Zodia Scorpion în luna ianuarie 2022. Anul începe cu lucruri formidabile

Zodia Scorpion are un ianuarie 2022 de poveste. Scorpionii încep anul în forță din toate punctele de vedere. Astrele vor fi mai ales de partea celor care vor s-o ia de la zero din punct de vedere profesional.

Ianuarie este o lună bună pentru debutul în afaceri. Scorpionii care doresc să înceapă ceva pe cont propriu au parte de cele mai favorabile contexte.

Nativii de apă au parte de tot felul de oferte avantajoase din punct de vedere financiar în prima jumătate a lui ianuarie.

Zodia Scorpion în luna ianuarie 2022

Dorințele lor se concretizează încetul cu încetul. Scorpionii trebuie să ia totul pas cu pas, să nu se precipite în decizii, chiar dacă au parte de lucruri bune.

Este indicat să-și ia măsuri de precauție mai ales dacă intră într-un colectiv noi. Oricât de mare ar fi entuziasmul lor la început de an, ar fi bine să nu se implice prea mult în relațiile cu colegii de muncă.

În a doua jumătate a lunii ianuarie, nativii de apă pot porni în tot felul de călătorii inițiatice. Sunt aplecați către chestiuni care țin de spiritualitate, ezoterism, religie.

devin mai maturi și se concentrează cu mai multă atenție asupra lucrurilor pe care până acum le-au ignorat. Învață să aprecieze mai mult ce au, să mulțumească Universului pentru lucrurile pe care le-au realizat.

Luna ianuarie este una bună și din punct de vedere amoros. Scorpionii care formează o relație își reînnoiesc jurămintele, în timp ce cei singuri pot găsi pe cineva perfect pentru sufletul lor.

Zilele norocoase și zilele ghinioniste

Zilele norocoase pentru sunt 1, 11, 14, 16, 18, 27 și 31 ianuarie. Pe 1 ianuarie, vin vești bune în zona carierei.

Pe 11 și 14 ianuarie, Scorpionii au parte de tot felul de bucurii și surprize din partea celor din jur. Munca lor este răsplătită.

16 și 18 ianuarie sunt două date extrem de bune pentru cei care vor să viziteze locuri încărcate de spiritualitate: sanctuare, mănăstiri, locuri cu o încărcătură energetică aparte.

Pe 27 și 31 ianuarie, Scorpionii sunt avantajați din punct de vedere amoros.

Zilele ghinioniste sunt 7, 13, 15 și 22 ianuarie. Pe 7 și 13, Scorpionii trebuie să evite cheltuielile nejustificate. Nu sunt zile bune pentru satisfacerea capriciilor.

Pe 15 și 22 ianuarie 2022, nativii de apă trebuie să evite provocările de la locul de muncă. Unii colegi le pot pune bețe în roate.