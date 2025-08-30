Zodiile care dau de greu în luna septembrie. Sunt testate din toate direcțiile, riscă să piardă bani

Luna septembrie aduce o avalanșă de evenimente astrologice intense. Descoperă în rândurile de mai jos care sunt zodiile ce dau de greu în primele săptămâni de toamnă. Astrologii prevăd că sunt testate din toate direcțiile. Riscă să piardă bani, dar și legături de lungă durată.

Ele sunt zodiile care dau de greu în luna septembrie

Taur

Echilibrul emoțional este zdruncinat puternic în . Nu reușești să-ți găsești liniștea și nu știi ce remedii să mai cauți pentru a pune capăt traumelor din trecut. E timpul să iei o pauză de la locul de muncă.

Analizează foarte bine situația cu care te confrunți. Profesional nu o duci extraordinar de bine și riști să dai cu piciorul unor oferte de zile mari. Sunt șanse unice pe care nu le mai întâlnești o vreme îndelungată.

În planul amoros se schimbă totul. Relația cu partenerul de viață, și așa șubredă, trece prin momente tensionate și certuri aprinse. Fii atent la comunicare pentru că se poate ajunge rapid la o decizie definitivă.

Gemeni

Dai de greu încă din primele zile de toamnă. Septembrie aduce crize, rupturi și evenimente neplăcute, mai ales în planul personal. Nu este o perioadă tocmai bună pentru a face planuri de viitor sau pentru semnarea unui contract.

Serviciul îți poate da bătăi de cap pentru că nu vrei să ceri ajutorul colegilor. Încăpățânarea este observată și de superiori care te atenționează să descoperi ce înseamnă munca în echipă. Ar fi bine să renunți la unele ambiții prostești.

Riști să pierzi o sumă importantă de bani. Dai cu piciorul unei oportunități unice care te putea duce pe culmile succesului. Claritatea îți este tulburată și îndoielile legate de relația amoroasă își fac simțite prezența.

Balanță

Impulsivitatea te face să iei niște decizii radicale, însă cu consecințe neplăcute pe termen lung. Simți că nu mai poți avea încredere nici în hotărârile proprii pentru că ești agitat și nu asculți deloc sfaturile persoanelor din jur.

În luna septembrie nimic nu iese așa cum ai plănuit. Prima lună de toamnă vine cu conflicte în viața profesională și cea privată. Nu ești în apele tale la locul de muncă și s-ar putea să răbufnești la cel mai mic conflict.

E o lună în care trebuie neapărat să înveți din greșelile trecutului și mai ales, să ceri ajutor atunci când este necesar. În plan emoțional ești vulnerabil și astrele nu exclud o decepție care te va măcina în perioada ce vine.

Capricornul, nativul ce nu are răbdare în luna septembrie

Scorpion

Porți singur niște bătălii pe care nu ai cum să le câștigi. Nu este nimeni de partea ta și asta îți aduce multă furie interioară. Fii atent cum o gestionezi pentru că s-ar putea să iasă la suprafață fix în momentele nepotrivite.

Riști să pierzi o sumă uriașă de bani în luna septembrie. Te arunci cu capul înainte și mergi la jocuri de noroc în speranța că te vei îmbogăți. Lucrurile stau exact pe dos și pentru prima dată nu ar trebui să ignori intuiția. Sunt multe schimbări de direcție.

Prima lună de toamnă aduce o nevoie acută de libertate, în special în planul amoros. Pui capăt unei legături care nu mai merge de ceva vreme. Simți că nu mai aveți nimic în comun. Neînțelegerile cu și cu cei dragi se accentuează.

Capricorn

Răbdarea nu este punctul tău forte. Haosul mental iese la suprafață și începi să fii imprevizibil și capricios. Nu ții cont de nimic și de nimeni chiar dacă ești atenționat că ai apucat-o pe un drum care nu duce nicăieri. În curând, vei da peste o înfundătură.

În luna septembrie va trebui să înveți să taci și să asculți mai mult. Ciulește urechile și vezi ce au de spus oamenii din preajma ta. E o perioadă care te încearcă din multe puncte de vedere, mai ales în ceea ce privește capitolul financiar.

Risipești bani pentru că tentațiile sunt uriașe și nu te poți stăpâni. Instabilitatea din relații nu îți dă voie să te bucuri de liniște și armonie. Legăturile care nu mai funcționează sunt puse sub lupă. Renunță la cele care te trag în jos.

Pești

A venit momentul să te desprinzi de trecut, chiar dacă îți aduce suferință și multe păreri de rău. Închide ușile care nu aduc nimic bun și concentrează-te pe lucrurile care contează cu adevărat. Sunt decizii care nu mai suportă niciun fel de amânare.

Ești copleșit de greutăți și de probleme. În luna septembrie simți tot mai acut dorința de a te retrage într-un con de umbră. Singurătatea îți dă târcoale și te face să nu mai ieși din casă. Acum vei afla cine îți este prieten și cine nu.

Va trebui să înveți să trăiești cu anumite decizii. În carieră apar confuzii și frustrări care nu te lasă să dormi noaptea. Simți că bați pasul pe loc și că nu evoluezi deloc în domeniul profesional. Te învinovățești pentru asta și te poți îmbolnăvi.