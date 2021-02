Zodia Rac în luna iubirii. Nu este o perioadă tocmai bună pentru dragoste

Zodia Rac are parte de o lună februarie nu tocmai roz la capitolul iubire. Chiar dacă este luna dragostei, având două sărbători dedicate iubirii, Sfântul Valentin, respectiv, Dragobetele, Racii vor avea parte de tot felul de evenimente care îi vor face să privească relațiile cu alți ochi.

Poate că nu este luna cea mai bună pentru jurăminte, logodne sau căsătorii, dar nici pentru a începe noi relații. În această lună, mai ales la mijlocul ei, adică din fix din 14 februarie încolo,

Racii trebuie să își consolideze poziția în cuplul pe care îl formează, iar asta poate duce până la o ruptură, iar cei care sunt singuri ar trebui să învețe tot felul de lucruri pentru dezvoltarea lor interioară, căci nu e momentul pentru noi aventuri amoroase.

Zodia Rac în luna iubirii

Nativii de apă au din 14 februarie toate elementele necesare pentru a deveni mai puternici, pentru a se cunoaște mai bine, iar o poveste de iubire nu ar face altceva decât să le perturbe calea redescoperirii lor.

Este o perioadă excelentă pentru meditație, pentru călătorii cu scopul trezirii spirituale, căci Racii au această sensibilitate și această aplecare spre necunoscut, spre ezoterism, spre lucruri care le hrănesc sufletul.

Nici data de 24 Februarie, când pică Dragobetele, nu este una tocmai potrivită pentru a o lua de la zero din punct de vedere sentimental, căci sunt pe același trend karmic în care trebuie să se ocupe exclusiv de sufletul lor, deci nu au nevoie să își utilizeze energia pentru o altă persoană.

Abia din iunie își găsesc sufletul pereche

Cei născuți sub acest semn de apă vor fi din ce în ce mai pregătiți pentru iubire, după un an 2020 al dezamăgirilor, abia din vara acestui an, când vor cunoaște acea persoană pe care au căutat-o toată viața.

De altfel, se întâmplă des să găsești ce vrei exact atunci când nu cauți, deci Racii ar face bine să nu dispere și să se lase în mâinile sorții de data aceasta. Ce e mai frumos urmează în lunile iunie și iulie.

