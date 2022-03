Zlatan Ibrahimovic nici nu vrea să audă de Balonul de Aur: „Trofee politice. Le vine mai ușor să le acorde unui Mr. Nice Guy”

Spre deosebire de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo sau Robert Lewandowski, staruri care luptă an de an pentru Balonul de Aur, Zlatan Ibrahimovic nici nu vrea să audă de această distincție.

Balonul de Aur, un „trofeu politic” pentru Zlatan Ibrahimovic

Întrebat despre motivele pentru care nu l-a primit nici măcar o dată de-a lungul carierei, starul lui AC Milan nu s-a sfiit să afirme că mult râvnitul trofeu se acordă pe criterii politice, doar fotbaliștilor care evită declarațiile controversate.

„Astea sunt trofee politice. Îl vor pe ‘Mr. Perfect’. Dacă spui ceea ce crezi, n-o să le primești.

Le vine mai ușor să le acorde unui ‘Mr. Nice Guy’. Pentru mine nu schimbă nimic, nu mă face mai bun sau mai slab”, a declarat Ibrahimovic pentru cotidianul .

Când vine vorba despre , laureații ultimilor ani au fost Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, cu șapte, respectiv cinci trofee cucerite. De altfel, un singur jucător a reușit, din 2008 încoace, să se impună în fața celor doi: croatul Luka Modric.

Ibrahimovic, despre momentul retragerii: „Am acea mică temere”

Chiar dacă evoluează în continuare la cel mai înalt nivel, Zlatan Ibrahimovic se gândește cu teamă la ziua în care . Asta pentru că îi va lipsi adrenalina de care se bucură pe teren.

„Tocmai am lansat o carte în care am explicat că sunt panicat în legătură cu retragerea. Am acea mică temere: ‘Ce se va întâmpla după?’.

Știu că voi avea multe oportunități diferite după, știu că voi primi multe oferte, dar acea adrenalină nu o primesc de nicăieri altundeva. De asta am această panică.

Voi continua cât timp pot și cât timp mă face fericit, dar este și vorba de a mă simți bine. Voi sunteți cei care veți simți tristețe când mă opresc. Bucurați-vă cât timp mai sunt pe teren”, a mai spus starul suedez, marcator a opt goluri în cele 22 de meciuri jucate în acest sezon pentru AC Milan. Lor li se adaugă și două pase decisive.