Zodiacul chinezesc pentru 2021 aduce numeroase schimbări pentru nativi, atunci când începe Anul Bivolului Alb de Metal, pe data de 12 februarie. Este o perioadă favorabilă pentru realizări profesionale întrucât Bivolul susține munca și eforturile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nativii care muncesc mult și depun eforturi vor avea parte de mari reușite profesionale, dar și materiale. Îndemnul înțelepților din Orient pentru cei 12 nativi este să fie inovativi și să muncească.

Totodată, familia trebuie să fie o prioritate în acest an, întrucât Bivolul apreciază valorile familiale și le consideră esențiale. Anul 2021 este unul prielnic pentru cei care muncesc și fac tot ce pot pentru a reuși.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Zodiac chinezesc pentru anul 2021. Cand începe Anul Bivolului de Metal

Șobolan

Următorul an va reprezenta o mare schimbare pentru Șobolan, care învață să fie mai serios și să renunțe la a face risipă. Bivolul îl va influența să fie nobil și să-și dea seama care sunt lucrurile cu adevărat importante în viață.

Bivol

Fiind Anul Bivolului de Metal, acești nativi vor avea parte de mult noroc în anul ce urmează. Își vor pune în practică abilitățile și vor avea parte de succes dacă lucrează din greu. Totodată, trebuie să fie atenți și să nu cadă în extrema cealaltă, aceea de a rămâne în zona de confort și de a se încăpățâna, pentru că altfel nu vor evolua.

ADVERTISEMENT

Tigru

Tigrul se poate ocupa de dezvoltarea personală, însă va fi o perioadă agitată, pentru că acest nativ are tendința spre risc. Acesta adoră imprevizibilul, în timp ce Bivolul este axat pe stabilitate. Tigrul trebuie să lupte pentru schimbări, de care are mare nevoie în noul an.

Iepure

Acești nativi vor reuși să se facă remarcați fără să se străduiască prea tare. Bivolul va avea o mare influență pentru Iepure și îi va crea condițiile necesare pentru a se putea ocupa de ceea ce îi place. Cele două zodii au în comun dorința de stabilitate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dragon

Energia Dragonului se îmbină cu cea a Bivolului, lucru care reprezintă un mare avantaj pentru cel dintâi. Ambii sunt nobili și ambițioși, doar că Dragonul se mișcă mai repede decât guvernatorul său și înlătură totul din calea lui. Acest lucru este, în același timp, un avantaj și un dezavantaj.

Șarpe

Nativul Șarpe va avea parte de relaxare și multe oportunități. Bivolul intervine și îi oferă condițiile necesare pentru a avea parte de odihna pe care o merită. Vor exista anumite situașii sau chiar o persoană specială în viața acestor nativi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cal

Bivolul îl va ajuta pe nativul Cal să se afirme și să-și îndeplinească obiectivele. În același timp, nativul va trece prin situații cu care nu este atât de familiarizat și care ar putea reprezenta un obstacol în calea lor. Ar fi ideal să-și extindă cercul social și să cunoască oameni noi.

Capră/ Oaie

Capra se va relaxa mai mult în anul care vine, însă asemănarea cu Bivolul ete dată de faptul că tinde să aprecieze monotonia și să nu depună eforturi pentru a-și realiza obiectivele. Nici mediul familiar nu este bun pentru acești nativi, însă nu vor să facă schimbări în viața lor.

ADVERTISEMENT

Maimuță

Maimuța nu are parte de un an atât de ușor, fiind în totală opoziție cu Bivolul. Nativii acestei zodii trebuie să lase deoparte obiceiurile proaste și să adopte o atitudine mai nobilă și serioasă.

Cocoș

Nativul Cocoș este o fire impulsivă și tinde să provoace conflicte, iar acest lucru nu-l va ajuta dacă nu se adaptează situației. Bivolul este pașnic, așa că lucrurile nu vor fi prea ușoare pentru Cocoș. Legat de dragoste, va fi destul de dificil pentru ei să-și găsească o relație stabilă.

ADVERTISEMENT

Câine

Câinele are un mare avantaj în acest an întrucât are viziuni asemănătpare cu Bivolul. Mai exact, ambii nativi consideră că sinceritatea și noblețea sunt cele mai importante valori. În plus, își iubesc familia și vor să mențină pacea.

Mistreț

Mistrețul este emotiv și conservator, așa că nu va fi un an foarte greu pentru nativii acestui semn. Bivolul îi oferă resurse, însă Mistrețul vrea să facă schimbări și acest lucru l-ar putea împiedica să iasă din zona de confort. În plan amoros, nativul are parte de monotonie în relație, însă acest lucru nu îl deranjează.