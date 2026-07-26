Csikszereda cere bani de la Guvernul României după ce au rămas fără fondurile din Ungaria

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Peter Magyar (45 de ani), noul premier al Ungariei, s-a arătat nemulțumit de finanțarea unor entități sportive din afara țării și nu a exclus închiderea robinetului. În acest context, Sepsi și Csikszereda, formații care evoluează în campionatul României, au viitorul în pericol. Zoltan Szondi are deja un plan prin care să asigure continuitatea formației din Miercurea-Ciuc.

Planul lui Zoltan Szondi pentru ca Csikszereda să își asigure viitorul

Finanțările din Ungaria pentru cele două formații din SuperLiga , odată cu schimbarea prim-ministrului Ungariei, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Zoltan Szondy, președintele clubului Csikszereda, a explicat recent că în primăvara acestui an din zona Balcanilor.

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El a mai spus și că, pentru stabilizarea situației financiare a echipei venite din Liga 2 anul trecut, s-a renunțat la jucători cu salarii mari care nu reușeau să se impună pentru a face loc mai multor tineri din academie. Potrivit , președintele ciucanilor speră acum să acceseze un program de sprijin elaborat de Guvernul României împreună cu Federația Română de Fotbal. Mai exact, acest program ar garanta o finanțare anuală de 1 milion de euro pentru principalele academii de fotbal din țară (inclusiv cea de la Miercurea Ciuc).

Hotărârea de guvern prin care s-ar aloca acel milion de euro este momentan blocată în urma schimbărilor politice de la București, iar oficialii clubului mizează explicit pe sprijinul politic al UDMR pentru a relua și implementa proiectul. În ultimii 4 ani, pe durata mandatului lui Viktor Orban, 50 de milioane de euro au primit în total Csikszereda și Sepsi.

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„FK Csikszereda valorează aproximativ 20 de milioane de euro, chiar și fără stadion și fără jucători, datorită academiei, infrastructurii și proprietăților pe care le-a construit. Dacă finanțarea de la Budapesta s-ar reduce sau ar dispărea, avem deja o alternativă în România”, spunea Zoltan Szondy.

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Csikszereda, debut cu stângul în noul sezon de SuperLiga

Noul sezon din SuperLiga a început nefericit pentru Csikszereda. Ciucanii, care au avut un play-out bun spre foarte bun sezonul trecut în prima ligă, au jucat în deplasare cu Corvinul Hunedoara, . Echipa lui Florin Maxim a revenit astfel după 34 de ani în primul eșalon cu o victorie la scor, spre dezamăgirea echipei pregătite de Istvan Szabo.