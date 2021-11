Zlatan Ibrahimovic, suspendat pentru primul meci din barajul CM 2022! Motivul pentru care vedeta Suediei ratează următoarea partidă

Ultima etapă a preliminariilor pentru calificarea la Campionatul Mondial de fotbal a programat și derby-ul Grupei B, Spania – Suedia, la Sevilla.

Gazdele s-au impus cu scorul de 1-0, unicul gol al meciului fiind înscris de Alvaro Morata, în minutul 86.

Spania s-a calificat direct la Mondial, câștigând grupa cu 19 puncte, în vreme ce Suedia, a doua clasată cu 15 puncte, va merge în play-off. Din grupă au mai făcut parte Grecia, Georgia și Kosovo.

Un moment delicat al partidei s-a petrecut la o aglomerație în careul spaniol. , atacantul de 40 de ani legitimat la AC Milan, a profitat de învălmășeală și l-a lovit violent pe fundașul spaniol, Cesar Aziplicueta.

Ibrahimovic a lovit dur, cu umărul, din lateral, nimerindu-l pe apărător în zona gâtului. În urma impactului, Azpilicueta s-a prăbușit pe gazon și a necesitat îngrijiri medicale.

Faza nu a fost văzută și nici penalizată de arbitrul german Felix Brych, unul dintre cei mai buni cavaleri ai fluierului din lume. Faza care l-a făcut KO pe căpitanul lui C s-a petrecut în ultimele minute ale jocului, la un corner. Cel care i-a spus arbitrului despre cele petrecute a fost veteranul Sergio Busquets, cel care, în sezonul 2009-2010 a fost coechipier cu Ibrahimovic la Barcelona.

That shoulder of Azpi has lifted more Champions League titles than Zlatan ever will.

No wonder he had a go 😉

— Sudip Majumder ✍️ (@studipm)