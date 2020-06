Zodiac Chinezesc pentru weekend-ul 13-14 iunie. Iepurele are parte de romantism

FANATIK îți aduce horoscopul chinezesc pentru weekend-ul 13-14 iunie, iar veștile sunt printre cele mai bune, mai ales dacă ne gândim că ai parte de liniștea după care tânjești de atâta amar de vreme. Nu de alta, dar ai muncit destul și meriți un moment de respiro, fie și numai pentru câteva zile. În plus, eforturile tale își vor spune cuvântul, așa că ai toate motivele să întâmpini acest sfârșit de săptămână cu zâmbetul pe buze.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce surprize îți rezervă astrele zodiacului chinezesc pentru weekend-ul care stă să înceapă

În plus, dacă te numeri printre nativii din zodia Iepurelui, pregătește-te pentru momente romantice în compania persoanei iubite. Te va răsfăța cum se cuvine, așa că nu ezita să dai frâu liber sentimentelor și să o copleșești cu afecțiunea ta. Iar în cazul în care nu ai întâlnit încă sufletul pereche, în acest sfârșit de săptămână este foarte posibil ca norocul să îți surâdă.

Vrei să citești acasă, în siguranță, TAIFASURI, revista ta preferată? Abonează te ACUM doar la oficiile Poștei Române! Surprize + CD urile preferate doar pentru ABONAŢII TAIFASURI

Șobolan

Se termină brusc o sursă de venit pe care te-ai bazat o vreme. Bugetul poate suferi un hop abrupt, de parcă ieri aveai suficient cât să te simți în siguranță, iar în acest weekend te trezești în fața unui portofel gol! Posibil ca la originea acestei situații să se afle și unele decizii eronate pe care le-ai luat de curând cu privire la banii personali, cheltuind în neștire sau pe ceva ce nu s-a dovedit a fi atât de util pe cât credeai. Fii mai drastic în cheltuieli, renunță la unele cumpărături dacă nu sunt necesare în acest moment, pentru că ești gata să faci o nouă prostie financiară!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bivol

Te trezești ca dintr-un vis, descoperind că ai alergat până acum după o himeră. Iluzia ți-a pus stăpânire pe minte și inimă și ai trăit într-o poveste frumoasă, dar care nu avea nicio legătură cu realitatea. E timpul să deschizi ochii şi urechile şi să accepţi adevărul aşa cum e el, chiar dacă frumuseţea iluziei se destramă cu această ocazie. Ești o fire raţională și preferi să dai piept direct cu realitatea decât să rămâi blocat într-un balon de săpun care, odată şi-odată, tot s-ar fi spart.

Tigru

Apropie-te de ceilalţi cu emoţie şi oferă-le tot ce ai mai bun. Ești un motor de creativitate, resursă pe care o vei dărui cu dragă inimă celor care au nevoie. În aceste zile cine te are prin preajmă are numai de câştigat, pentru că dai din prea plinul tău şi altora. Nimeni nu te întrece în imaginaţie şi talent, pe care vei şti să le oferi sub formă de diverse produse frumoase tuturor celor care ştiu să le preţuiască. Ești calm cu oricine, ai o vorbă bună faţă de orice om întâlnit şi ştii să picuri ceva din sensibilitate în toate lucrurile pe care le atingi sau le creezi.

ADVERTISEMENT

Iepure

Weekend-ul acesta îl petreci în compania persoanei iubite într-o atmosferă prielnică apropierii, romantismului, tandreţii, acelor gesturi plăcute pe care amândoi le aşteptaţi unul de la altul. Fii mai generos în semne de afecţiune, pentru că, la tot ceea ce ai de oferit, s-ar putea să primești dublu în schimb! Dacă îți va apare cineva în cale, profită de clipele minunate de care ai parte, pentru că ele pot fi startul unei noi idile. Fă un pas înainte spre cel care ți-a furat inima, telefonează-i ca să stabiliți o întâlnire sau un plan comun, pentru că acum ai mare noroc în iubire! Dragon Ești un coleg de încredere care se arată oricând dispus să preia pe umerii săi sarcini dintre cele mai dificile. Şeful ar putea profita de simţul tău de răspundere şi ți-ar putea da obligaţii din ce în ce mai grele, cărora le vei face faţă cu brio, demonstrând că ești bine pregătit, matur şi de toată isprava. Orice ți-ai asuma, chiar şi cel mai dificil proiect, ajunge cu succes la capăt, şi astfel atragi respectul şi admiraţia celor pentru care lucrezi. Poate ești vizat de o viitoare funcţie de răspundere datorită acestor calităţi!

Șarpe

Opreşte-te un pic din iureşul evenimentelor şi ascultă cu atenţie! Primești multe informaţii utile pe diverse căi de comunicare, dar dacă e gălăgie în jur sau ești ocupat nu le vei recepta clar. Nici nu bănui sub ce formă primești un sfat bun, o veste exce-lentă, o informaţie utilă. Prinzi o replică din zbor de la televizor, surprinzi o discuţie în mijlocul de transport, auzi un cântec la radio, pentru că toate aceste cuvinte au un înţeles aparte ca un răspuns divin trimis de sus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cal

Când este în joc o acţiune pe care ai iniţiat-o şi ai dezvoltat-o, nu suporţi să vină alţii să ți-o critice, de aceea îți vei apăra munca şi drepturile până în pânzele albe. Unii îți pun la îndoială eforturile, alţii consideră că nu ai ales cel mai bun mijloc de a ajunge la rezultatele visate, dar ești convins că ai făcut tot ce era corect. Argumentează-ți punctul de vedere, nu ridica tonul fără motiv, pentru că nu prin agresivitate vei câştiga, ci prin dovezi incontestabile în favoarea ta.

Capră/Oaie

În aceste zile nu ştii cum să reacţionezi la evenimente deoarece conţin câte puţin din toate. Ai motiv de bucurie, dar şi de îngrijorare. Ai şi ceva de câştigat, dar şi ceva de plătit, deci e complicată situaţia! Mai greu va fi dacă şi părerile din jur vor fi împărţite, pentru că unii te vor influenţa într-un sens pozitiv, în timp ce alţii te vor împinge în extrema cealaltă. Fii moderat, nici nu sări în sus de bucurie, dar nici nu privi totul ca pe un dezastru, pentru că poate fi un moment care trece de la plus la minus şi invers în timp foarte scurt. Aşteaptă un timp să se aşeze pe un făgaş stabil înainte de a extrage concluzia!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Maimuță

Ca să demarezi un proiect nou la care visezi şi în care vei investi imense resurse creatoare, mai întâi trebuie să eliberezi locul, de aceea nu te apuca de altceva cât timp mai ai unele restanțe pe rol. Scapă de datoriile vechi şi apoi vei fi complet liber pentru o nouă provocare. Normal că acum te preocupă mai mult ceea ce vrei să inițiezi, decât rutina lucrurilor care se apropie de final, însă nu vei da randament într-un proiect nou dacă porți după tine un bagaj de treburi neterminate.

Cocoș

Ar fi două direcţii la fel de interesante către care ai o atracţie deosebită, dar totuşi nu le poţi duce pe amândouă la capăt cu succes. Cel mai greu va fi să alegi planul cel mai potrivit, compatibil cu energia de care dai dovadă, pentru că e foarte posibil să faci o alegere acum, dar să rămâi cu gândul la cealaltă întrebându-te întruna ce-ar fi fost dacă o alegeam pe cealaltă? Nu renunţa la cel de-al doilea plan, amână-l doar, pentru că s-ar putea să te ocupi şi de el dacă îți mai rămâne timp.

ADVERTISEMENT

Câine

Tinerii şi vârstnicii se pot aduna la un loc pentru un schimb reciproc avantajos de informaţii şi experienţe. Cel matur nu poate spune că nu are nimic de învăţat de la cel foarte tânăr, deci fiecare ar trebui să plece urechea la ce are celălalt de spus. Sâmbătă sau duminică vei face parte dintr-una din aceste tabere şi vei încheia ziua cu un sentiment de împlinire, de satisfacţie deplină că ai mai aflat ceva util, ai mai făcut un pas înainte şi te-ai îmbogăţit intelectual sau sufleteşte. Ia legătura cu cineva aflat la distanţă mare de ani faţă de tine pentru că amândoi veți avea numai de câştigat!

Mistreț

Desprinde-te urgent de acel obicei care ştii că nu-ți face bine, indiferent ce te ţine legat de o astfel de stare de dependenţă nesănătoasă. Că e tutunul, internetul sau o iubire periculoasă, toate te fac un sclav, iar tu ești într-o fază a vieţii când trebuie să ai curajul să te eliberezi de tot ce te ţine captiv. E greu, dar vei fi în stare să spui stop şi să arunci pe fereastră sursa captivităţii. Îți va lipsi enorm, vei intra în sevraj, dar dacă reuşești, vei descoperi dintr-o dată cât de multe alte opţiuni ai la dispoziţie. Mult mai bune, mai sănătoase, deci curaj şi eliberează-te!