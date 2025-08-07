Zodiac chinezesc pentru vineri, 8 august. Tigrul va fi dezamăgit

Conform zodiacului chinezesc, Dragonul o să primească niște răspunsuri importante, vineri, 8 august. Calul pe de altă parte trebuie să fie mai atent la oameni, iar Maimuța să nu ia decizii pripite. Cocoșul trebuie să fie și el atent la bani.

ADVERTISEMENT

Zodiac chinezesc pentru vineri, 8 august. Reușită importantă pentru Șobolan

Șobolan

pe plan personal la final de săptămână. Dacă voiai să cumperi ceva sau chiar să îți schimbi locuința, iată că astrele se aliniază pentru tine.

Bivol

Pregătește-te pentru o zi de vineri solicitantă în care toată lumea vrea ceva de la tine. Înarmează-te cu răbdare și de asemenea, evită să reacționezi acid chiar dacă lucrurile nu merg cum îți dorești.

ADVERTISEMENT

Tigru

. Poate fi vorba despre partenerul ori partenera ta sau chiar despre un prieten apropiat. Ia totul ca pe o lecție de viață și mergi înainte.

Iepure

E ziua ta norocoasă când vine vorba de oportunități și chiar și bani. Ai șansa să primești niște bonusuri de la muncă ori chiar să te bucuri de niște avantaje interesante.

ADVERTISEMENT

Șarpele primește o oportunitate

Dragon

Primești niște răspunsuri importante la niște chestiuni care te-au tot măcinat în ultima vreme. În sfârșit poți respira ușura și te poți bucura la maxim de acest weekend.

ADVERTISEMENT

Șarpe

Primești o oportunitate pe plan profesional la final de săptămână. Ai la dispoziție întreg weekend-ul să iei o decizie, însă nu ezita prea mult, pentru că unele șanse pot ajunge să se piardă.

ADVERTISEMENT

Cal

Astrele îți recomandă să fii mai atent la oameni, în special atunci când discuți chestiuni personale. Riști să ajungi în niște situații nu tocmai confortabile pentru că ești prea deschis.

Oaie

O zi de vineri plină de surprize pentru tine. Cineva se gândește la tine și o să vrea să îți facă ziua mai frumoasă. Astfel, te așteaptă momente intense, poate chiar și niște cadouri.

Zodiac chinezesc pentru vineri, 8 august. Probleme pentru Mistreț

Maimuță

Evită să iei decizii pripite. Dacă te simți pierdut mai bine cere sfatul unei persoane cu mai multă experiență pentru că o să te ajute mai mult decât ai crede.

Cocoș

Conform zodiacului chinezesc, ar fi bine să fii atent la bani. Evită cheltuielile impulsive pentru că urmează o perioadă destul de fragilă pe plan financiar pentru tine.

Câine

Tensiuni în relația de cuplu la final de săptămână. Comunică deschis cu partenerul tău astfel încât să puteți să găsiți o cale de mijloc. De asemenea, evită reacțiile acide.

Mistreț

Apar niște probleme pe plan profesional de care trebuie ții cont. Dacă ai amânat anumite sarcini, iată că acum volumul de muncă va fi unul mai mare și poate chiar și mai strict.