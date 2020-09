Zodia Vărsător și cele trei lecții de viață pe care le va învăța în lunile care urmează

Zodia Vărsător are parte de multe provocări pe final de an. Cei născuți sub acest semn de aer vor fi nevoiți să învețe o serie de lecții de viață, dintre care le vom enumera pe cele mai importante.

Zodia Vărsător și cele trei lecții de viață pe care le va învăța la final de an

Vărsătorii trebuie să învețe în primul rând să aibă mai mult contact cu realitatea. Cu alte cuvinte, să fie mai pragmatici și mai realiști atunci când abordează viitorul.

Acești nativi sunt prin definiție visători, sunt artiștii zodiacului, cei care reușesc să vină mereu cu idei revoluționare, cu adevărate filosofii de viață.

Însă prea multe idei nepuse în practică nu duc departe, așa că până la finalul anului 2020 trebuie să se apuce de viață.

Lecția iertării este cea de-a doua, căci Vărsătorii trebuie să știe că dacă nu se înțeleg bine cu cei dragi nu vor putea evolua din punct de vedere spiritual.

Trebuie să le acorde mai multă înțelegere partenerilor de viață

Așadar, ar face bine să facă un pas spre împăcare cu persoanele în fața cărora au greșit. Pentru a realiza ceea ce își doresc au nevoie în primul rând de liniște sufletească.

A treia lecție, extrem de importantă și aceasta pentru Vărsători, este lecția iubirii fără interes. Atunci când se dăruiesc cu totul într-o relație nu trebuie să aștepte nimic în schimb, nu trebuie să îl condiționeze pe partenerul de viață.

Vărsătorii se așteaptă de foarte multe ori să primească aceleași lucruri din partea persoanei iubite, dar nu toată lumea e concepută după felul lor de a fi.

Nativii de aer trebuie, cu alte cuvinte, să fie mai empatici mai ales în relațiile de dragoste, să încerce să vadă perspectiva celuilalt.

Mai mult de atât, dacă vor reuși asta își vor da seama și ei că vor fi mai fericiți și mai așezați din toate punctele de vedere.