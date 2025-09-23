Zlatan Ibrahimovic și-a etalat „camera trofeelor”. Locul își ține golgheterul toate premiile primite de-a lungul carierei. Video

Zlatan Ibrahimovic a deschis ușa casei sale, la propriu, pentru milioanele de fani din mediul online. Golgheterul de origine suedeză le-a arată tuturor camera unde își ține trofeele pe care le-a primit de-a lungul carierei. Așa cum era de așteptat, totul arată ca un muzeu.

Zlatan Ibrahimovic le-a arătat tuturor camera trofeelor

nu mai are nevoie de nicio prezentare. De-a lungul carierei sale, toate performanțele i-au fost răsplătite pe măsură, iar acum, Zlatan se poate lăuda cu o colecție impresionantă de trofee. Și, așa cum era de așteptat, toate sunt puse la loc de cinste.

Recent, Zlatan Ibrahimovic le-a arătat tuturor fanilor din mediul online camera trofeelor, locul unde stau înrămate toate tricourile și unde sunt aranjate cupele și distincțiile sale. În doar o oră de la publicarea videoclipului pe Instagram, peste 35.000 de fani au apreciat filmarea și implicit gestul lui Zlatan.

Faimosul golgheter suedez a făcut și un joc de cuvinte pentru a descrie imaginile. Videoclipul a fost urcat pe Instagram cu descrierea „LegaZy”, acesta înlocuind „c” cu „z”, evident, de la Zlatan.

Câte trofee are în palmares faimosul golgheter

Zlatan Ibrahimovic este unul dintre . Cu o carieră ce se întinde pe mai bine de două decenii, Ibrahimovic a reușit să scrie istorie în lumea sportului. În 2023, Zlatan a decis să se retragă din activitate, însă până în acel moment, acesta a adunat un total de 34 de trofee, unele individuale, iar altele de echipă.

Printre cele mai notabile realizări ale lui Zlatan Ibrahimovic se numără 11 titluri de campionat, 11 supercupe, 8 cupe naționale și 3 cupe internaționale. Acestora li se adaugă și 2 cupe intercontinentale.

La capitolul realizări individuale, lista este una destul de generoasă. Merită amintite cele 6 titluri de golgheter, 3 titluri de Jucătorul Anului, 13 selecții în echipele anului ale diverselor ligi și distincția FIFA Puskas Award din 2013.

De asemenea, Zlatan Ibrahimovic a reușit să bifeze un record rar întâlnit în fotbalul mondial. Și anume, a câștigat trofee în 4 țări diferite și a fost golgheter în 6 ligi europene. Începând din anul 2001, Ibrahimovic a câștigat un trofeu în fiecare sezon din cariera sa.

Cum se simte Zlatan Ibrahimovic în ipostaza de fotbalist retras din lumea sportului

Zlatan Ibrahimovic a decis să se retragă din lumea „sportului rege” în 2023, la vârsta de 41 de ani. Golgheterul a luat această decizie după ce a expirat contractul cu AC Milan. De-a lungul carierei sale de peste 20 de ani, Zlatan Ibrahimovic a jucat pentru cluburi de top, precum Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United și LA Galaxy. În total, Ibrahimovic a înscris peste 570 de goluri.

Deși s-a retras din fotbal, Zlatan nu a rupt complet legătura cu acest domeniu. Ulterior, a ocupat rolul de consilier senior la AC Milan. Întrebat cum se simte în postura de fotbalist retras din activitate, Zlatan a spus:

„De când am acceptat că nu mai joc, este în regulă. Sunt împăcat cu asta. Așa că nu îmi lipsește fotbalul. Ceea ce vreau să spun când zic că mă frustrează și că nu pot fi pe teren este din cauza experienței mele, din cauza a cine sunt, din cauza a cee ace sunt capabil să fac. De aici vine mai mult frustrarea mea, dar nu este vorba că mi-ar lipsi jocul în sine.

Am colegi minunați și lucrez cu oameni buni care mă ajută. Avem ambiții mari, avem o viziune și toată lumea are o dorință mare de a face mai mult. Nu suntem mulțumiți până nu obținem ce ne dorim, iar asta înseamnă să câștigăm. Vorbim mult cu jucătorii, noi toți. Dar eu, personal, vorbesc mult cu ei, având un contact zilnic. Este parte din ceea ce fac și parte din călătoria mea, să rămân aproape, să ajut și să ofer sfaturi.”, a spus Zlatan, potrivit .