Zodiac chinezesc pentru miercuri, 5 august 2020. Șarpele se pregătește pentru o nouă etapă în viața lui

FANATIK îți aduce zodiacul chinezesc al zilei de miercuri, 5 august, iar veștile sunt cât se poate de bune, mai ales dacă ai chef de muncă și nu-ți stă gândul încă la vacanță. Pregătește-te pentru unul dintre cele mai importante proiecte profesionale din carieră.

Nu e cazul să ai emoții, dar trebuie să conștientizezi importanța lui și să dai tot ce ai mai bun pentru a-l duce la bun sfârșit. Apoi te așteaptă concediul binemeritat și poate chiar îl vei petrece într-o destinație exotică.

Dacă te numeri printre nativii din zodia Șarpelui te sfătuim să nu privești noile etape din viața ta ca pe o povară. Este un alt început, cu alți oameni, alte provocări și, bineînțeles, cu satisfacții mai mari. Știm că începutul te sperie întotdeauna, dar încearcă să-ți păstrezi calmul și să te lași dus de val.

Șobolan

Dacă consideri mereu că ai dreptate, îți limitezi experienţele pe care le-ai putea acumula din tot ce trăiești. Mai dai şi în bară uneori, mai faci şi câte o boacănă, deci nu insista să fii impecabil şi să primești doar laude întotdeauna, pentru că e imposibil. Renunţă la nevoia de a avea ultimul cuvânt, de a le da altora peste nas, ci amintește-ți că, până ai ajuns la acest nivel de experienţă şi de înţelepciune, ai făcut suficiente erori. Evită să ţii predici altora.

Bivol

Te apropii mult mai uşor de oamenii care îți seamănă din cel puţin un punct de vedere: aceeaşi vârstă, profesie, acelaşi mediu social pentru că acesta e punctul comun care facilitează primele discuţii. Aveţi multe de povestit împreună, ceea ce este un excelent punct de plecare spre o eventuală prietenie. Te bucură faptul că mai sunt şi alţii care gândesc ca tine, au aceleaşi preocupări, şi simţi nevoia să împărtăşești cu ei ceea ce vă leagă.

Tigru

Ești alături de cineva drag care trece prin momente dificile şi te bucuri că-i poţi fi de folos la greu. Şi el a făcut un gest similar altădată, ca atare, oferă-i tot ce poți pentru a-l vedea din nou zâmbind. E trist, se vede că suferă, dar compania ta îi va ridica moralul. Dacă ai putea, ai prelua ceva din greutatea necazurilor sale, dar nu depinde de tine soluționarea problemelor sale, în schimb, îi va face foarte bine o îmbrăţişare sau o mângâiere, un umăr de plâns sau o ureche de ascultat. În acest moment, susţinerea emoţională contează enorm!

Iepure

Aşa cum ești unic şi îți place acest lucru, de ce nu accepţi faptul că şi ceilalţi din jur au stilul lor personal care îi reprezintă. Pune-te în pielea altora şi vezi dacă ți-ar plăcea să te schimbe cineva. Respectă unicitatea fiecăruia, personalităţile diferite, modul original de a fi, pentru că nu ți-ar plăcea să vină cineva şi să-ți spună că nu ești perfect. Adevărata iubire de semeni înseamnă să-i accepți aşa cum sunt ei.

Dragon

Primul pas spre o mare realizare e să-i oferi acestui gând putere, deci azi stai puţin şi gândește, visează, creează, pentru că de aici începe viitoarea realizare. Mai întâi, schițează totul la nivel imaginar, teoretic, aşa cum ți-ar plăcea să fie, aşteptând momentul şi instrumentele potrivite pentru ca acest gând să capete consistență cu adevărat şi în realitate. Deocamdată oferă-ți această bucurie a visării, lasă fantezia să zburde cum vrea, pentru că de aici porneşte miracolul! Că e un job nou, o iubire nouă sau o casă nouă, imaginează-ți ca şi cum ar fi deja palpabile în viaţa ta.

Șarpe

Privește spre etapele următoare ale unui proiect cu maxim interes şi entuziasm, pentru că ți se pare că totul evoluează repede şi bine. Păstrează acest tonus ridicat până la capăt şi profită de toate stimulentele care mai apar pe parcurs. Nimic nu te poate opri din avânt, lucrurile par să se mişte într-un ritm alert care îți place, deci pedalează mai departe cu toate resursele. Veştile care vor sosi de acum încolo au un efect foarte benefic pentru că te propulsează spre scopul cel mai înalt. Nimic nu te mai poate întoarce acum din drum, deci tot înainte!

Cal

Privește cu mai mult curaj spre trecut, pentru că ai experienţa necesară pentru a putea da acum sfaturi. Cineva are nevoie de un sfat cu privire la rezolvarea unei probleme prin care ai trecut cu bine şi ştii să-i oferi instrucţiunile cele mai preţioase. Umblă prin amintiri, scoate la lumină experienţe de viaţă ce pot fi acum altuia de folos şi împărtăşește cu încredere din tot ce ai trăit şi ştii ce este de făcut. Oferă din ceea ce ştii celor care au nevoie de tine ca profesor!

Capră/Oaie

Se resimte o bună cooperare între generaţii. Cel tânăr ascultă cu respect de cel mai în vârstă, iar acesta, la rândul său, ţine cont în permanență de părerile celui aflat la mare distanţă de ani. Se naşte un schimb reciproc avantajos de păreri, de idei, de sfaturi, pentru că fiecare are acces la informaţii din cu totul alt plan al domeniului în care îşi unesc acum forţele. Faci echipă cu o persoană din altă generaţie pentru că fiecare are de câştigat din această cooperare. Nimeni nu trebuie s-o facă pe atotcunoscătorul sau pe şeful pentru că la orice vârstă e ceva de învăţat.

Maimuță

Primești un sfat care, pe moment, ți se pare că blochează evoluţia unor proiecte şi ești gata să-l tratezi cu indiferenţă. Dacă nu-l vei asculta, va veni ziua când vei da piept cu roadele acestui sfat şi vei regreta că nu ai ţinut cont de el la vremea potrivită. Chiar dacă acum ți se pare că nu te ajută aşa cum ai fi dorit, acceptă-l, urmează-l întocmai, pentru că, acest pont se bazează pe experienţa prin care a trecut deja cel care ți-l oferă cu dragă inimă. Ar fi păcat să-l respingi doar pentru că efectele sale nu se văd imediat. Vor apărea şi ele, dar ceva mai încolo!

Cocoș

Aştepţi o aprobare sau un document oficial care să-ți asigure evoluţia spre etapele viitoare. Fără acea semnătură, nu poţi trece mai departe, depinzi de ea, altfel riști să mergi pe o cale ilegală sau incorectă care, mai devreme sau mai târziu, se va împotmoli cumva. Faci tot posibilul să obţii acel act de care depinde succesul unei afaceri, ca să nu investești inutil bani, energie şi timp într-o direcţie care nu este susţinută de legi clare. Este posibil să te trezești cu vreo sancţiune dacă ignori aspectul legal al planurilor demarate.

Câine

Iubirea e ca un joc adolescentin care te face să te simţi bine, eliberat de orice griji şi inhibiţii. Un vis dulce se naşte în cuplu şi vă apropie şi mai mult. Surprizele de ordin sentimental pot apărea de oriunde, dar pentru a avea parte de ele, trebuie să profiţi de orice ocazie de a cunoaşte oameni şi de a socializa. Nici nu ştii de unde poți descoperi privirea unei persoane atrăgătoare îndreptată către tine în cel mai neaşteptat loc, totul e să fii deschis să încerci. Atmosfera idilică de azi este prielnică unei noi iubiri.

Mistreț

Azi ai nevoie de pauză, de o rupere totală de ceea ce te preocupa până mai ieri. Nici cariera nu mai trebuie să-ți încarce mintea cu probleme, nici banii nu mai trebuie să fie o obsesie, ci încearcă să mergi într-un loc care înseamnă pace şi odihnă pentru suflet şi să te relaxezi. Că pleci undeva la munte, sau rămâi acasă, simţi că îți încarci bateriile cu o energie nouă, chiar dacă nu s-ar spune că faci ceva special. Chiar şi o oră în plus de somn sau puţină lenevire în propriul cămin au efecte benefice asupra psihicului şi fizicului, pentru că această pasivitate te ajută să redevii tu însuți.