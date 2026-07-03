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Zlatko Dalic, atac la arbitru după ce Croația a părăsit Cupa Mondială: „Foarte rău!” Ce l-a deranjat pe selecționerul croat

Selecționerul Croației, Zlatko Dalic, a oferit prima reacție după eșecul dramatic suferit contra Portugaliei la Cupa Mondială. Tehnicianul a criticat arbitrajul.
Bogdan Mariș
03.07.2026 | 08:45
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Zlatko Dalic (59 de ani), selecționerul Croației, a reacționat după eșecul suferit contra Portugaliei la Cupa Mondială. FOTO: Hepta
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Croația a părăsit Cupa Mondială în circumstanțe dramatice, după ce a cedat cu 1-2 contra Portugaliei în meciul disputat la Toronto în faza 16-imilor. În minutul 90+13, elevii lui Zlatko Dalic (59 de ani) au crezut că au egalat, însă reușita lui Gvardiol a fost anulată în circumstanțe incredibile. La final, selecționerul croat a criticat prestația brigăzii conduse de norvegianul Espen Eskas.

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Zlatko Dalic, furios la adresa arbitrajului după Portugalia – Croația 2-1

După o primă repriză echilibrată, în care ocaziile mai mari au aparținut Portugaliei, Croația a ieșit cu o atitudine mai pozitivă de la vestiare și a reușit să deschidă scorul prin Ivan Perisic. Un sfert de oră mai târziu, lusitanii au egalat prin Cristiano Ronaldo, dintr-o lovitură de la 11 metri, iar Goncalo Ramos a înscris pentru 2-1 în minutul 90+4.

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Cea mai controversată fază a jocului a avut loc spre final, când Josko Gvardiol a trimis balonul în poartă, reușita fiind anulată pentru offside. La final, Zlatko Dalic a criticat arbitrajul, însă nu din cauza golului anulat. „Arbitrajul a fost foarte rău. Nici măcar un singur fault, nicio întrerupere în favoarea noastră. A fost un arbitraj rău, dar Croația a pierdut și nu avem dreptul de a comenta foarte mult. Îmi pare rău. În primul rând, felicitări Portugaliei și le doresc tot binele pentru restul competiției.

Planul pentru prima repriză a fost să nu primim gol, dar defensiva nu ar fi trebuit să fie atât de joasă. Am reușit să ne apărăm și să nu primim gol. În repriza a doua, am întors jocul în favoarea noastră, am creat multe ocazii și, la final, nu meritam să pierdem. Pot doar să-i felicit pe băieți, dar, la precedentele două ediții, am fost norocoși în unele momente”, a declarat selecționerul croat după eșecul suferit contra Portugaliei, conform A Bola.

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Ce a declarat Zlatko Dalic despre viitor după ce Croația a fost eliminată de la Cupa Mondială

Croația a realizat cele mai importante performanțe din istorie sub comanda lui Zlatko Dalic: finala Cupei Mondiale în 2018, pierdută contra Franței, și locul 3 în 2022. Contractul selecționerului expiră la finalul lunii iulie, iar acesta nu a oferit indicii cu privire la ce va urma. „Nu îmi e frică pentru viitorul naționalei Croației.

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Avem mulți jucători tineri, iar unii dintre ei și-au arătat calitățile astăzi. Am ajuns la finalul unei ere minunate. Și ne așteaptă un nou început. Dumnezeu știe ce se va întâmpla la următoarea Cupă Mondială, vom vorbi despre asta în Croația”, a spus Zlatko Dalic. Pentru croați urmează în toamnă meciurile din Liga Națiunilor, aceștia fiind repartizați în grupa 3 a Ligii A, alături de Spania, Anglia și Cehia.

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