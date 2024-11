Zoran Mitrov, execuție de 3 puncte în FC Botoșani – FCSB! Lovitură liberă perfectă pentru fotbalistul cu dublă cetățenie: „La antrenamente n-am dat niciun gol”. Video

. Trupa moldavă a obținut toate cele 3 puncte după ce Zoran Mitrov a marcat dintr-o lovitură liberă executat perfect.

UPDATE: Zoran Mitrov, primele declarații după golul din FC Botoșani – FCSB 1-0

Zoran Mitrov, în vârstă de 22 de ani, a fost eroul lui FC Botoșani în meciul cu FCSB de joi seară. Tânărul fotbalist cu cetățenie română și nord-macedoneană a marcat, grație unei lovituri libere executate perfect.

La flash-interviu, Zoran Mitrov a dezvăluit că a exersat executarea loviturilor libere la antrenament, însă nu a reușit să marcheze. “Mă bucur foarte mult, a venit primul gol în Liga 1. Am mai avut goluri, dar s-au anulat.

Mă bucur că astăzi am înscris. De mâine, ne concentrăm pe jocul care urmează, cel de luni. Am avut antrenamente pentru lovituri libere acum două zile, n-am dat niciun gol. Am ieșit din antrenament. Mă bucur că am reușit să înscriu azi.

Nu știu de zid…. Unde l-a pus arbitrul, acolo a stat. M-am concentrat să dau bine și mă bucur că am reușit. Am vorbit cu antrenorul, cu patronul, ne-au motivat. Trebuia să vină și o victorie cu FCSB și ne bucurăm că a venit azi, după atâta timp”, a declarat Zoran Mitrov, la .

Zoran Mitrov, lovitură liberă executată perfect în FC Botoșani – FCSB

Meciul de joi seară dintre FC Botoșani și FCSB Cele două echipe au avut câteva ocazii de gol, însă partida nu a fost una spectaculoasă.

Cele două se îndreptau către un rezultat de egalitate (0-0), Botoșani având chiar un gol anulat pentru poziția clară de offside a lui Miron. Totul s-a schimbat însă în minutele de prelungire.

Friday a făcut o cursă foarte bună, a fost faultat la limita careului și a obținut o lovitură liberă. Zoran Mirov, intrat în minutul 65 pe teren, a fost cel care l-a executat pe Ștefan Târnovanu în minutul 90+8.

Deși FCSB a aliniat un zid din care au făcut parte cei doi „stâlpi”, Dawa și Chiricheș, execuția lui Mitrov a avut un efect și o înălțime ideale. Portarul oaspeților s-a întins cât a putut, dar balonul a ricoșat din bara laterală direct în plasă. .

Cine este Zoran Mitrov, „killer-ul” FCSB-ului

După golul marcat, Zoran Mitrov a declanșat nebunia pe stadionul din Botoșani. Jucătorul și-a dat tricoul jos și a celebrat alături de colegii săi, dar și de fanii prezenți la meci.

În vârstă de 22 de ani, fotbalistul a sosit la FC Botoșani la începutul acestui an de la Petrolul Ploiești. În cele 9 apariții oficiale pentru echipa moldavă în acest sezon, Mitrov a marcat joi seară primul său gol din acest sezon.

Ce echipe au aliniat FC Botoșani și FCSB

Liviu Ciobotariu s-a bazat la meciul cu FCSB pe următorul prim „11”: Anestis – Friday, Matricardi, Miron, Pavlovic – Francisco Junior, E. David – Florescu, Ongenda, Fulop – Chică-Roșă.

FCSB a venit la Botoșani cu un prim „11” format din: Târnovanu – M. Popescu, Dawa, Chiricheș, Radunovic – Baeten, Edjouma – Miculescu, Olaru, Musi – Bârligea.