în grădină să jucăm cu prietenii, am încercat să facem aceleași lucruri. Apoi am avut ocazia să întâlnesc această persoană în viața reală și apoi am jucat împotriva lui – nu am jucat cu el – și, dintr-o dată, ceva ireal devine real”, a spus Zlatan Ibrahimovic, pentru UEFA.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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