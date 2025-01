Zodiac egiptean 2025. Ce spun, de fapt, zeii despre acest an. O să te surprindă 

Astrologia egipteană, inspirată din mitologia antică, ne oferă o perspectivă fascinantă asupra influenței zeilor asupra vieții noastre. Este imposibil de trecut cu vedere, nu o poți lăsa într-un colț, dacă vrei cu adevărat să privești această imagine. Interesant este că, spre deosebire de zodiacul occidental, .

Ce este zodiacul egiptean. Ce spune despre 2025

Fiecare zeitate are trăsături unice și o influență specifică asupra destinului. De altfel, fiecare zeu simbolizează trăsături de caracter, influențe divine și energii care ne pot modela viața. În următoarele rânduri îți explicăm c și cum îți vor ghida pașii în lunile următoare.

Nil (1-7 ianuarie, 19-28 iunie, 1-7 septembrie și 18-2 noiembrie)

Vorbim despre o zodie care va trece prin transformări incredibile în prima parte a anului. Da, da, citiți bine. Primele 6 luni sunt rezervate minunilor, pentru ca în a doua jumătate să vă puteți relaxa și bucura de toate cele. Apar bani în calea voastră, apar câștiguri impresionante, posibil moșteniri.

Amon-Ra (8-21 ianuarie și 1-11 februarie)

Anul 2025 aduce schimbări majore pentru cei guvernați de Ra. Vei avea parte de oportunități neașteptate în carieră și în plan personal. Zeul soarelui îți oferă încredere și energie pentru a-ți îndeplini obiectivele. O să-ți fie cald, poate prea cald, dar lucrul acesta înseamnă că vei sta departe de rele

Isis (11–31 martie, 18–29 octombrie, 19–31 decembrie)

Cei născuți sub protecția zeiței Isis vor experimenta o creștere emoțională puternică. Relațiile de familie și cele romantice vor fi favorizate, iar armonia va deveni cuvântul-cheie al anului. Poate să apară o căsătorie în calea celor care încă sunt singuri, posibil o poveste de dragoste, dar nu una simplă, ci una ca-n povești, ca-n filme.

Anubis (8–27 mai, 29 iunie–13 iulie, 27–30 septembrie)

2025 va fi un an al transformării interioare. Anubis, protectorul sufletelor, te va ghida să îți găsești adevărata chemare și să renunți la bagajele emoționale care te trag înapoi. Ar putea să apară și un nou loc de muncă în viitorul tău, mai ales dacă nu prea ești mulțumit la actualul

Thoth (1–19 aprilie, 8–17 noiembrie, 1–7 decembrie)

Semnul guvernat de zeul cunoașterii și al scrisului va avea un an prolific din punct de vedere intelectual. 2025 îți oferă ocazia să înveți lucruri noi și să îți pui în valoare abilitățile.

Bastet (14–28 iulie, 23–27 septembrie, 3–17 octombrie)

Bastet, zeița armoniei și a protecției, te învăluie în liniște și echilibru în 2025. Vei experimenta o conexiune profundă cu familia și prietenii apropiați. În carieră, urmează o perioadă stabilă, în care deciziile înțelepte îți vor aduce beneficii financiare. Concentrează-te pe bunăstarea ta emoțională, iar anul va fi unul plin de împliniri.

Sekhmet (29 iulie–11 august, 30 octombrie–7 noiembrie)

Pentru cei născuți sub protecția zeiței războinice Sekhmet, 2025 va fi un an al puterii și rezilienței. Vei depăși obstacolele cu hotărâre și vei găsi soluții inovatoare în fața provocărilor. Sekhmet îți oferă curajul de a-ți urma visurile și de a face schimbări majore în viața personală și profesională.

Geb (12–28 februarie, 20–31 august)

Anul 2025 este unul în care legătura ta cu natura și spiritualitatea se va intensifica. Geb, zeul pământului, îți aduce stabilitate și te încurajează să îți întărești rădăcinile. În viața personală, vei învăța să cultivi relații sănătoase, iar în carieră, răbdarea va da roade. Fii atent la semnele universului, care îți vor ghida pașii.

Seth (28 mai–18 iunie, 28 septembrie–2 octombrie)

Guvernați de Seth, zeul haosului, cei născuți sub acest semn vor experimenta un an al contrastelor. 2025 va aduce atât provocări, cât și oportunități neașteptate. Fii pregătit să te adaptezi rapid și să folosești energia haosului în favoarea ta. În plan profesional, vei descoperi noi domenii care îți vor capta interesul.

Horus (20 aprilie–8 mai, 12–19 august)

Protejat de Horus, zeul viziunii și al protecției divine, 2025 este anul în care vei învăța să privești imaginea de ansamblu. Vei avea parte de succese remarcabile în carieră, mai ales dacă ești dispus să accepți provocările. În plan personal, Horus te va ajuta să îți protejezi relațiile importante și să îți găsești pacea interioară.

Maat (29 septembrie–3 noiembrie, 11–18 decembrie)

Maat, zeița adevărului și a justiției, îți aduce un an echilibrat și plin de claritate. În 2025, vei avea ocazia să rezolvi conflicte din trecut și să aduci armonie în viața ta. Concentrează-te pe luarea deciziilor corecte și pe stabilirea unui echilibru între muncă și viața personală.

Osiris (1–10 martie, 27 noiembrie–18 decembrie)

Anul 2025 va fi unul al regenerării pentru cei guvernați de Osiris, zeul vieții și al reînvierii. Vei avea parte de începuturi noi, fie în carieră, fie în relații. Osiris îți oferă șansa de a te reinventa și de a lăsa în urmă obiceiurile care nu îți mai sunt benefice.