Zona din România care va deveni un deșert. Avertismentul ministrului mediului: „Nu vreau să ascundem gunoiul sub preş”

Ministrul mediului susține că sudul României se află „într-un proces de deșertificare”. În același timp, Diana Buzoianu afirmă că trebuie să se găsească soluții pentru această problemă, cu sprijinul Ministerului Agriculturii.

Sudul României se transformă în deșert: avertismentul ministrului mediului

Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a declarat că „în momentul de faţă, tot sudul României este într-un proces de deşertificare”. Ea a explicat faptul că acest proces . Asftfel, împreună cu Ministerul Agriculturii, se dorește identificarea unor soluții pentru această problemă.

„În momentul de faţă, tot sudul României este într-un proces de deşertificare. Avem un audit de performanţă pe care l-am semnat acum două săptămâni, al Curţii de Conturi, fix pe subiectul deşertificării.

Am cerut în acel audit să vină inclusiv Ministerul Agriculturii, pentru că este un subiect care va afecta foarte mult inclusiv agricultorii”, a declarat Diana Buzoianu, pentru .

În acest context, împreună cu Ministerul Agriculturii, se dorește identificarea unor soluții, care, mai apoi, să fie implementate. Mai mult, ea afirmă că nu dorește să „ascundă gunoiul sub preș”.

Deci este normal ca acest audit de performanţă, cu măsurile care vor fi recomandate, problemele care au fost întâmpinate până acum, toate aceste lucruri să fie discutate şi cu Ministerul Mediului şi cu Ministerul Agriculturii ca să găsim soluţiile care să poată fi implementate apoi, pentru că, de cele mai multe ori, problema pe secetă a fost că nu s-au găsit soluţii comune cu cele două ministere. (…)

Eu nu vreau să ascundem gunoiul sub preş. Vreau să vedem exact, să găsim care au fost problemele şi să adresăm o problemă şi să adresăm cu soluţii concrete aceste probleme”, a mai afirmat ministrul, conform sursei menționate.

Autoritățile sunt în discuții cu experții

De această problemă se ocupă și autoritățile, în colaborare cu experții. Diana Buzoianu a mai precizat faptul că se lucrează pentru implementarea de tehnologii moderne pentru .

„Sunt discuţii inclusiv cu mai mulţi experţi care ne spun că există tehnologii mult mai ieftine decât ceea ce implementăm noi astăzi pentru a scădea impactul secetei. Va trebui să ne uităm inclusiv la tehnologii apărute în ultimii ani, care sunt folosite în Germania, în Franţa, cu un impact bugetar mult mai mic, dar care au rezultate mult mai concrete”, a mai adăugat Buzoianu.