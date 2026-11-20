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Presa sportivă din Ungaria continuă să analizeze cu amărăciune situația lui Marius Corbu (24 de ani), fotbalistul de la Ferencvaros care a îmbrăcat tricoul naționalei de seniori a României în succesul cu Polonia (2-1) și a intrat pe teren și în eșecul de la Zenica, contra Bosniei. ușa unei eventuale reprezentări a Ungariei s-a închis definitiv pentru mijlocașul născut în județul Bacău.

„O neglijență scandaloasă sau destinul?”: ecourile debutului la „tricolori”

Jurnaliștii maghiari au scos în evidență faptul că fotbalistul crescut la academia din Miercurea Ciuc și-ar fi dorit multă vreme să evolueze pentru selecționata vecină, însă lipsa unei convocări și pașii din cariera sa au schimbat radical cursul lucrurilor. Intrat în minutul 67 al duelului cu Polonia în locul lui Ianis Hagi, la scorul de 0-0, Corbu a primit cronici laudative în presa maghiară, o publicație ajungând să îl compare chiar cu Bernardo Silva. Pentru presa din Ungaria, reprezintă o pierdere greu de digerat, mai ales în contextul în care mijlocașul evoluează acum pentru campioana Ungariei, Ferencvaros.

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Transferul în Cipru a rupt firul celor cinci ani

Președintele celor de la Csikszereda și al Academiei de Fotbal a Ținutului Secuiesc, Zoltan Szondy, a lămurit pentru publicația modul în care s-a ajuns în acest punct. Acesta a amintit că Marius Corbu a sosit la Miercurea Ciuc în 2014, la 12 ani, vorbea fluent limba maghiară și a devenit internațional U15 alături de fiul său, înainte de a trece în ianuarie 2020, la 17 ani, la Academia Puskas, unde a adunat 112 meciuri și 12 goluri în prima ligă maghiară până în iulie 2024.

Potrivit lui Szondy, în vara lui 2024 Corbu mai avea nevoie doar de câteva luni pentru a atinge pragul de cinci ani de rezidență continuă în Ungaria, însă expirarea contractului de la Felcsut și plecarea liber de contract la APOEL Nicosia au întrerupt această perioadă. Astfel, odată cu revenirea în ianuarie 2026, numărătoarea ar fi luat-o de la capăt, ceea ce, în interpretarea presei maghiare, ar fi mutat o eventuală eligibilitate abia după ianuarie 2031, cu mult înainte ca Gheorghe Hagi să-l aducă la naționala României.

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„Când Marius a ajuns la academia noastră, în 2014, la vârsta de 12 ani, vorbea maghiara la fel de bine ca dumneavoastră sau ca mine. Mai mult, a devenit internațional U15 alături de fiul meu. Numai că, în ianuarie 2020, în baza acordului de colaborare, Academia Puskas l-a luat gratuit pe fotbalistul nostru, care avea atunci 17 ani. Până în iulie 2024, a disputat 112 meciuri în prima ligă maghiară pentru echipa din Felcsut și a înscris 12 goluri. În iulie 2024, mai avea nevoie doar de câteva luni pentru a îndeplini condiția celor cinci ani de rezidență neîntreruptă în Ungaria, ceea ce i-ar fi permis să evolueze pentru echipa națională de seniori.

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Iar aceasta era, de altfel, cea mai mare dorință a lui Marius. Numai că i-a expirat contractul, clubul din Felcsut nu i l-a prelungit, iar APOEL Nicosia l-a transferat gratuit. Problema este că, după mai bine de patru ani și jumătate petrecuți în Ungaria, transferul în Cipru i-a întrerupt perioada de rezidență continuă. Astfel, în ianuarie 2026, numărătoarea a început din nou de la zero.

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Marius, al cărui bunic purta încă numele Korbuly și care și-a cumpărat un apartament aici, la Miercurea Ciuc, din banii câștigați în Ungaria și Cipru, chiar și-ar fi dorit să joace pentru naționala Ungariei. Dar nu a primit niciun fel de ajutor din partea celor de dincolo de graniță”, a declarat Zoltan Szondy.

Avertismentul oficialului de la Miercurea Ciuc despre viitorul naționalei Ungariei: „E mare nevoie de copiii maghiari din Transilvania”

Zoltan Szondy a susținut că mijlocașul, al cărui bunic purta numele Korbuly și care și-a cumpărat un apartament la Miercurea Ciuc din banii câștigați în Ungaria și Cipru, își dorea să joace pentru Ungaria, dar nu a primit sprijinul necesar de peste graniță. Conducătorul de la Csikszereda a pledat totodată pentru implicarea Federației Maghiare în încercarea de a schimba regula celor cinci ani de rezidență și a atragere a tinerilor jucători maghiari din Transilvania, sudul Ungariei și Slovacia.

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În viziunea lui Szondy, problema devine cu atât mai presantă cu cât nucleul actual al naționalei Ungariei înaintează în vârstă, amintindu-i pe Barnabas Varga (32 de ani), Willi Orban (34 de ani) și Roland Sallai (aproape de 30 de ani), în timp ce Dominik Szoboszlai are 26 de ani, motiv pentru care consideră că pierderea unui fotbalist de nivelul lui Marius Corbu cântărește și mai greu în perspectivă.

„Situația naționalelor de tineret ale Ungariei este îngrijorătoare și cred că ar fi mare nevoie de copiii maghiari din Transilvania, sudul Ungariei și Slovacia, care cresc într-o cultură fotbalistică mult mai competitivă. În ceea ce privește regula celor cinci ani de rezidență, încerc de ani întregi să atrag atenția că aceasta poate fi schimbată. Nu este doar în interesul nostru, al maghiarilor, ci și al multor altor națiuni, iar Federația Maghiară de Fotbal ar avea șanse reale să obțină o modificare a regulamentului prin acțiuni de lobby.

Ar trebui să luptăm pentru acest lucru, pentru că nu trebuie să uităm că academiile noastre, construite cu investiții considerabile, funcționează și dincolo de granițe, și încă foarte bine. Marius este, la rândul său, un produs al uneia dintre aceste academii.

În prezent, naționala Ungariei este încă puțin peste cea a României la nivel de seniori, dar nu știu ce se va întâmpla cu fotbalul maghiar atunci când actualii jucători de bază vor îmbătrâni: Barnabas Varga are 32 de ani, Willi Orban are 34, iar Roland Sallai se apropie de 30 de ani. Desigur, îl avem în continuare pe Dominik Szoboszlai, care are 26 de ani, dar ce facem cu ceilalți?”, sunt cuvintele lui Szondy în presa maghiară.