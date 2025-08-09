Zodiacul copacilor. Mihai Voropchievici știe ce zodie poate avea mari probleme în dragoste. E diferită față de celelalte

Zodiacul copacilor realizat de Mihai Voropchievici aduce informații neașteptate despre un anumit nativ. Celebrul numerolog știe ce zodie poate avea mari probleme în dragoste. Aceasta este complet diferită față de celelalte. Descoperă prin ce se caracterizează, de fapt.

Zodiacul copacilor cu Mihai Voropchievici

Mihai Voropchievici aduce ca de fiecare dată lucruri interesante în ceea ce privește zodiacul copacilor. Specialistul dezvăluie care este ce se poate confrunta de-a lungul existenței sale cu neplăceri majore, în special în relațiile de iubire.

Numerologul susține că este vorba de persoanele care s-au născut în intervalul 9 – 18 februarie. În aceeași situație se află și cei care au data de naștere cuprinsă în perioada 14 – 23 august. Zodia caracteristică acestora este Curmalul.

Persoanele care au acest semn zodiacal au impresia că toată viața este doar un șir de daruri. Lucrurile nu sunt deloc roz pentru că sunt văzute drept imprudente fără a avea o măsură bine stabilită, în afaceri și în dragoste.

De asemenea, omului-curmal îi lipsește luciditatea. Cu toate acestea, este perseverent în a face numai ce crede că este bine pentru propria persoană. Nu este niciodată preocupat de latura financiară sau de valorile materiale.

În zodiacul copacilor realizat de Mihai Voropchievici se mai arată că această zodie este sentimentală și foarte tandră. Mai mult decât atât, este descrisă drept orgolioasă, ambițioasă și generoasă cu oamenii din preajma sa.

Omul-curmal din zodiacul copacilor

Omul-curmal este capabil să se dăruiască total unei cauze sau unei idei, mai arată realizat de Mihai Voropchievici. Are o inteligență ieșită din comn și dă dovadă de spirit de sinteză. Ia decizii cu rapiditate.

Adoră să fie în centrul atenției. Se bucură de o sănătate de fier, fiind o persoană care reușește să se adapteze extraordinar de repede în orice împrejurare. Numerologul mai subliniază faptul că acest nativ este înzestrat cu un mare talent artistic, mai ales pentru muzică.

Totodată, este capabil de aventură. Omul-curmal trece cu fruntea sus peste toate dificultățile care apar în calea sa. Optimismul este cuvântul care îi marchează întreaga existență pe care o duce pe pământ, susține Mihai Voropchievici.