Zodia Gemeni și dragostea în anul 2021. Bat clopote de nuntă

Zodia Gemeni are un an 2021 plin de provocări, mai ales din punct de vedere sentimental. Cu ce alte zodii ar putea începe o frumoasă poveste de iubire? Cine nu e tocmai indicat pentru sufletul Gemenilor în acest an? Aflați din rândurile de mai jos!

Gemenii vor avea o compatibilitate foarte bună în 2021 cu Berbecii, Taurii și Balanțele. Acest an poate fi cel în care Gemenii să-și pună, în sfârșit, pirostriile.

Să îi luăm pe rând. Cu Taurii vor avea o relație cu totul specială mai ales în vara acestui an, atunci când din prietenia lor s-ar putea naște un proiect comun, o idee strălucită care le-a putea umple buzunarele cu bani.

Zodia Gemeni și dragostea în 2021

Taurii și Gemenii nu pot fi împreună pe termen lung dacă vorbim despre dragoste trainică, dar nu e exclus ca din aventură în aventură să se nască o poveste frumoasă care să dureze măcar un an sau măcar o vară.

Cu Balanțele vor fi precum cu frații. Gemenii și Balanțele se înțeleg foarte bine (ambii nativi sunt semne de aer), iar această înțelegere va fi dusă la un alt nivel în acest an. În special femeile Gemeni și bărbații Balanță se potrivesc, iar pentru ei bat aproape sigur clopotele de nuntă la vară!

Bărbații Gemeni și femeile Berbec pășesc în fața lui Dumnezeu

Dacă vorbim despre legăturile dintre Gemeni și Berbeci, aici lucrurile sunt fix pe dos. De potrivit, cel mai bine se potrivesc bărbații Gemeni cu femeile Berbec, taman pe dos față de compatibilitatea descrisă mai sus pe care o au cu Balanțele.

Așadar, bărbații Gemeni cu femeile Berbec și femeile Gemeni cu bărbații Balanță sunt cuplurile despre care putem spune aproape cu certitudine că se vor căsători în acest an.

La poluri complet opuse din punct de vedere amoros vor fi față de Săgetători, Pești, Scorpioni și Capricorni. Cu niciunul dintre aceștia nu poate exista înțelegere în acest an, cu mici excepții, dacă e vorba despre prietenii consolidate de ani buni sau persoane din familie față de care trec cu vederea multe supărări.

