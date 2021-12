Zodia Rac în luna ianuarie 2022. Provocări pe plan sentimental la început de an

Zodia Rac pășește cu dreptul în noul an, iar în luna ianuarie are parte de o serie de schimbări favorabile. Cei care născuți sub acest semn au ocazia să își întâlnească sufletul pereche în prima jumătate a lunii, dar asta nu e tot.

Prima parte a lunii ianuarie 2022 vine cu bani și dragoste pentru Rac. Provocările vor fi uriașe pe plan amoros mai ales pentru Racii care sunt singuri, pentru cei care până acum au fugit de iubire.

Cei care formează un cuplu ori sunt căsătoriți își vor consolida relația. Mulți nativi de apă și-ar putea reînnoi jurămintele în primele zile ale anului 2022.

ADVERTISEMENT

Zodia Rac în luna ianuarie 2022

au mult de muncă până pe 15 ianuarie. Din 16 ianuarie încolo simt și ei ce înseamnă să se relaxeze, în sfârșit.

Multe proiecte noi vin în calea lor, proiecte care îi vor pune într-o cu totul altă lumină. au fugit mereu să-și asume anumite răspunderi de teama eșecului.

ADVERTISEMENT

2022 le spune că nu se mai pot ascunde de data aceasta. Acești nativi reușesc să fie o sursă de inspirație pentru cei din jur, să îi motiveze să se autodepășească.

Racii sunt cel mai bun exemplu de persoane care reușesc să se întreacă pe sine de fiecare dată, să fie mereu în centrul atenției. Ei sunt precum Pasărea Phoenix, renasc o dată la un timp din propria lor cenușă.

ADVERTISEMENT

A doua jumătate a lunii ianuarie 2022 le aduce Racilor acea liniște și armonie care le lipsea. Fac o pauză de la munca intensă și se ocupă de lucruri care nu presupun un efort uriaș. Mulți dintre acești nativi s-ar putea relaxa într-o minivacanță improvizată.

Zilele norocoase și zilele ghinioniste

Zilele norocoase pentru Raci sunt 4, 5, 10, 12, 17 și 26 ianuarie. Pe 4, 5 și 10 ianuarie, Racii reușesc să se orienteze foarte bine din punct de vedere profesional. Vin niște sporuri financiare.

ADVERTISEMENT

Pe 12 și 17 ianuarie, totul e despre iubire! Petrec clipe de neuitat alături de persoana iubită. 26 ianuarie este o zi perfectă pentru excursii.

Zilele ghinioniste sunt 19, 20 și 23 ianuarie. În aceste trei zile, Racii trebuie să evite să intre în discuții aprinse cu persoanele vârstnice din familie. Ar fi indicat să nu răspundă provocărilor, oricât de mult simt nevoia să riposteze.