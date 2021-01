Anul 2021 se anunță a fi un an plin de surprize din punct de vedere emoțional și profesional, plin de provocări inedite și multe schimbări pe majoritatea planurilor.

Anul care tocmai a început este foarte diferit față anul. Toată lumea are mari așteptări de la anul 2021, care va fi un an alert, plin de oportunități și provocări, iar semnele zodiacale trebuie să țină pasul cu schimbările majore ce se vor ivi în acest an.

Astrologul Camelia Pătrăşcanu a oferit la Antena 3 horoscopul pentru anul acesta pentru fiecare zodie în parte. Citește mai jos pentru a afla ce îi așteaptă pe nativii din zodia Gemeni.

Zodia Gemeni și schimbările care se ivesc în anul 2021. Ce îi așteaptă în noul an

Anul 2021 va fi complet diferit față de cel care doar ce s-a încheiat, iar semnele zodiacale trebuie să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, plin de schimbări neașteptate, care se vor avea loc până în anul 2025. Ulterior, se pare că urmează alți șapte ani în care lucrurile par să stagneze, iar schimbările vor înceta.

În ceea ce îi privește pe Gemeni, se pare că aceștia vor avea un an mai dificil și se anunță o perioadă sabatică în lunile aprilie și mai. Se pare că, până în 2025, nu vor fi într-o formă fizică foarte bună sau abordează altfel sănătatea și acordă mai multă atenție alimentației și regenerării corporale.

2021 este anul în care Gemenii pun accent pe viziune. Cei care merg în străinătate își pot schimba radical viața. Nativii sunt plimbăreți în acest an, iar, pentru cei care rămân în țară, accentul cade pe calitatea vieții și decid să fie mai grijulii în ceea ce privește stilul de viață, sănătatea, aspectul fizic.

Lunile mai și iunie vin cu prosperitate financiară, însă trebuie să aibă grijă la cheltuielile dese și inutile. Gemenii vor avea mulți bani, dar care, din păcate, se vor duce foarte repede în diverse părți.

În prima jumătate a verii, se anunță călătorii și vești importante care vizează viitorul. Nativii au parte de diverse propuneri, care, în mare parte, se axează pe parteneriate în afaceri.

Gemnii se pregătesc pentru un nou capitol din viața lor, care va debuta în 2025 și care se va întinde pe o perioadă de 7 ani. Trebuie să aibă grijă să scape de datorii, pentru că, în caz contrar, nu vor valorifica aspectele pozitive din 2025 până în 2033.

Se anunță o perioadă în care au parte de diverse experiențe. 2021 este anul în care viziunile asupra vieții sunt lărgite. Gemenii vor atrage oameni care vin cu alte propuneri și care îi vor ajuta să evolueze în așa fel încât, în anul 2025, vor reuși să își atingă obiectivele.

A doua jumătate a lunii septembrie și până la finalul lunii octombrie va fi o perioadă în care Gemenii vor avea mult noroc în dragoste. Spre sfârșitul anului, aceștia se vor focusa mai mult pe muncă și pe sfera profesională.