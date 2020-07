„Zona dedicată COVID a devenit neîncăpătoare!” Medicul Virgil Musta, anunț îngrijorător după o nouă creștere a cazurilor de îmbolnăvire

Bilanțul cazurilor de îmbolnăvire cu noul coronavirus crește pe zi ce trece și atârnă greu pe umerii medicilor din țară, în condițiile în care spitalele încep să devină neîncăpătoare. Doar în ultimele 24 de ore au fost raportate nu mai puțin de 799 de noi infectări și 17 decese ale unor persoane internate în unitățile medicale din Argeș, Botoșani, Buzău, Galați, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.

Îngrijorat de această situație care pare să nu se termine prea curând, Virgil Musta, medicul timișorean care a reușit până acum să vindece un număr impresionant de persoane infectate cu COVID-19 (600), trage un puternic semnal de alarmă privind numărul mare de forme severe și critice cu care se confruntă sute de pacienți.

Potrivit specialistului, Spitalul Victor Babeș din oraș a depășit deja capacitatea maximă și riscă să nu mai poată primi alți bolnavi. În momentul de față, toate locurile din Secţia de Terapie Intensivă sunt ocupate. În plus, pentru a face loc cazurilor grave, pacienții cu forme ușoare sunt preluați de unitățile suport.

Virgil Musta este îngrijorat de noile creșteri ale cazurilor de Covid-19: „O parte dintre cetățeni nu respectă nicio regulă”

Totodată, Virgil Musta s-a arătat dezamăgit de atitudinea cetățenilor (deloc puțini la număr) care continuă să ignore cu bună știință toate restricțiile impuse de autorități. De altfel, epidemiologii se așteaptă ca luna august să aducă o nouă explozie a cazurilor de îmbolnăvire.

„Suntem într-o perioadă dificilă, în care numărul de cazuri de infecţie Covid-19 au crescut alarmant şi în judeţul Timiş. Consecutiv a crescut şi numărul de forme severe şi critice, precum şi de decese. Toate acestea se datorează şi faptului că o parte dintre concetăţeni nu repectă nicio regulă, dând crezare fake news-urilor, teoriilor conspiraţiei sau falselor îndemnuri la libertate.

Fiecare este liber să facă ce vrea cu viaţa şi sănătatea lui, până în punctul în care pui în pericol sănătatea celorlalţi. Este în primul rând vorba despre respectul pentru ceilalţi, care ar trebui să primeze, indiferent de măsurile impuse sau nu de autorităţi.

Această zonă dedicată Covid a devenit neîncăpătoare, atât pe secţie, cât şi pe ATI şi va trebui să reconfigurăm din nou circuitele şi organizarea şi să extindem din nou paturile de pe secţii şi de pe ATI dedicate numai covid, fiind nevoiţi din nou să transferăm către alte spitale pacienţii internaţi cu alte afecţiuni.

Nu ne-am dori acest lucru, pentru că au de suferit în primul rând aceşti pacienţi. Dacă capacitatea de la noi va fi ocupată (situaţie pe care evident că nu ne-o dorim), vom avea nevoie de ajutor de la spitalele desemnate ca fiind de suport pentru pacienţi covid (ex. Spitalul CFR sau chiar Spitalul Militar de campanie)”, a declarat Virgil Musta.

A fost concepută o platformă informatică pentru pacienții COVID din spital

„Am conceput şi o platformă informatică dedicată, unică în România, pe care am folosit-o în spital pentru a ne ajuta să avem un management mult mai bun al pacienţilor Covid în spital, iar acum şi în afara lui, încercăm să implementăm rapid şi soluţii de telemedicină între spitale, astfel încât să nu trebuiască să mutăm anumiţi pacienţi, cât şi alte măsuri punctuale care să ne ajute să fim mai pregătiţi decât am fost acum 3-4 luni.

Aşadar, încercăm să ne facem treaba, cât de bine putem, deşi nu e deloc uşor, din diverse motive. Cu toate aceste eforturi ale medicilor, eu sunt conştient că gestionarea cu succes acum şi pe mai departe a pandemiei depinde în ceea mai mare măsură de atitudinea responsabilă a majorităţii populaţiei. Este în continuare un efort comun şi sunt convins că tot împreună vom reuşi!”, a mai spus medicul infecționist.