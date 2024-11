Zodiile care se îndrăgostesc în iarnă. Luna decembrie vine cu fluturi în stomac

Zodiile au parte de surprize romantice în ultima lună din an, iar șase dintre ele vor fi protagonistele unor povești de dragoste ca-n filme. De la cereri în căsătorie sub fulgi de nea până la reîntâlniri emoționante cu foști parteneri, unor momente de neuitat.

Zodiile care trăiesc o frumoasă poveste de iubire în această iarnă

Magia sărbătorilor aduce marea iubire pentru șase din zodiile horoscopului. În sfârșit, le surânde norocul în dragoste.

Taur

În timpul unei vacanțe la munte, pe pârtie sau la un vin fiert cu prietenii, vei întâlni pe cineva care îți va face inima să tresalte. Chimia dintre voi va fi evidentă de la prima privire.

Chiar dacă totul pare că se întâmplă rapid, astrele spun că întâlnirea dintre voi nu este deloc întâmplătoare. Această persoană va juca un rol important în viața ta.

Gemeni

Când credeai că dragostea nu mai este pentru tine, universul îți pregătește cea mai frumoasă surpriză. Vei petrece revelionul alături de cineva special, care te va face să crezi din nou în magie.

Această persoană o să apară în viața ta din senin, probabil printr-un prieten comun, și va face tot posibilul să te cucerească.

Balanță

Spiritul Crăciunului aduce cu el nu doar cadouri, ci și reîntoarcerea unei persoane iubite din trecut. Fostul partener îți spune că nu te-a putut uita și s-a gândit la tine în fiecare zi.

De data asta chiar e pe bune. Timpul petrecut departe unul de celălalt v-a maturizat pe amândoi și, până la urmă, chimia aia între voi n-a dispărut niciodată.

Scorpion

În mijlocul magiei sărbătorilor de iarnă, partenerul îți va cere mâna. A pregătit deja fiecare detaliu cu atenție, iar momentul va fi exact așa cum ai visat.

Totul e deja pus la punct în cele mai mici detalii, de la inelul perfect până la locația de vis, iar familia voastră așteaptă cu sufletul la gură marele moment.

Săgetător

Nu-ți fă planuri concrete pentru vacanța de iarnă căci universul îți pregătește o surpriză. În mijlocul agitației de sărbători, când alergi după ultimele cadouri și pregătiri pentru masa de Crăciun, un om minunat o să-ți apară în cale.

Spontani din fire, vei schimba toate planurile de revelion când această persoană te va invita să petreceți noaptea dintre ani împreună.

Vărsător

Nu te grăbi să refuzi invitația la petrecerea de Crăciun de la birou sau la acea reuniune cu foștii colegi de facultate. Acolo o să întâlnești pe cineva care o să te facă să crezi în dragoste la prima vedere.

Vei descoperi că totul decurge firesc și natural între voi, ca și cum v-ați cunoaște de o viață. Până de revelion veți face deja planuri de călătorie, visând la un viitor împreună.