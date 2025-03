Zoran Mitrov, noua senzație din SuperLiga după tripla din Botoșani – Farul 4-3. Ce formație din SuperLiga l-a lăsat să plece gratis

Zoran Mitrov a împlinit 23 de ani în luna ianuarie și până anul trecut era un fotbalist al cărui nume nu spunea nimic. În acest sezon a devenit însă unul dintre cei mai interesanți fotbaliști din Superliga României.

La 18 ani a plecat de la UTA la Sassuolo

Primele și singurele lui reușite în prima ligă a României. Gigi Becali a pus deja ochii pe el, mai ales că fotbalistul

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns însă Mitrov protagonist în Superligă? Deloc ușor. Drumul lui în fotbal a început la LPS Banatul, unul dintre cele mai importante centre de dezvoltare pentru fotbaliștii din vestul țării. În ultimul an de juniorat a trecut la UTA, dar nu a reușit să facă pasul la echipa mare.

Din acest motiv, a plecat în Italia, la Sassuolo. A jucat la Primavera, sub ochii lui Chiricheș, care evolua la prima echipă. A fost o experiență bună, dar scurtă pentru tânărul care are și cetățenia Macedoniei de Nord, grație tatălui său.

ADVERTISEMENT

Petrolul l-a lăsat să plece gratis

Mitrov s-a întors în țară la Ripensia Timișoara, în liga a doua. La 19 ani a jucat 23 de meciuri și a marcat două goluri. A fost sezonul în care Zoran a început să atragă atenția. Nu suficient de mult pentru a ajunge în prima divizie. Dar destul cât să prindă un transfer al FC Brașov, o echipă tot de liga secundă la vremea respectivă.

După încă un an în liga a II-a, Petrolul a plătit pentru el 10.000 de euro. Nu a primit însă șanse. A bifat 37 de minute în campionat (în trei meciuri) și o repriză în Cupa României, într-o jumătate de sezon.

ADVERTISEMENT

Ploieștenii l-au cedat gratis la Botoșani, unde a început ascensiunea lui. La început timid, dar apoi din ce în ce mai accentuat. Bogdan Andone a crezut mult în el, la Ciobotariu a jucat și nu prea, iar Leo Grozavu l-a pus bine pe picioare.

ADVERTISEMENT

Cota lui a crescut vertiginos și a ajuns la 450.000 de euro

Mitrov a ajuns golgheterul echipei, la egalitate cu Adi Chica Rosa. Valoarea lui de piață a crescut vertiginos. De la 100.000 de euro, cât era evaluat când a plecat de la Petrolul, la 450.000 de euro cât a fost cotat la 26 martie 2025.

Calitățile lui tehnice, ușurința driblingurilor și execuțiile au atras atenția lui Gigi Becali. Obișnuit să cumpere ce și când vrea de la Botoșani, patronul FCSB-ului a primul răspunsul la oferta pe care o pregătește pentru el.

Mai are doi ani de contract cu FC Botoșani

”Mitrov mai are doi ani de contract cu FC Botoșani. L-am luat de la Ploiești, a avut ceva probleme de adaptare, dar eu am insistat cu el. Recunosc, este una dintre feblețile mele de la Botoșani. Are un tupeu de fotbalist mare

A făcut câteva meciuri bune și este un copil talentat. Are nevoie de liniște în momentul de față. Dacă va fi o ofertă bună pentru el, discutăm din vară.

Nu m-a întrebat nimeni oficial, dar știu despre niște discuții din străinătate. Nu este nimic concret și cred că este prematur să vorbim acum despre un transfer. Am făcut multe afaceri cu Gigi Becali și o să mai fac. Categoric! În momentul de față nu avem o discuție concretă despre Mitrov. O să vedeți ce jucător este. Are tupeu de fotbalist!”, a spus Valeriu Iftime, potrivit sportpesurse.ro.

Mitrov nu a fost convocat niciodată la o echipă națională. El poate juca atât pentru România, cât și pentru Macedonia de Nord.