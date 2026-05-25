Se repetă „rețeta Wrexham”? Două legende din lumea sportului vor să cumpere un club de fotbal din Anglia!

Fostul mare atacant suedez Zlatan Ibrahimovic (44 de ani), alături de celebrul pugilist Tyson Fury (37 de ani), intenționează să cumpere clubul Morecambe FC, o echipă care în sezonul viitor va evolua în cel de-al șaselea eșalon al fotbalului englez. Anunțul a fost făcut de către presa britanică, asta după ce cei doi sportivi legendari au fost surprinși împreună în Polonia.

Informația a plecat de la tabloidul britanic The Sun, iar ulterior, mai multe instituții de presă importante din Insulă au afirmat zvonurile. Se pare că omul care a inițiat această operațiune a fost Tyson Fury, fostul campion mondial la categoria grea. Celebrul Pugilist, fiind crescut chiar în Morecambe, intenționează să devină acționar majoritar la clubul copilăriei sale, iar Zlatan Ibrahimovic urmează să i se alăture, informează sursa citată.

Cei doi mari sportivi s-au întâlnit la Varșovia, unde au fost protagoniștii unui spot publicitar pentru din SUA, Canada și Mexic, turneu final ce se va desfășura în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026. Aceștia s-au fotografiat împreună, au râs și, nu în ultimul rând, au pus la cale întreaga afacere. În plus, o sursă de încredere a celor de la The Sun a venit cu mai multe detalii despre planul de business, dar și despre relația de prietenie pe care aceștia o au de mai mulți ani.

„Tyson vorbea cu Zlatan despre cumpărarea lui Morecambe FC. Vor să achiziționeze clubul și să facă împreună un documentar pe Netflix, numit ‘Ascensiunea lui Morecambe’. S-au distrat de minune filmând reclama în Polonia. Era pentru Cupa Mondială și era implicată marca de alimente și băuturi a lui Tyson, Furocity. Apoi au mers cu toții la cină. Tyson și Zlatan sunt prieteni buni de ani de zile. Zlatan obișnuia să meargă la sală cu Tyson când juca pentru Manchester United”, a declarat sursa celor de la The Sun.

Ibrahimovic și Fury vor să urmeze modelul lui Ryan Reynolds!

Jurnaliștii britanici au mai dezvăluit faptul că planul celor doi mari sportivi este să urmeze modelul setat de celebrul actor Ryan Reynolds, care a cumpărat clubul englez Wrexham în 2021, iar de atunci, echipa a bifat trei promovări consecutive, eveniment ce a dus la crearea unui documentar pe Disney +, intitulat „Welcome to Wrexham”, producție ce a fost decorată cu un premiu Emmy. Șirul de promovări succesive s-a oprit chiar în actuala stagiune, echipa lui Reynolds ratând calificarea în în ultima etapă a sezonului regulat din Championship.

În momentul de față, clubul Morecambe FC tocmai a retrogradat în cel de-al șaselea eșalon al fotbalului englez (Liga Națională – Nord), asta după ce s-a clasat pe poziția a 22-a în actuala stagiune din Liga Națională. Planul lui Ibrahimovic și Fury vizează o ascensiune fulminantă a clubului în următorii ani, cei doi având în minte să investească sume impresionante de bani pentru a face posibil acest lucru.