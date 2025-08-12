News

Zona din România care va deveni un deșert. Avertismentul ministrului mediului: „Nu vreau să ascundem gunoiul sub preş”

Minsitrul mediului, Diana Buzoianu, trage un semnal de alarmă cu privire o regiune din România. Agricultorii vor fi afectați. Cum va fi combătută seceta
Codrina Menţel
12.08.2025 | 06:25
Zona din Romania care va deveni un desert Avertismentul ministrului mediului Nu vreau sa ascundem gunoiul sub pres
Ministrul mediului trage un semnal de alarmă: agricultorii vor fi foarte afectați. Foto: freepik/ unsplash/ colaj Fanatik

Ministrul mediului susține că sudul României se află „într-un proces de deșertificare”. În același timp, Diana Buzoianu afirmă că trebuie să se găsească soluții pentru această problemă, cu sprijinul Ministerului Agriculturii.

ADVERTISEMENT

Sudul României se transformă în deșert: avertismentul ministrului mediului

Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a declarat că „în momentul de faţă, tot sudul României este într-un proces de deşertificare”. Ea a explicat faptul că acest proces va afecta semnificativ agricultura. Asftfel, împreună cu Ministerul Agriculturii, se dorește identificarea unor soluții pentru această problemă.

„În momentul de faţă, tot sudul României este într-un proces de deşertificare. Avem un audit de performanţă pe care l-am semnat acum două săptămâni, al Curţii de Conturi, fix pe subiectul deşertificării.

ADVERTISEMENT

Am cerut în acel audit să vină inclusiv Ministerul Agriculturii, pentru că este un subiect care va afecta foarte mult inclusiv agricultorii”, a declarat Diana Buzoianu, pentru digi24.ro.

În acest context, împreună cu Ministerul Agriculturii, se dorește identificarea unor soluții, care, mai apoi, să fie implementate. Mai mult, ea afirmă că nu dorește să „ascundă gunoiul sub preș”.

ADVERTISEMENT
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în...
Digi24.ro
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare

Deci este normal ca acest audit de performanţă, cu măsurile care vor fi recomandate, problemele care au fost întâmpinate până acum, toate aceste lucruri să fie discutate şi cu Ministerul Mediului şi cu Ministerul Agriculturii ca să găsim soluţiile care să poată fi implementate apoi, pentru că, de cele mai multe ori, problema pe secetă a fost că nu s-au găsit soluţii comune cu cele două ministere. (…)

ADVERTISEMENT
Ianis Hagi s-a decis, după ce a primit o nouă ofertă din România
Digisport.ro
Ianis Hagi s-a decis, după ce a primit o nouă ofertă din România

Eu nu vreau să ascundem gunoiul sub preş. Vreau să vedem exact, să găsim care au fost problemele şi să adresăm o problemă şi să adresăm cu soluţii concrete aceste probleme”, a mai afirmat ministrul, conform sursei menționate.

ADVERTISEMENT

Autoritățile sunt în discuții cu experții

De această problemă se ocupă și autoritățile, în colaborare cu experții. Diana Buzoianu a mai precizat faptul că se lucrează pentru implementarea de tehnologii moderne pentru combaterea secetei.

„Sunt discuţii inclusiv cu mai mulţi experţi care ne spun că există tehnologii mult mai ieftine decât ceea ce implementăm noi astăzi pentru a scădea impactul secetei. Va trebui să ne uităm inclusiv la tehnologii apărute în ultimii ani, care sunt folosite în Germania, în Franţa, cu un impact bugetar mult mai mic, dar care au rezultate mult mai concrete”, a mai adăugat Buzoianu.

Hidroelectrica trage un semnal de alarmă: tot mai multe escrocherii în numele companiei....
Fanatik
Hidroelectrica trage un semnal de alarmă: tot mai multe escrocherii în numele companiei. Cum să te ferești de ele
Un român din Italia a fost abandonat pe un câmp de angajatorul său,...
Fanatik
Un român din Italia a fost abandonat pe un câmp de angajatorul său, după un accident de muncă. Mihai a fost găsit agonizând
Compania ungară care va deschide o mină de sare în România. Când va...
Fanatik
Compania ungară care va deschide o mină de sare în România. Când va începe exploatarea
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Grădinescu a IZUBCNIT la adresa membrului Generației de Aur: 'Nu mi-a plăcut niciodată!'
iamsport.ro
Grădinescu a IZUBCNIT la adresa membrului Generației de Aur: 'Nu mi-a plăcut niciodată!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!